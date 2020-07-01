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Haber Giriş: 01.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

O kedi buraya gelecek

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
O kedi buraya gelecek
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Karaköy’deki bir mekanda arkadaşlarıyla buluşan Ayta Sözeri, yakındaki inşaatın tepesinde mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için itfaiyeyi seferber etti.

Ayta Sözeri önceki akşam Karaköy’deki Lüsyen adlı mekanda arkadaşlarıyla buluştu. Yakındaki bir inşaatın tepesinde miyavlayan yavru kedinin sesini duyan şarkıcı, onu kurtarabilmek için hemen telefonuna sarılıp itfaiyeyi çağırdı.

O kedi buraya gelecek

Gelen ekibe kedinin yerini gösteren Ayta Sözeri, “O yavru kedi ağladıkça yüreğim parçalandı. İtfaiyeyi çağırmasam sabaha kadar uyuyamazdım. O kadar yükseğe çıkmış, kurtulacak olmasına çok sevindim” dedi.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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