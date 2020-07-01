O kedi buraya gelecek

Ayta Sözeri önceki akşam Karaköy’deki Lüsyen adlı mekanda arkadaşlarıyla buluştu. Yakındaki bir inşaatın tepesinde miyavlayan yavru kedinin sesini duyan şarkıcı, onu kurtarabilmek için hemen telefonuna sarılıp itfaiyeyi çağırdı.



Gelen ekibe kedinin yerini gösteren Ayta Sözeri, “O yavru kedi ağladıkça yüreğim parçalandı. İtfaiyeyi çağırmasam sabaha kadar uyuyamazdım. O kadar yükseğe çıkmış, kurtulacak olmasına çok sevindim” dedi.



