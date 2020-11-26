O sahne Hande Ataizi'yi kızdırdı

Ünlü oyuncu, 21 yıl önce Bodrum’da tuvalet penceresine sıkıştığı anların, bir televizyon dizisindeki sahneyle yeniden gündeme gelmesine tepki gösterdi.



Ataizi, “Diziyi izlemedim ama tanıtımını gördüm, arkadaşlarım göndermiş. Ne kızacağım, gereksiz yani! Artık bin yıl öncesinin şeyi... Saçma sapan şeyler” diye konuştu.





