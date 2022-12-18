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O paylaşım kafaları karıştırdı... Demet Özdemir hamile mi?

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#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#İzel
O paylaşım kafaları karıştırdı... Demet Özdemir hamile mi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 17:26

Geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren oyuncu Demet Özdemir, hakkında çıkan hamilelik iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

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Şarkıcı Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan oyuncu Demet Özdemir, şu sıralar 'Adım Farah' dizisinin heyecanını yaşıyor.

Şarkıcı İzel, sosyal medya hesabından “Bebek” isimli şarkısı eşliğinde Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa da “Size gelsin” notunu düşerek kalp emojisi koydu.

O paylaşım kafaları karıştırdı... Demet Özdemir hamile mi

İzel’in bu paylaşımı sonrasında sosyal medyada “Demet hamile mi?” yorumları yapıldı.

Özdemir, hamilelik iddialarına sosyal medya hesabından jest hızıyla yanıtladı.

Oyuncu, “En sevdiğim İzel şarkısıdır ama henüz değil” paylaşımında bulunarak hamilelik iddialarını yalanladı.

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