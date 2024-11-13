O küçük kız büyüdü artık nişanlı... Gözüm görmez senden başkasını

Haberin Devamı

Peki ya görüntülerini artık ezbere bildiğiniz bu ünlülerin çocukluğunu görseniz tanır mısınız?

Gelin bir bakalım, hem sosyal medyada kendi yaptıkları paylaşımlardan hem de arşivlerden onların çocukluk yıllarına bir uzanalım. Bakalım hangileri çok değişti, hangileri ilk bakışta bile tanınacak kadar aynı kaldı.

Bu kara gözlü küçük kız bugünün ünlü şarkıcı ve oyuncularından biri... Üstelik daha ufacık yaşından beri kamera karşısında. Çocuk yıldız olarak başladığı kariyerini hala bir yetişkin olarak sürdürüyor. Bir yandan müzik, diğer yandan sinema derken her iki alanda da söz sahibi.

Sadece bu değil... Kimi zaman yaşadığı sağlık sorunları ve kimi zaman da özel hayatıyla gündemin ilk sıralarında hep. Dikkatli bakın lütfen... Onun kim olduğunu buldunuz mu?

Haberin Devamı

O kara gözlü küçük kız Selena Gomez. Gösteri dünyasında çocukken ünlü olup da başarısını yetişkinlik çağlarında da sürdüren az sayıdaki isimden biri olan Selena Gomez, son dönemde Benny Blanco ile yaşadığı ilişki ile gündemin ilk sıralarında.

Objektife bakarak elindeki meyve suyunu yudumlayan bu küçük kız da günümüzün ünlü oyuncularından biri... Bu pozu vermesinin üzerinden yıllar geçti. O kamera karşısında şöhreti buldu... Hatta kısa bir süre önce hayatının aşkıyla nişanlanıp evlilik yolunda ilk adımı da attı.

Büyük olasılıkla o küçük kızın Vampire Diaries adlı filmle şöhreti bulan Nina Dobrev olduğunu hemen çıkaramadınız. Dobrev, beş yıldır birlikte olduğu Olimpiyat şampiyonu sevgilisi Shaun White ile bir süre önce nişanlandı. Genç aşıklar bir süre önce Güney Afrika'da bir etkinliğe katıldılar. Orada da kelimenin tam anlamıyla gözleri birbirlerinden başkasını görmedi.





Haberin Devamı

Sosyal medya takipçilerine '1970'lerin çizgilerini yansıtan bir kanepe, kitap ve uzun bir hafta sonu uykusu' dileyen bu ünlü son dönemde eski kocasıyla yaşadıkları nedeniyle gündemin ilk sıralarında. Günümüzün ünlü oyuncularından biri olan bu ünlü, kendisi çoktan çoluk çocuğa karıştı ve üç tane evlat sahibi oldu bile. Bir bakalım kim bu ünlü...

Çocukluğunun bütün masumiyetiyle kanepe üzerinde kitap okurken uyuyakalan o çocuk Jennifer Garner'ın ta kendisi. Ünlü oyuncu, son dönemde eski kocası Ben Affleck'e, karısı Jennifer Lopez'den boşanma sürecinde verdiği büyük destekle konuşuluyor.

Haberin Devamı

Oyuncak bebekleriyle objektife gülümseyen bu ünlü yıllar sonra kendisi de iki kız çocuğu annesi oldu. Hatta o çocukları ve yuvası uğruna kariyerini bile elinin tersiyle bir kenara etti. Söylediğine göre de bu tercihinden hiç pişman olmadı.

O küçük kız Eva Mendes... Meslektaşı Ryan Gosling ile mutlu bir hayatı olan Mendes, şimdi kızlarını büyütüp hayata hazırlıyor.

Yanında kendinden yaşça küçük bir başka çocukla objektife gülümseyen bu minik kız da günümüzün ünlülerinden biri... Üstelik artık 50'li yaşlarına gelmiş olmasına rağmen hala gençliğindeki görüntüsünü koruyor. Gencecik yaşında yaptığı evliliğinden 30'lu yaşlarında bir oğlu bile var. Doğduğu ülkeyi terk edip Hollywood'a göç eden bu ünlü orada da kariyerinin zirvesine çıktı. Son dönemde ise boşanması ve çalkantalı aşk hayatıyla konuşuluyor.

Haberin Devamı

Aslında güzel gülüşüne bakarak o küçük kızın kim olduğunu hemen çıkarmak mümkün... Yıllar geçti, o kız büyüdü ve Hollywood'un en ünlü ve çok kazanan yıldızlarından biri oldu. Bugün Sofia Vergara deyince kelimenin tam anlamıyla akan sular duruyor.

Fotoğrafı ilk gördüğünüz anda bu bebeğin belli bir yaşı geçtiğini anlamamanız mümkün değil. Bugün 60 yaşına gelen bu bebek, çağımızın en yakışıklı erkeklerinden biri olma unvanını kimselere kaptırmış değil. Başından iki evlilik geçen, altı çocuk babası bu ünlü son dönemde de yeni sevgilisiyle gündemin ilk sıralarında.

Haberin Devamı

Tabii ki o bebeğin Brad Pitt olduğunu hemen anladınız. Artık yüzünde çok belirgin çizgiler var ama yine de sevimli bebek gülüşü hala ünlü oyuncunun yüzünden silinmemiş.

Bir bakalım... Bu gözlüklü yeni yetmenin o haline bakıp bugünkü görünüşünü tahmin etmek çok da mümkün değil belki. Çünkü bu çocuk yıllar içinde gözlüklerini attı, büyüdü serpildi ve günümüzün yıllara meydan okuyan ünlülerinden birine dönüştü.

O gözlüklü yeni yetme George Clooney'in ta kendisi. Bir dönem taşıdığı müzmin bekar unvanını Amal Clooney ile evlenince kendisinden sonra gelenlere devretti. Bugün güzel karısı ve iki çocuğuyla mutlu bir hayat sürüyor. Aynı zamanda Hollywood'un en nüfuzlu isimlerinden biri.

Bu minik bebek de yıllara meydan okuyan ünlülerden biri. 60'lı yaşlarına geldi ama hala gençlik yıllarındaki formunu koruyor. Üstelik helikopter kullanmaktan uçaktan atlamaya kadar her tür uç noktada eylemi gerçekleştiriyor. Fiziksel açıdan beğeniliyor ama biten evliliğinden dünyaya gelen tek kızını ihmal ettiği için de çok eleştiriliyor.

Anladınız değil mi Tom Cruise'un bebeklik fotoğrafını gördüğünüzü? Ünlü oyuncu, rol aldığı filmlerdeki tehlikeli sahnelerde bile dublör kullanmamasıyla da konuşuluyor.

Fotoğrafta gülüşünü aldığı babasıyla görülen bu ünlü de bugün belli bir yaşın üzerinde. Son dönemde torunu yaşındaki sevgilisinden bebek sahibi olduğu için gündemin ilk sıralarında. Bir de hayatı boyunca hiç evlenmemek için kendi kendine verdiği sözle. Rol aldığı filmlerde yarattığı karakterler ve gösterdiği performans ise tartışılmaz. Zaten bu yüzden ona "yaşayan efsane" diyorlar.

Belki o güzel gülüşlü küçük çocuğun Al Pacino olduğunu anlamak ilk bakışta kolay olmamıştır. Ama yıllar öncesinden gelen o karedeki çocuk, efsane oyuncunun ta kendisi.

Bu fotoğraftaki küçük kız da günümüzün en güzel ünlülerinden biri... Üstelik kariyerine de güzellik kraliçesi olarak başladı. Ama bu siyah beyaz kare çekildiğinde henüz çocuktu ve belli ki kısa saçlı olmaya özenmişti.

Bu ünlü yıllar öncesinden gelen bu pozunu sosyal medya sayfasından paylaşırken takipçilerini "Sakın 9 yaşındaki görüntümü alay konusu yapmayın" diye uyardı. Zaten o saç modelinin de okul yıllarında kolaylık olması için kesildiğini söyledi.

Bu kareye bakında bu ünlünün de kim olduğunu anladınız zaten... Günümüzün taçlı güzellerinden Priyanka Chopra…

Nick Jonas ile mutlu bir evliliği olan bir kız çocuğu annesi Chopra, yıllar öncesinden gelen o çocukluk pozunun yanında bu kareye de yer verdi. O poz ise 2000 yılında Hindistan Güzeli seçildikten hemen sonra çekildi.

Chopra, iki fotoğraf arasındaki farkın bir kadının bakımlı olmasının ve kendine uygun giyinmesinin görüntüsünü ne kadar etkilediğini gözler önüne serdiğini de belirtti.

Bugün 40'lı yaşlarını süren Priyanka Chopra, günümüzün en güzel kadınlarından biri olarak nitelendiriliyor.