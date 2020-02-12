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Haber Giriş: 12.02.2020 - 11:27,Son Güncelleme:/

O Ses Türkiye yarı finale kalanlar kim oldu? Çeyrek final tamamlandı!

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O Ses Türkiye yarı finale kalanlar, çeyrek final gecesi netlik kazandı. Seyircilerin verdiği oylarla puanlanan O Ses Türkiye yarışmacıları, yarı finale kalabilmek için ciddi bir efor sarf etti. Peki, O Ses Türkiye çeyrek final gecesi yarı finale kalanlar kimler oldu? İşte, Beyaz, Hadise, Seda Sayan ve Murat Boz'un takımından yarı finale kalan yarışmacılar

O Ses Türkiye'de yarı final gecesinde 17 yarışmacı mücadele edecek. Onlarca isim arasından sıyrılarak bu aşamaya kadar gelen yarışmacılar, çeyrek finalde gösterdikleri performans ile izleyicilerden oy bekledi. İzleyicilerin oyları, O Ses Türkiye'de yarı finale kalan isimleri belirledi. Peki, O Ses Türkiye yarı finale kalanlar kimler oldu? İşte, hangi jüri üyesinden kaç yarışmacı çıktığına dair detaylı bilgiler

O SES TÜRKİYE YARI FİNALE KALAN YARIŞMACILAR KİMLER OLDU?

O Ses Türkiye'de yarı finale kalan yarışmacılar arasında en fazla yarışmacıya sahip olan jüri üyesi Hadise oldu. Hadise, takımından 6 yarışmacı ile yarı finale gitmeye hak kazandı. Beyaz'ın takımından 5 yarışmacı, Seda Sayan ve Murat Boz'un takımından ise 3'er yarışmacı yarı finalde mücadele edecek.

Hadise'nin takımından yarı finale kalanlar: İlayda Coşkun, Gürsu Çavuşoğlu, Yağız Ayaksız, Biran Ceren Dörter, Eyüp Sultan Aylar, Hayri Kasap

Beyaz'ın takımından yarı finale kalanlar: Fulya Kayabey,Cem-Cenk Solmaz, Kerem İlbaylı, Uygar Erdoğan, Soner Kip

Seda Sayan'ın takımından yarı finale kalanlar: Ayşenur Gül, Alkan Dalgakıran, Ebrahim Esmaeli

Murat Boz'un takımından yarı finale kalanlar: Sofia Saakaşvili, Turgut Çıngı, Anıl Bekem,

O SES TÜRKİYE YARI FİNALİ NE ZAMAN?

O Ses Türkiye yarı finali, 14 Şubat Cuma günü canlı yayınla ekranlarda olacak.

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