Ortalık karıştı... Ayrılık tarihini bile yazdılar! O öpüşmeler hep yalan mıydı yoksa!

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Hatta onlar her yerde el ele göz göze görüldükçe dünyanın dört bir yanındaki hayranları da nişan haberi beklemeye başladı.

Aslına bakılırsa bu beklenti hiç de boş değildi... Çünkü iki aşık birbirlerinin aileleriyle de tanışmıştı...

Hatta aralarında bir evlilik anlaşması sorunu olduğu ve bu çözüldüğünde Swift ile Kelce'nin evleneceği düşünülüyordu.

AYRILIK TARİHİNİ BİLE YAZDILAR

Fakat hiç beklenmedik bir gelişme oldu!

Buna neden olan da internet ortamına yayılan ve bir halkla ilişkiler şirketinin logosunu taşıyan bir kağıtta yazılı olanlar.

İşte bütün bunlar üzerine Travis Kelce'nin avukatları devreye girdi ve o sosyal medyada büyük bir gürültü koparan iddiaları yalanlamak zorunda kaldı.

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Peki fırtına koparan o antetli kağıtta neler yazılıydı da ortalık böyle ayağa kalktı?

REKLAM AŞKI İZLENİMİ YARATTI

İşte orada yer alan iddialara göre Taylor Swift ile Travis Kelce aslında gerçek değil bir reklam aşkı yaşıyordu... Hatta antetli kağıtta çiftin ne zaman ayrılacağı bile belirtilmişti.

Söz konusu kağıtta yazıldığına göre Swift ile Kelce 28 Eylül 2024 tarihinde ayrılıklarını açıklayacaktı. Ardından da bu gibi durumlarda klasik olarak yapılan açıklama gelecekti: "İkisi de kendi kariyerlerine odaklanacak ve ikisi de birbirleriyle arkadaş kalacaktı... "

Bu açıklama da büyük basın kuruluşlarına gönderilecekti.

'PLANLI İLİŞKİ' İDDİASI

Taylor Swift ile Travis Kelce'nin ilişkisinin "planlı" olduğuna dair iddiaların yer aldığı bu bildiriyi hazırladığı söylenen şirket yetkilileri ise olup bitenin kendileriyle hiçbir ilgisi olmadığını savundu.

Şirket sözcüsü "Bu bildiri bizim kurumumuz tarafından oluşturulmamıştır. İçeriği tamamen yalan ve uydurma" diye bir de açıklama yaptı.

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Söz konusu halkla ilişkiler firması konuyla ilgili yasal işlemlere başladıklarını da belirtti.

Başarılı müzisyen Taylor Swift ile Travis Kelce, bir süredir çok konuşulan bir aşk yaşıyor... Hatta çiftten bir nişan haberi bile bekleniyor. Bununla ilgili olarak da konuşulan bir konu vardı... O da Swift ile Kelce'nin bir evlilik anlaşması imzalamadan önce hayatlarını resmi olarak birleştirmelerinin mümkün olmadığıydı.

Yine de çözmeleri gereken bir sorun var.

EVLİLİK ANLAŞMASININ SORUN OLDUĞU İLERİ SÜRÜLÜYORDU

Life &Style dergisinin haberine göre Travis Kelce'nin, sevgilisi Taylor Swift'in önünde diz çöküp değerli bir yüzük eşliğinde ona evlilik teklif etmesi için çok önemli bir şartı var:

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Bugüne kadar kariyeri boyunca sahip olduğu servetini koruma altına alacak "demir bir zırh".. Yani evlilik anlaşması.

Dergide yer alan iddialara göre eğer Swift, evlilik anlaşması imzalamazsa sevgilisinden evlilik teklifi gelmesini daha çok bekleyecek!

Diğer yandan söylentilere bakılırsa Swift ile Kelce bir süredir bu konu üzerinde konuşuyorlar. Ancak henüz ayrıntılar netleşmediği için herhangi bir adım atmış da değiller.

Kaynaklara bakılırsa her ikisi de dudak uçuklatan bir servete sahip olan Swift ve Kelce'nin yapacağı anlaşma da bu yüzden zora girmiş durumda.

Genç aşıkların evlilik anlaşmasından konuşulduğu birkaç hafta önce ikisinin de servetleri gündeme gelmişti. Taylor Swift'in kişisel servetinin 1. 3 milyar dolar olduğunu hatırlatalım. Travis Kelce ise 30 milyon dolarlık bir servete sahip.





EVLİLİKTE KARARLI OLDUKLARI KONUŞULUYORDU

Ama bir de farklı bir durum söz konusu... Çifti yakından tanıyanlara göre ikisi de evlenip bir aile kurmakta kararlı.

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Zaten bir süredir birbirlerini nişanlı olarak görüyorlar. Önlerindeki tek engel, ayrıntılarını somutlaştırıp bir an önce imzaları atmak!

Travis Kelce, geçen yılın aralık ayında Taylor Swift'in babası Scott'tan kızıyla evlenmek için izin istedi Page Six'in haberine göre. Scott Swift de konuya olumlu baktığını ve "bütün kalbiyle" onunla aynı fikirde olduğunu söyledi.

Kelce'nin takım arkadaşlarına "Yakında nişanlanacağım" dediği de biliniyor.

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ÇOK KONUŞULAN AŞK

Her ikisi de 34 yaşında olan Taylor Swift ile Travis Kelce'nin aşkı geçen yılın eylül ayında gözler önüne serildi.

Kansas City, Moa'da takım arkadaşlarıyla birlikte sahaya çıkan Travis Kelce'yi desteklemek için tribündeydi Taylor Swift. İşte o gün ikili ilk kez aşk yaşadıklarını da kamuoyuna açıklamış oldu.

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Bunun ardından çok az bir zaman geçmişti ki Travis Kelce, sevgilisiyle baş başa kalabilmek için 6 milyon dolarlık bir malikane satın aldı.

'Sadece çocuk doğursun diye onunla birlikte değil... Birbirlerini deli gibi seviyorlar!





İNSAN SEVDİĞİNE DESTEK OLMALI

Ayrıca Kelce bununla da yetinmedi. Sevgilisi Taylor Swift dünya turuna çıktığında Güney Amerika'dan Asya'ya, oradan Avrupa'ya kadar onu desteklemek için hep yanında oldu.

Hatta geçtiğimiz temmuz ayında Swift'in turnesinin Londra ayağında, şovun bir parçası olarak sahneye çıkarak seyirciyi de şaşırttı.

Swift ile Kelce'nin sürekli olarak birbirlerini desteklemesi hayranlarını da mutlu ediyor. Swift, bu konudaki görüşünü "Biriyle halkın gözleri önünde bir ilişki yaşıyorsanız bu sizin onun sevdiği işi yaparken izlemeniz gerektiği anlamına da gelir" sözleriyle açıklamıştı.

Ünlü şarkıcı, insanın sevdiğine destek olması gerektiğini de belirtti.