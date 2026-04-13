O lüks hayata para mı yeter! 9 milyona aldığı evi 27 milyona satıyor... Çeyrek asır burada ne gün doğumları izledi!

Haberin Devamı

Herkesin bu konudaki görüşü farklıdır elbette. Ama lüks hayatı ve kelimenin tam anlamıyla "har vurup harman savurmasıyla" bilinen ünlü şarkıcı 1999 yılında satın aldığı ve kendi zevkine göre yeniden dekore ettirdiği ikonik evini elden çıkarmaya karar verdi. Bu konuda da farklı söylentiler var elbette.

9 MİLYONA ALDI 27 MİLYONA SATIYOR

1999 yılında satın aldığı New York'un Tribeca bölgesindeki evini satışa çıkaran bu ünlü, Mariah Carey…

Yıllardır kazandığı milyonları har vurup harman savurarak sürdürdüğü lüks hayatı yüzünden eleştiri konusu olan Carey, tam 27 yıldır oturduğu ve artık kendisiyle özdeşleşen lüks evini satmaya karar verdi.

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcının satış için 27 milyon dolar talep ettiği konuşuluyor. Bu arada yeri gelmişken Mariah Carey'nin bu evi 9 milyon dolara satın aldığını da hatırlatalım.

Aslında böyle "ev" diye tanımlıyoruz ama Carey'nin bu çatı katı dairesi, bulunduğu binanın en üstteki üç katından oluşuyor.

27 yıldır yaşadığı ikonik evini satışa çıkarması Mariah Carey hakkında "Parasını bilinçsiz harcadı... Şimdi de zora düştü" yorumlarına neden oldu.





BİNANIN EN ÜSTTEKİ ÜÇ KATINI KAPSIYOR

Carey, binanın farklı bölümlerini satın alıp sonra tadilattan geçirip birleştirerek kendine yuva haline getirmişti.

Çatı katından kesintisiz bir New York manzarası sunan bu lüks daire, 12 bin 700 metrekarelik bir alana yayılmış durumda. Ayrıca neredeyse bir apartman dairesi büyüklüğünde terası da var.

Carey'nin satışa çıkarmaya karar verdiği evi 360 derecelik Hudson Nehri manzarası sunuyor.

Aslına bakılırsa Carey, elden çıkarmak istediği evini, 2002 yılında MTV kanalında yayınlanan Cribs adlı şovda kamera karşısına çıkarmıştı.

Haberin Devamı





DEKORASYONU SARAYLARI KISKANDIRACAK TÜRDEN

Ünlü şarkıcının evinin içine bakarsak kelimenin tam anlamıyla "sarayları kıskandıracak türden" diye tanımlamak mümkün.

Sekiz yatak odası, sekiz banyo, bir jimnastik salonu evin içinde yaşayanlara sunduğu olanaklardan.

Carey'nin elden çıkarmaya karar verdiği evinin bir bölümü 16'ncı katta bulunuyor. Burası aynı zamanda bağımsız bir bölüm. 17 ve 18'nci katlar ise çok geniş bir terasla taçlanan dubleks bir daire.

Carey, 2022 yılında bu gösterişli evini bir internet sitesi aracılığıyla hayranlarına açmıştı. İki şanslı hayranının evi ziyaret etmesine ve Noel temalı bir fotoğraf çekimi yapmasına izin vermişti.

Haberin Devamı





PARASININ LÜKS HAYATINA YETMEDİĞİ İLERİ SÜRÜLÜYOR

Mariah Carey'nin bu ikonik evini satışa çıkarması bazı söylentilere de yol açtı. Kazandığı milyonları har vurup harman savurduğu için yakınlarını endişelendiren Mariah Carey'nin bazı borçlarını ödemek için bu evi satmaya karar verdiği söyleniyor.

Ünlü şarkıcı, 2023 yılında da Atlanta'daki dokuz yatak odalı malikanesini 5. 65 milyon dolara satmıştı.