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O rol Gökçe Bahadır'dan önce Beren Saat'e mi teklif edildi? Ünlü oyuncudan yanıt

#Beren Saat#Gökçe Bahadır#Esra Dermancıoğlu
O rol Gökçe Bahadırdan önce Beren Saate mi teklif edildi Ünlü oyuncudan yanıt
Sayit DURMAZ

Beren Saat ve Esra Dermancıoğlu geçtiğimiz akşam Arnavutköy’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

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Geçtiğimiz haftalarda eşi Kenan Doğulu’nun konserinde sahneye çıkıp dans eden Beren Saat’in performansı sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, o dans sorulunca “Kenan 10 sene sonra ilk kez beni sahneye davet etti” diye konuştu.

Beren Saat'ten Kenan Doğulu konserine damga vuran dansKenan Doğulu ile Beren Saat düşman çatlattı. Konsere ikilinin romantik dansı damga vurdu.
daha fazla video içinBeren Saat'ten Kenan Doğulu konserine damga vuran dans

Beren Saat, “Kulüp” dizisindeki ‘Matilda’ rolünün önce kendisine teklif edildiği, “Ütücüyü oynayamam” diyerek teklifi geri çevirdiği haberleri için de şu açıklamayı yaptı: “Biliyorsunuz biz Maksim Gazinosu’nun dizisi için uzun süre hazırlanmıştık, o da çok haber oldu. Ama ben Gökçe’yi arayıp tebrik ettim.” 

O rol Gökçe Bahadırdan önce Beren Saate mi teklif edildi Ünlü oyuncudan yanıt

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beren Saat#Gökçe Bahadır#Esra Dermancıoğlu

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