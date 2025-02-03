O yıllardır aşkından deli divane... Güzel karısı onu canevinden vurmuş: Bütün hayalleri yıkıldı!

Haberin Devamı

Daha 20'li yaşlarının başında körkütük aşık oldu güzeller güzeli oyuncu Nicola Peltz'e… Elbette karşılıksız değildi bu...

İki gencin aşkı o kadar büyüktü ki fazla uzatmadan hayatlarını resmen birleştirdiler zaten.

Önceleri genel olarak evliliklerde yaşanan durumdan onlar da nasibini aldı... Bir tarafın ailesi daha ağır bastı..

"Hayattaki önceliğim karımın mutluluğu" diyen Brooklyn Beckham, bir ara kendi ailesine yüz çevirdi. Onları kelimenin tam anlamıyla terk etti ve karısının ailesiyle samimi oldu bir anda.

Yine de Victoria ve David Beckham, gayet olgun davranıp oğulları Brooklyn ile gelinleri Nicola'yı bağırlarına bastı. Onlara karşı en ufak bir söz bile etmedi.

Sonuç olarak oğulları Brooklyn'i yeniden kazandılar... Şimdi aile mutlu - mesut yaşayıp gidiyor.

Haberin Devamı

BROOKLYN'İN HAYALLERİ YIKILDI

Ama gösteri dünyasının "sırılsıklam aşık" çifti Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz ile ilgili yeni bir haber dolanıyor ortalarda.

Buna göre deli gibi aşık olduğu karısı Nicola, Brooklyn'in en büyük hayalinin yıkılmasına neden olmuş. Üstelik bunu yaptığı için en ufak bir pişmanlık bile hissetmiyor.

Gelin bir bakalım kocası tarafından bunca sevilen belli ki kendisi de kocasını çok seven Nicola Peltz'in ne yaptığına.

İnternetteki Radar Online adlı sitenin haberine göre bütün bu olaylar Nicola Peltz'in ilk yönetmenlik denemesi olan Lola adlı filmde yaşandı.





OYUNCULUĞUNA KAHKAHALARLA GÜLDÜ

Peltz'in aynı zamanda başrolünü de üstlendiği filmde Brooklyn de bazı sahnelerde göründü.

Bu arada küçük bir not...

Yıllardır fotoğrafçılıktan şef aşçılığa bir süre işe el atan Brooklyn'in en büyük hayali oyunculuk da yapmaktı. Hatta karısının yönettiği Lola da onun için önemli bir adımdı.

Ama sonuç ne oldu derseniz....

Nicola Peltz, kocası Brookly'in rol aldığı sahneleri teknik işlemler sırasında "kesti". Yani filmden çıkardı. Bir başka deyişle belli ki Brooklyn'ın rol yapma yeteneğini filmine yakıştıramadı.

Haberin Devamı





KARISINA FİLMİNDE OYNAMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Nicola Peltz, Hollywood Reporter'a verdiği röportajda bu konuda olup bitenleri anlattı: "Geçen yıl bir film yönettim. Filmin senaryosunu da 23 yaşındayken yazmıştım. Brooklyn bu konuda hala kızgın. Filmde yer alıp alamayacağını sordu. Ben de ona bundan onur duyacağımı ama onu gizlememiz gerektiğini söyledim."

Aslına bakılırsa Brooklyn Beckham, karısı Nicola'nın filminde arka planda da görünmüş... Ama bir kısa replik söylemek istediğinde işler değişmiş Nicola'nın anlattığına göre..

Onun bu isteğine de karşı çıkmamış Nicola. Sonrasında gülmekten ölmüş. "Çok fazla güldüm... Çok fazla İngiliz aksanı vardı, bütün bedeni dövmelerle kaplıydı. Ben de sonunda onun olduğu sahneyi kesmek zorunda kaldım" sözleriyle anlattı.

Haberin Devamı

Sonrasında Brooklyn kurgu odasında "Gerçekten benim sahnemi kesip attın mı? "diye sordu. Nicola da "Evet, seni seviyorum" diye karşılık verdi.





'BROOKLYN İYİ BİR OYUNCU DEĞİL'

Karısının bu yaptığı kelimenin tam anlamıyla Brooklyn Beckham'ın yıkılmasına neden oldu.

Radar'a konuşan bir kaynak "Brooklyn farklı şeyler yapmayı yapmayı seviyor. Bu konuda anne ve babasını örnek alıyor" dedi.

Aynı kaynak "Brooklyn filmde oynamak istiyor ama doğrusu bu konuda iyi değil" diye anlattı durumu.

Bazı kaynaklara göre bu şekilde de Brooklyn Beckham'ın sinema filminde oynama hayali daha başlar başlamaz yıkıldı.

Haberin Devamı

Bu arada kocasının oyunculuğuna gülüp alay etti ama Nicola Peltz'in ilk yönetmenlik denemesi Lola da eleştirmenler tarafından yerden yere vuruldu. Hatta gişede de büyük bir hayal kırıklığı yarattı.