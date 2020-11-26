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Haber Giriş: 26.11.2020 - 07:40 | Son Güncelleme:

O sahne Hande Ataizi'yi kızdırdı

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O sahne Hande Ataizi'yi kızdırdı
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Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Maçka’daki bir spor salonundan çıkarken objektife yansıdı.

Ünlü oyuncu, 21 yıl önce Bodrum’da tuvalet penceresine sıkıştığı anların, bir televizyon dizisindeki sahneyle yeniden gündeme gelmesine tepki gösterdi.

O sahne Hande Ataiziyi kızdırdı

Ataizi, “Diziyi izlemedim ama tanıtımını gördüm, arkadaşlarım göndermiş. Ne kızacağım, gereksiz yani! Artık bin yıl öncesinin şeyi... Saçma sapan şeyler” diye konuştu.
O sahne Hande Ataiziyi kızdırdı


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