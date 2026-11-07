O kıpkırmızı mayoyu giymek için askeri eğitimden geçmişti: Artık yoruldum, daha basite yöneldim

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Bu görüntüler de olay oldu... Tabii ki nedeni vardı.
O ünlü, 62 yaşındaydı ve aslında zamanın bazı izleri görünüyor olsa da yine de yaşıtlarının cesaret edemeyeceği bir şekilde giyinmişti sahilde. Gayet de formdaydı.
Üstelik fazla göze batmayan koyu renkler yerine çok fazla dikkat çeken bir rengi tercih etmişti.
Sonradan bu görüntüsünün altında yatan sırrı açıkladı: Askeri egzersiz programı. Ama aradan geçen bunca zaman içinde son yaptığı açıklamada giderek zorlaşan bu programı bırakıp yerine daha rahatlatıcı fiziksel aktivitelere yöneldiğini söyledi.
Şu anda 81 yaşında olan Mirren, hala birçok yaşıtından çok daha formda ve dinç. Bunu da hayatı boyunca egzersiz yapmasına borçlu.
Attığı tek adım, yıllar boyu uyguladığı 12 dakikalık ama yorucu askeri egzersizi bırakıp yogaya yönelmek.
Ama şimdi söylediğine göre artık o alışkanlığını bıraktı. Bunun yerine yogaya yöneldi.
Mirren "Eskiden o askeri sistemi uyguluyordum ama artık yapmıyorum.Çünkü çok yorucu. Onun yerine günde 10 ya da 15 dakika yoga yapıyorum" dedi.
Mirren'ın söylediğine göre başlarda kolay olan bu sistem ilerledikçe zorlaşıyor. Oscar ödüllü oyuncu bu yüzden de bu sisteme veda ettiğini söyledi.
Yine de formunun düştüğünü hissederse askeri sisteme geri dönüyor.