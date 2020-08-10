“O mu bu mu?” sorularının bu haftaki konuğu doktor Mehmet Öz!

Emmy ödülü, TIme’a kapak olmaktan daha kıymetli

◊ ABD’de birçok başarının altında imzanız var. Hangisi daha değerli, Emmy ödülü mü Time’a kapak olmak mı?

- Emmy ödülü çünkü en iyi TV şovu olarak seçiliyorsunuz ve bu ödül ekibe geldiği için herkes mutlu olup kutluyor.

◊ Hangisine konuk olmak sizi daha çok eğlendirdi? Oprah Winfrey Show mu South Park mı?

- Oprah’nın şovu. İnsanı olduğundan daha akıllı yapıyor. Bir de çok güzel vakit geçiriliyor.

◊ Hangisini tercih ederdiniz? Jennifer Lopez ile mı Madonna ile düet mi?

- Jennifer Lopez hem böylece birlikte dans da edebiliriz. Hatta dur sana bir birlikte bir fotoğrafımınızı yollayayım...

Akşam seksi sabah seksinden iyi çünkü libidonuz daha yüksektir

◊ Şöyle birkaç saat kafa dinlemek istediniz... İyi bir roman mı güzel bir film mi?

- Bence film çünkü gözünü kapatma ve tamamen rahatlama imkânı da sağlıyor.

◊ Hangisi daha baştan çıkarıcı? Afrodizyak bir yemek mi, güzel bir masaj mı?

- Masaj çünkü insanın bütün duyularını gevşetiyor.

◊ Yeni buluşunuz ‘System 20’deki seks öneriniz nedir, uykudan önce mi sonra mı?

- Uykudan önce. Hem libidonuz daha yüksektir, etraf daha sakindir ve hem de iyi bir sonuç için daha fazla vaktiniz vardır.

◊ Her yaz tatil için Ege’ye geliyorsunuz. Türk sahilleri mi Yunan adaları mı?

- Tabii ki Türk sahilleri! Daha az kalabalık, su sıcak, eğlenceli günler ve romantik geceler için muhteşem yerler ve doğa var.

◊ İyi bir tavlacısınız... Tavla mı satranç mı?

- Satranç çünkü uzun vadeli strateji oluşturmayı seviyorum. Babamsa matematik ve tavla severdi böylece ihtimalleri daha hızlı hesaplardı.

◊ Ailenizin Boğaz’da çok güzel bir yalısı var... Sizce hangi yaka daha güzel, Anadolu mu Avrupa mı?

- Avrupa çünkü şehir merkezine daha çabuk ulaşıyorum ve sahilde araba sürmeyi çok zevkli.

◊ Zaman makinesini icat ettiniz. Hangisine gidersiniz, geçmişe mi geleceğe mi?

- Geçmişe gidip İstanbul’un gelişimini görmek isterdim.

Evlenmek hayatımın en doğru kararıydı. Bir eş yeterince iş zaten, fazlasını neden isteyeyim?

Dede olmak, baba olmaktan daha güzel

◊ Rüyalarınızı hangi dilde görüyorsunuz? İngilizce mi Türkçe mi?

- Rüyamda hangi ülkeyi gördüğüme, nerede olduğuma göre değişiyor.

◊ 60 yaşına giriyorsunuz... Hangi dönem daha güzel, 20’ler mi 50’ler mi?

- 50’ler... O yaştan sonra hayat için daha az anksiyete yaşıyorsunuz.

◊ Hangisi daha güzel yaşanıyor? Baba olmak mı dede olmak mı?

- Dede olmak çünkü yaramazlık yaptıkları zaman torunları anne-babasına geri postalayabiliyorsunuz.

◊ Hayvanları çok sevdiğinizi biliyorum... Kedi mi köpek mi?

- Hem sadık ve hem de oyuncu olduğu için köpek. Köpekler çocuklara da gözkulak olup onları güvende tutar.

◊ İnsan ömrü uzuyor. Birkaç evlilik mi bir yastıkta kocamak mı?

- Evlenmek hayatımın en doğru kararıydı. Bir eş yeterince iş zaten, fazlasını neden isteyeyim?

Menemen soğansız olmalı. Nefesi kötü kokan insana tahammül edemem.

İskenderi mantıya tercih ederim

◊ Etçi Nusr’et programınıza konuk oldu... Etinizi siz nasıl seversiniz, az pişmiş mi çok pişmiş mi?

- Az pişmiş. O zaman etin tadını daha iyi alırsınız.

◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz. Mantı mı iskender mi?

- İskender tabii ki. Tatların damağımı bağımlı hale getiren muhteşem bir kombinasyonu.

◊ Türkiye’de bu konuda da ikiye bölündük... Soğanlı menemen mi soğansız menemen mi?

- Soğansız çünkü nefesi kötü kokan insana tahammül edemem.