'Biz ölsek de aşkımız yaşar' O korkunç kaza sevdiği kadını elinden almıştı… Kalbi bir daha hiç öyle çarpmadı

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Onların hikâyesi Hollywood’da benzeri az görülen bir aşkla yazılmıştı. İkisi de ünlü birer oyuncuydu.

Birbirlerini buldular ve evlendiler, iki çocukları oldu. İkisi de hayallerindeki yuvayı kurdukları için çok mutluydu. Hollywood'un en sevilen çiftlerinden biri olan Liam Neeson ve Natasha Richarson'ın mutluluğu korkunç bir kazayla yarım kalmıştı

MASAL GİBİ AŞKLARI BİTTİ, ONLARI BİRBİRLERİNDEN ÖLÜM AYIRDI

Liam Neeson ve Natasha Richardson’ın filmlerdeki gibi başlayan aşkları ne yazık ki kısa ömürlü olacak, peri masalları trajik şekilde, kimselerin beklemediği gibi sonlanacaktı.

72 Yaşındaki Liam Neeson, eşi Natasha Richardson'ın ölümünden beri hayata tutunmak için deyim yerindeyse deliler gibi çalışıyor, içindeki büyük acıyı unutmak için kendini işine ve çocuklarına veriyor. Liam Neeson karısını kaybetmesinin üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen kalbini aşka kapattı ve bir daha kimseleri sevemedi

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SEVDİKLERİ KORKUYOR

Yine de sevdikleri onun halinden endişe duyuyor. Karısının ölümünün üstesinden gelemediğini düşünen sevenleri usta aktörün bu acıyı mezara kadar taşıyacağından ve kendine mutluluk için hiç fırsat vermeyeceğinden artık neredeyse emin.

“Kederli dul” Liam Neeson 16 yıldır hiç aşk yaşamadı, eğer kaçamak bir gönül macerası olduysa bile bunu herkesten sakladı ve kalbini bir daha kimseye vermedi.





16 YILDIR KİMSEYİ SEVMEDİ

Yakınları onun durumunu “Natasha’nın yerinin dolması zor. Liam bir daha hiçbir zaman onun yanında olduğu gibi mutlu olmadı. Onsuz kendini bir daha asla bütün hissetmedi.” sözleriyle anlatıyor.

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HAYATININ EN ZOR KARARINI VERMEK ZORUNDA KALDI

Liam Neeson’ın 15 yıllık eşi, ünlü oyuncu Natasha Richardson’ın Quebec'te geçirdiği bir kayak kazasının ardından beyin ölümü gerçekleşti. Liam Neeson hayatının en zor kararını karısını yaşam destek ünitesinden çıkarırken verdi.

Yakın çevresi usta aktörün kederinin hiçbir zaman son bulmadığını ve kendini yalnızlığa mahkum ettiğini söylüyor

Natasha Richardson, 45 yaşında son nefesini verdiğinde geride gözü yaşlı eşini ve iki küçük oğlunu bıraktı.

Bir arkadaşı, Natasha Richardson öldükten sonra yaşananları anlatırken “Liam üzüntüden kendini kaybetmişti” dedi.

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DENEDİ AMA BAŞARAMADI

Neeson ruh eşini kaybettikten bir yıl sonra, Chronicles of Narnia serisindeki rol arkadaşı Avustralyalı güzel Laura Brent ile samimi bir şekilde görüntülendiğinde söylentiler havada uçuştu. Ardından, İngiltere'de yaşayan halkla ilişkiler yöneticisi Freya St. Johnston ile birliktelik yaşadığı söylendi.

Natasha Richardson, bir başka efsane oyuncu Vanessa Redgrave ile yönetmen Tony Richardson'ın kızıydı... Kız kardeşi Joely Richardson da Hollywood'un tanınmış yüzlerinden biri

Ancak bunların hiçbiri boş dedikodulardan öteye gitmedi. Ya da Liam Neeson’ın hissettiği şeyler kalbinde bir kez daha bir aşk yeşermesine yetmedi. Ve usta aktör hep yalnızlığı seçti.

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PLATONİK AŞKINDAN DA KAÇIYOR

Şimdiler de Neeson'ın Çıplak Silah'taki rol arkadaşı Pamela Anderson'a platonik bir şekilde “deli gibi aşık” olduğu söyleniyor ama Neeson ona yanaşmayı kabul etmiyor.

Usta oyuncu arkadaşlarının çöpçatanlık tekliflerini de hep reddediyor.

Liam Neeson'ın karısının mezarı başında kayınvalidesi Vanessa Redgrave tarafından teselli edilmeye çalışıldığı bu fotoğraf hafızalara kazınmıştı

Bunun yerine, Richardson'ın mezarının yakınında New York'un kuzeyinde bir evi olan Neeson sık sık merhum eşinin mezarını ziyaret ediyor.

Yıldız oyuncunun oğulları 29 yaşındaki Micheal ve 28 yaşındaki Daniel ile vakit geçirmekten hoşlandığı ancak sürekli olarak bir üzüntü “bulutu” ile çevrili olduğu söyleniyor.