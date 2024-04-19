O öpüşme sahnesi tatsız bir anı olarak kaldı... Keşke yaşlarımız yakın olsaydı

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Elbette söz konusu karakterleri canlandıran oyuncular da meslekleri gereği o sahneler için kamera karşısına geçerler.

Zaten birçoğu da o anlarda hissettiklerini, aklından geçenleri kimi zaman aylar kimi zaman yıllar sonra anlatır.

Bazıları için o sahneler mesleklerinin sıradan bir gereğidir. Ama bazıları da kamera karşısındaki o anları büyük bir pişmanlık kimi zaman da rahatsızlık kaynağı olarak kalbinin bir köşesinde taşır.

İşte yıllar önce böyle bir sahnede rol alan bir oyuncudan itiraf geldi. Uzun zaman önce, henüz 23 yaşındayken kamera karşısına geçtiği o sahneden rahatsızlık duyduğunu anlattı bu oyuncu.

Bunun nedeni de öpüşme sahnesinde birlikte kamera karşısına geçtiği meslektaşıyla arasındaki sekiz yıllık yaş farkı.

Gelin bir bakalım kim bu yıllar sonra oynadığı sahneden duyduğu rahatsızlığı ifade eden oyuncu.

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İKİ AŞIĞI CANLANDIRDILAR

Belki genç kuşaklar bilmez ama 1980'li yıllarda TV ekranlarında Küçük Ev adında bir dizi vardı. Henüz ABD'nin bu kadar gelişmemiş olduğu bir dönemde küçük bir kasabada hayat kuran bir ailenin öyküsünü anlatıyordu bu dizi.

Şu anda orta yaşlarını süren seyirciler çok iyi hatırlar bu yapımı ama biz şimdi konumuza dönelim.

Ekran serüveni 1974 ile 1983 arasında devam eden bu dizinin en çok parlattığı yıldızlardan biri Melissa Gilbert.

Dizinin ana kahramanı Laura Ingalls'ı canlandıran Gilbert, şu anda 58 yaşında bir yetişkin. Aradan geçen yıllarda birçok yapımda rol almış olsa da hala birkaç kuşak için Küçük Ev'in Laura'sı o.

İşte çok konuşulan o itiraf da Küçük Ev dizisinde Gilbert'ın rol arkadaşı olan Dean Butler'dan geldi. Bugün 67 yaşında olan Butler, Küçük Ev dizisinde Melissa Gilbert'ın canlandırdığı Laura karakterinin kocasın Almanzo'yu oynuyordu.

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İKİSİ DE SAHNE ÖNCESİ TEDİRGİNLİK YAŞADI

Senaryo gereği bir süre romantik ilişki yaşayan Laura ile sonra da evleniyorlardı. Dizinin Okula Dönüş adlı bölümünde de Gilbert ile Butler'ın bir öpüşme sahnesi vardı.

O sırada Butler 23, Gilbert ise 15 yaşındaydı. Dizinin 50'inci yılı nedeniyle verdiği bir röportajda Dean Butler bu konuyu gündeme getirdi.

Yıllar önce kamera karşısına geçtiği o bölümdeki o öpüşme sahnesini çok da iyi bir anı olarak hatırlamıyor Butler.

Bu konu hakkında " Melissa ile tanıştığımda karşımda bir kadın değil gerçek bir kız çocuğu vardı" diye konuştu oyuncu. Sonra da 'Keşke o sahne çekilirken Melissa ile yaşlarımız birbirine daha yakın olsaydı" dedi.

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Dean Butler bu sahne hakkında "Sanırım o öpücük sahnesinde her iki tarafta da nasıl olacağına dair bir kaygı vardı. Melissa'ya da sık sık şunu söyledim: 'Keşke bunu yaparken yaşlarımız birbirine yakın olsaydı. Ama öyle değildi" diye konuştu.

Her ne kadar bu sahne Dean Butler'ın yıllar sonra hala kafasını kurcalıyor olsa da da seyirci açısından aşkın ve masumiyetin bir simgesi olarak kabul gördü.

Dean Butler bugün 67 yaşında. Yıllar önce kamera karşısına geçtiği o sahneyi hala içi rahat bir şekilde hatırlamıyor.





Bugün 58 yaşında olan Melissa Gilbert, Küçük Ev adlı dizi sayesinde bir çocuk yıldız olarak ün kazandı.

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DİZİ, BİR DÖNEME DAMGA VURDU

Küçük Ev ya da orijinal adıyla Little House on the Prairie (Çayırdaki Küçük Ev) 1974-1983 yılları arasında yayınlandı. Dizi Laura Ingalls Wilder adlı bir yazarın hayat öyküsü üzerine kurulu.

Yönetmenliğini William F. Claxton, Maury Dexter, Victor French, Michael Landon ve Leo Penn'in yaptığı dizinin başrollerinde Michael Landon, Melissa Gilbert, Karen Grassle ve Melissa Sue Anderson yer aldı.

Türkiye'de ilk olarak 70'li yılların sonunda TRT'de yayınlanan dizi daha sonra 2000-2002 yılları arasında ise özel bir kanalda tekrar ekrana geldi.

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KENDİ HAYATINDAN YOLA ÇIKTI

Küçük Ev'in yaratıcısına gelirsek... 19'uncu yüzyılda yaşayan Amerikalı Laura Ingalls Wilder yazar en çok diziye de ilhan veren Little House on the Prairie adlı seriyle tanınıyor. Wilder yazarlığın yanı sıra gazeteci ve öğretmen olarak da çalışmıştı. Yazar, 1867 ile 1957 yılları arasında yaşadı.