Evliyken yasak aşk yaşadığını ileri sürmüştü... Yeni aşkıyla göğsünü gere gere geziyor... Eski kocası öfkeden çıldırıyor

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Ama eğer bu ünlü çiftlerden bazılarının boşanma tamamlandıktan sonra sakin sakin kendi hayatlarına başladığını sanıyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz demektir.

Çünkü kimi zaman öyle olmuyor. Belki de yıllarca içlerinde biriktirdikleri öfke boşanmanın ardından aniden yükselip artık saklanamaz hale geliyor.

RESMEN BOŞANDILAR AMA SULAR DURULMADI

İşte böyle boşanma davalarından birinin kahramanları Kevin Costner ile eski eşi Christine Baumgartner.

Son derece olaylı geçen boşanma davasının ardından Costner, ünlü şarkıcı Jewel ile yakınlaştı. Eski karısı Baumgartner da daha boşanmadan önce aşk yaşadığı ileri sürülen Josh Connor ile göğsünü gere gere sokaklarda geziyor.

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Böyle bakılınca Costner ile Baumgartner'ın artık birbirleriyle çocukları dışında hiçbir ortak noktası kalmadığı düşünülebilir. Ama işin aslı pek öyle değil.

Durumu kısaca özetlemek gerekirse Baumgartner yeni aşkıyla el ele sokaklarda dolaştıkça Kevin Costner da öfkeden deliye dönüyor kelimenin tam anlamıyla.

'KARIMIN BENİ ALDATMADIĞINDAN EMİN DEĞİLİM'

Bunun da bir nedeni var elbette. Çünkü daha boşanmalarından önce Costner bir duruşma sırasında "Karımın beni aldatmadığından emin değilim" diye konuşmuştu. O sırada Christine Baumgartner da bu iddiayı yalanlamıştı.

Fakat yine boşanma duruşmaları sürerken Baumgartner'ın Josh Connor ile birlikte iki kez tatile gitmesi de olay olmuştu.

Baumgartner, söz konusu tatiller sırasında yanlarında bir grup arkadaşları olduğunu söyleyip aslında Kevin Costner'ın arkadaşı olan Josh Connor ile aralarında herhangi bir romantik ilişki olmadığını söylemişti.

Yine de onları tatilde görenler Baumgartner ile Connor'ın fazla samimi davranışlar sergilediğini aralarında arkadaşlıktan öte bir şeyler olduğu izlenimi edindiklerini anlatmışlardı.

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EVLİYKEN YASAK AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Öyle ya da böyle sonuç olarak Christine Baumgartner, Kevin Costner'dan boşandıktan sonra daha evliyken ilişki yaşamaya başladığı ileri sürülen Josh Connor ile romantik yakınlığını artık gözlerden saklamamaya başladı.

Geçtiğimiz haftalarda birlikte alışveriş yaparken görüntülenen Christine Baumgartner ile Josh Connor önceki gün de Santa Barbara'da bir sabah yürüyüşü sırasında objektiflere takıldı.

Üzerlerinde günlük rahat giysileri olan Connor ile Baumgartner bir ara el ele bir ara da sarmaş dolaş bir şekilde yürüyüşlerini sürdürdüler.

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Baumgartner ile Connor, sabah yürüyüşü sırasında görüntülendi. Aralarındaki samimiyet gözden kaçacak gibi değildi.

YENİ SEVGİLİSİ, ESKİ KOCASININ YAKIN DOSTUYDU

Bu yeni aşkın Costner'ı bu kadar rahatsız etmesinin nedenine gelirsek... Bunun en önemli nedeni Connor'ın, bir zamanlar Costner ile yakın dost olması.

Hatta Josh Connor boşandığı karısı Patricia ile evli oldukları sırada Costner ve Baumgartner birbirlerine komşuydu. Sık sık da iki çift olarak görüşüyorlardı.

Fakat Josh Connor'ın evliliği bitip Kevin Costner ile Christine Baumgartner da boşanma aşamasına gelince işin rengi değişti.

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Costner duruşmalardan birinde karısının kendisini aldatmadığından emin olmadığını açık açık söyledi.

Baumgartner bunu reddetti. Ancak Connor'dan borç para aldığını ve bunun bir kısmını annesine gönderdiğini, ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra borcun geri kalanını Connor'a iade ettiğini anlattı.

'BENİM PARAMLA YAŞIYORLAR'

Geçtiğimiz hafta da bu konuda başka bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Kevin Costner, karısı ile Josh Connor'ın, kendisinin eski eşinden boşanma tazminatı olarak verdiği parayla güzel bir hayat yaşadıklarını ileri sürüp bunun kendisini hasta ettiğini yakın dostlarına söylemişti.

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Görünüşe göre Kevin Costner ile Christine Baumgartner'ın evliliği hem fiziken hem de resmen bitti ama aralarındaki bu gerilim kısa süre içinde bitecek gibi görünmüyor.