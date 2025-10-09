O korkunç kazadan sonra yaşaması bir mucize… Hayat onun için tek anlama geliyor: Biricik evladım onu hiç bırakmayacağımı bilsin yeter

Haberin Devamı

Aslında o da birçok ünlü meslektaşı gibi bundan şiddetle kaçınıyor, tek çocuğunun yüzünün sosyal medyada görünmesini istemiyordu.

Her şeyi değiştiren ise 2024’ün ilk günü gerçekleşen o korkunç kaza ve Jeremy Renner’ın sonrasında yazdığı kitap oldu.

YILIN İLK GÜNÜ KAR KÜREME ARACININ ALTINDA KALMIŞTI

Tam da yılın ilk gününde kar küreme aracının altında kalarak neredeyse vücudundaki bütün kemikler kırılan ve çok kan kaybeden Jeremy Renner hastanede günlerce yaşam mücadelesi vermiş ve hayatta kalması bir mucize olarak adlandırılmıştı.

Jeremy Renner, bu korkunç kazadan 2 yıl sonra 12 yaşındaki kızı Ava’nın fotoğrafını niye paylaştığını açıkladı.

Ünlü oyuncu kızını yeni piyasaya çıkan, hayatını anlattığı kitaba da dahil ettiğini, bunun kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

HER ŞEYİ BİR KİTAPTA ANLATTI

My Next Breath (Bir Sonraki Nefesim) adını verdiği kitabın girişine kızının yazdığı bir bölüm ekleyen ve onun kitabı okurken çekilen bir videosunu da Instagram hesabından paylaşan Jeremy Renner “Kitabı yazdıktan sonra kızıma onun yazdığı bu parçayı içine koyup koyamayacağımı sordum” diyen ünlü oyuncu kitabın sesli kitap versiyonunda da kızı Ava’nın sesinin olacağını açıkladı.

54 yaşındaki Jeremy Renner’ın tek çocuğu olan 12 yaşındaki Ava eski eşi Sonni Pacheco’yla yaptığı evlilikten doğdu.

KIZININ FOTOĞRAFLARINI BİLE PAYLAŞMIYORDU AMA...

“Aile olarak ne kadar yol kat ettiğimizi, baba ve kız olarak ne kadar yol kat ettiğimizi hatırladım ve bununla gurur duydum” diyen Jeremy Renner daha önceleri fotoğraflarını genelde kızını korumak için çevrimdışı tuttuğunu, ancak bu sefer farklı olduğunu söyledi.

“Kazadan sonra kızımla ve geldiği noktayla çok gurur duyuyorum” diyen yıldız isim 2024’ün ilk günü günü Nevada'daki Tahoe Gölü yakınlarında bir kar temizleme aracının altında kalmış ve vücudundaki 30'dan fazla kemik kırılmıştı.

HASTANEDE ÖLÜMLE SAVAŞTI... DOKTORLAR "YAŞAMASI MUCİZE" DİYORDU... ŞİMDİ SAPASAĞLAM AYAKTA!

Göğüs kafesindeki kemikler de kırılan ve akciğerleri çöken ünlü oyuncuya yeniden bir göğüs kafesi yapıldı, bacaklarındaki kırıklar yüzünden yeniden ayağa kalkmakta çok zorlandı.

Olay yerinde çok kan kaybeden Jeremy Renner, kar küreme aracından yeğeni Alex'i kurtarmak istemiş, kendisi aracın altında kalmıştı. Doktorların yaşamasının bile mucize olduğunu söylediği ünlü oyuncu azimle yeniden ayağa kalktı ve işinin başına döndü.

İyileştikten sonra tek çocuğu olan Ava’nın okul projelerinde boy göstermeye başlayan Jeremy Renner “Onun için gerçekten özel bir şey yaratmak istedim ve bu iyileşme sürecimde bir dönüm noktası oldu” dedi.

"KIZIM ONU HİÇBİR ZAMAN BIRAKMAYACAĞIMI BİLMELİ"

Ünlü oyuncu engelleri nasıl aştığını, günlük sağlığını nasıl hafife almadığını ve kızına geri döneceğine dair nasıl güvence verdiğini anlattı.

"Arabaya binmem yaklaşık bir buçuk saatimi aldı. Merdivenlerden aşağı doğru sendeleyerek iniyordum. Yapmam gereken bir şeydi. Evden çıkmam gerekiyordu. Kızıma bir şekilde iyileştiğimi, ölmeyeceğimi ve onu hiç bırakmayacağımı göstermem gerekiyordu.”