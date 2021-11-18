O rol Gökçe Bahadır'dan önce Beren Saat'e mi teklif edildi? Ünlü oyuncudan yanıt

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Geçtiğimiz haftalarda eşi Kenan Doğulu’nun konserinde sahneye çıkıp dans eden Beren Saat’in performansı sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, o dans sorulunca “Kenan 10 sene sonra ilk kez beni sahneye davet etti” diye konuştu.

Beren Saat, “Kulüp” dizisindeki ‘Matilda’ rolünün önce kendisine teklif edildiği, “Ütücüyü oynayamam” diyerek teklifi geri çevirdiği haberleri için de şu açıklamayı yaptı: “Biliyorsunuz biz Maksim Gazinosu’nun dizisi için uzun süre hazırlanmıştık, o da çok haber oldu. Ama ben Gökçe’yi arayıp tebrik ettim.”