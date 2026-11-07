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O kıpkırmızı mayoyu giymek için askeri eğitimden geçmişti: Artık yoruldum, daha basite yöneldim

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#Helen Mirren#Kırmızı Mayo#Ünlülerin Formda Kalma Sırları
O kıpkırmızı mayoyu giymek için askeri eğitimden geçmişti: Artık yoruldum, daha basite yöneldim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 13:37

Bundan yıllar önceydi... Takvimler 2008'i gösteriyordu. Sinemanın yaşını başını almış ünlülerinden biri, İtalya tatilinde üzerinde kıpkırmızı bir mayoyla görüntülendi.

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Bu görüntüler de olay oldu... Tabii ki nedeni vardı.

O ünlü, 62 yaşındaydı ve aslında zamanın bazı izleri görünüyor olsa da yine de yaşıtlarının cesaret edemeyeceği bir şekilde giyinmişti sahilde. Gayet de formdaydı.

Üstelik fazla göze batmayan koyu renkler yerine çok fazla dikkat çeken bir rengi tercih etmişti.

Sonradan bu görüntüsünün altında yatan sırrı açıkladı: Askeri egzersiz programı. Ama aradan geçen bunca zaman içinde son yaptığı açıklamada giderek zorlaşan bu programı bırakıp yerine daha rahatlatıcı fiziksel aktivitelere yöneldiğini söyledi.

O kıpkırmızı mayoyu giymek için askeri eğitimden geçmişti: Artık yoruldum, daha basite yöneldim
Bir dönem manşetleri süsleyen bu ünlü Helen Mirren.

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Şu anda 81 yaşında olan Mirren, hala birçok yaşıtından çok daha formda ve dinç. Bunu da hayatı boyunca egzersiz yapmasına borçlu.

Attığı tek adım, yıllar boyu uyguladığı 12 dakikalık ama yorucu askeri egzersizi bırakıp yogaya yönelmek.

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O kıpkırmızı mayoyu giymek için askeri eğitimden geçmişti: Artık yoruldum, daha basite yöneldim
Helen Mirren, çok uzun süre 1950'lerde Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde kadınlar için geliştirilen ve XBX adıyla bilinen egzersiz sistemini uyguluyordu. Hatta bu konunun savunucularından biri bile olmuştu.

Ama şimdi söylediğine göre artık o alışkanlığını bıraktı. Bunun yerine yogaya yöneldi.

Mirren "Eskiden o askeri sistemi uyguluyordum ama artık yapmıyorum.Çünkü çok yorucu. Onun yerine günde 10 ya da 15 dakika yoga yapıyorum" dedi. 

O kıpkırmızı mayoyu giymek için askeri eğitimden geçmişti: Artık yoruldum, daha basite yöneldim
Mirren'ın artık yapmayı bıraktığı askeri sistemin kadınlara yönelik kısmı 10 farklı egzersizden oluşuyor. Mekik, şınav, yerinde koşu ve kol çevirme gibi hareketler yer alıyor. Bütün bunların da 12 dakikada tamamlanması gerekiyor.

Mirren'ın söylediğine göre başlarda kolay olan bu sistem ilerledikçe zorlaşıyor. Oscar ödüllü oyuncu bu yüzden de bu sisteme veda ettiğini söyledi.

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Yine de formunun düştüğünü hissederse askeri sisteme geri dönüyor.

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#Helen Mirren#Kırmızı Mayo#Ünlülerin Formda Kalma Sırları

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