O kadar servetleri var ama harcamaya kÄ±yamÄ±yorlar... Biz bu ailede elbiseye fazla para vermeyiz... Birbirimizin eskilerini giyeriz!

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Milyonlarca kiÅŸinin kafasÄ±ndaki imaja gÃ¶re onca pÄ±rlanta, elmas, zÃ¼mrÃ¼t ve yakutlar iÃ§inde "yÃ¼zen" bu tÃ¼r ailelerin kadÄ±nlarÄ± bir giydiklerini bir daha giymezler...

Hele birbirlerinin eski kÄ±yafetlerini asla giymezler...

Ama gerÃ§ek Ã¶yle mi?

Tabii ki deÄŸil.

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gelini Galler Prensesi Kate Middleton'Ä±n bir giydiÄŸini, gÃ¶renleri bÄ±ktÄ±rana kadar defalarca giydiÄŸini artÄ±k herkes biliyor... Kral Charles, 40 yÄ±llÄ±k paltosuyla bir tÃ¼rlÃ¼ vedalaÅŸamadÄ±. KardeÅŸi Prenses Anne deseniz o zaten hep Ã§evirip Ã§evirip aynÄ± kÄ±yafetleri giyiyor.

Yine de iÅŸin gerÃ§eÄŸi, onlarÄ± birbirlerinin eski kÄ±yafetlerini giyerken gÃ¶ren olmadÄ± ÅŸimdiye kadar.

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ELBÄ°SE DOLAPLARI ORTAK

Ama Ä°spanya kraliyet ailesi Ã¶yle mi?

KraliÃ§e Letizia, kimi zaman yaÅŸÄ±na bakmadan kÄ±zlarÄ±nÄ±n dolabÄ±na el atÄ±p onlarÄ±n daha Ã¶nce giydiÄŸi kÄ±yafetleri giymekte sakÄ±nca gÃ¶rmÃ¼yor.

AynÄ± ÅŸekilde kÄ±zlarÄ± da kimi zaman annelerinin elbise dolabÄ±ndan giyiniyor. Ãœstelik bunu gizleme, saklama gereÄŸi bile duymuyorlar.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¶zellikle de Letizia bir stil ikonu olduÄŸu iÃ§in Ã¼zerine bir kez gÃ¶rÃ¼len elbisenin unutulmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.

Ä°spanyol kraliyet ailesi, bu elbise deÄŸiÅŸ tokuÅŸunun yeni bir Ã¶rneÄŸini daha sergiledi.

ANNESÄ°NÄ°N ESKÄ° ELBÄ°SESÄ°NÄ° GÄ°YDÄ°

Kral Felipe, KraliÃ§e Letizia, Veliaht Prenses Leonor ve kÃ¼Ã§Ã¼k prenses Sofia ÅŸu sÄ±ralarda geleneksel yaz tatillerini Mallorca adasÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Aile, Ã¶nceki akÅŸam da hep birlikte Marivent SarayÄ±'nda dÃ¼zenlenen bir etkinliÄŸe gitti. Hatta o gece yanlarÄ±nda Felipe'nin annesi, eski kraliÃ§e Sofia da vardÄ±.

Kral Felipe baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n aile yazlÄ±k giysiler iÃ§indeydi. Felipe koyu renk pantolon ve beyaz gÃ¶mlek giydi.

Babaanne Sofia turkuvaz aÄŸÄ±rlÄ±klÄ±, torun Sofia ise pembe giyindi. Veliant Prenses Leonor'un Ã¼zerinde ise beyaz Ã¼zerine mavi desenli bir yazlÄ±k elbise vardÄ±..

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Ä°KÄ° YIL Ã–NCE KENDÄ° GÄ°YMÄ°ÅžTÄ°... ÅžÄ°MDÄ° KIZINA GÄ°YDÄ°RDÄ°

Son iki yÄ±ldÄ±r askeri eÄŸitim alan Leonor'u Ã¼niformasÄ±z gÃ¶renler ona biraz daha dikkatli baktÄ±. Ve tabii ki o ayrÄ±ntÄ±yÄ± da gÃ¶zden kaÃ§Ä±rmadÄ±lar... Leonor'un Ã¼zerindeki elbise Ã§ok tanÄ±dÄ±ktÄ±.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ aynÄ± elbiseyi iki yÄ±l Ã¶nce bir yaz gÃ¼nÃ¼ hem de yine aynÄ± aile buluÅŸmasÄ±nda giymiÅŸti. KÄ±saca anne- kÄ±z iki yÄ±l arayla aynÄ± kÄ±yafetle kendilerini durmadan mercek altÄ±na alanlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Bu arada küçük bir hatÄ±rlatma... Kral Felipe bundan üç yÄ±l önce kiÅŸisel servetinin 2.8 milyon dolar olduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Yine o dönemde belirttiÄŸine göre bunun 325 bin dolarÄ± sanat eserleri, antika ve mücevherlerden oluÅŸuyor. Geri kalanÄ± ise menkuller ve banka birikimlerinden geliyor. Aile herhangi bir resmi görev için ise kendilerine ayrÄ±lan resmi bütçeyi kullanÄ±yor.

KÃœÃ‡ÃœK KIZININ ELBÄ°SESÄ°NÄ° GÄ°YMÄ°ÅžTÄ°

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Borbon ailesinde sadece kÄ±zlarÄ± Letizia'nÄ±n dolabÄ±na el atmÄ±ÅŸ deÄŸil. Bazen Letizia da kÄ±zlarÄ±nÄ±n dolabÄ±ndan giyiniyor. 2022 yÄ±lÄ±nda Paraguay Devlet BaÅŸkanÄ± ve eÅŸini aÄŸÄ±rlarken beyaz bir elbise giydi.

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Tabii ki o elbisenin ilk kez kimin Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dikkatli gÃ¶zler kaÃ§Ä±rmadÄ±. AynÄ± elbiseyi bu tÃ¶renden bir yÄ±l Ã¶nce Letizia ile Felipe'nin kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Sofia giymiÅŸti.

2022 yÄ±lÄ±nÄ±n temmuz ayÄ±nda KraliÃ§e Letizia katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte, Ã¼zerinde kÄ±rmÄ±zÄ± aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± desenleri olan bir elbise giydi. Letizia'yÄ± gÃ¶renler bu elbisenin "bir yerlerden tanÄ±dÄ±k" olduÄŸunu hemen fark etti.

O ELBÄ°SEYÄ° BÃœYÃœK KIZI LEONOR GÄ°YMÄ°ÅžTÄ°

Ã‡Ã¼nkÃ¼ bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Leonor daha Ã¶nce o elbiseyle bir etkinliÄŸe katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°spanya tahtÄ±nÄ± babasÄ±ndan devralacak olan veliaht prenses, ailesiyle birlikte El Canal Tiyatrosu'na gittiÄŸinde Ã¼zerinde aynÄ± elbise vardÄ±.

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AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bunu yapan tek kraliyet ailesi üyeleri Letizia ile kÄ±zlarÄ± deÄŸil. Avrupa'nÄ±n farklÄ± ülkelerinde varlÄ±klarÄ±nÄ± sürdüren monarÅŸi aileleri de zaman zaman benzer seçimler yapÄ±yor. Genç prensesler belki çok beÄŸendikleri için belki halka tutumluluk mesajÄ± verilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için annelerinin kÄ±yafetleriyle kamera karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kabiliyor. Bir baÅŸka deyiÅŸle onlar Ä°ngiliz kraliyet ailesinin üyeleri gibi bir giydiklerini sadece kendileri birkaç kez giymiyor, dolapta beklemesin diye kÄ±zlarÄ±na da giydiriyorlar.





SÃœREKLÄ° ANNESÄ°NÄ°N ESKÄ°LERÄ°NÄ° GÄ°YÄ°YOR

BÃ¶yle bir durumun son Ã¶rneklerinden biri de ilkbaharda Ä°sveÃ§'te yaÅŸandÄ±. Kral ve KraliÃ§e'nin tek oÄŸlu Carl Philip ile karÄ±sÄ± Sofia, Ã¼Ã§ erkek evladÄ±n Ã¼stÃ¼ne dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ± Ines'i vaftiz ettirdi.

O tÃ¶rende vaftiz annelerinden biri de Carl Philip'in yeÄŸeni, Veliaht Prenses VÄ°ctoria'nÄ±n kÄ±zÄ± ve tahtÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±radaki sahibi Estelle idi. GenÃ§ kÄ±z o Ã¶zel gÃ¼nde annesinin daha Ã¶nce giydiÄŸi bir kÄ±yafetle tÃ¶rene katÄ±ldÄ±.

YEÅžÄ°L ELBÄ°SE Ã‡OK KONUÅžULDU

Ki bu ilk kez yaÅŸanmamÄ±ÅŸtÄ±. Dedesi Kral Carl 16'ncÄ± Gustaf'Ä±n tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde yine daha Ã¶nce annesinin giydiÄŸi yeÅŸil bir elbiseyi giydi Estelle.

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AynÄ± elbise daha Ã¶nce Victoria tarafÄ±ndan giyilmiÅŸti.





Ã–NCE ANNESÄ° GÄ°YDÄ°

KÄ±yafet deÄŸiÅŸimi yapan bir anne kÄ±z da Danimarka'dan. TahtÄ±n veliahtÄ± Prens Frederik'in eÅŸi Prenses Mary, 2017 yÄ±lÄ±nda Stockholm'de bir etkinliÄŸe giderken bu beyaz renkli takÄ±mÄ± giydi. Sonra yÄ±llarca bu kÄ±yafet bir daha gÃ¶rÃ¼lmedi

YILLAR SONRA KIZI

Fakat aradan geÃ§en beÅŸ yÄ±lÄ± ardÄ±ndan, Mary'nin kÄ±zÄ± aÄŸustos ayÄ±nda aynÄ± kÄ±yafetle kameralar karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

GENELLÄ°KLE OLUMSUZ ELEÅžTÄ°RÄ° ALIRDI AMA O GECE BEÄžENÄ°LDÄ°

Gelelim Ä°sveÃ§ kraliyet ailesine... 2018 yÄ±lÄ±ndaki Nobel tÃ¶renine Prenses Victoria bu gÃ¶steriÅŸli kÄ±yafet ile katÄ±ldÄ±. Genellikle giyim zevki eleÅŸtirilen Victoria o geceki gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼yle moda eleÅŸtirmenlerinden tam puan aldÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kÄ±yafeti gerÃ§ekten iddialÄ±ydÄ±.

ANNESÄ°, YILLAR Ã–NCE AYNI TÃ–RENDE O ELBESÄ°YÄ° GÄ°YMÄ°ÅžTÄ°

Victoria, bu gÃ¶steriÅŸli kÄ±yafetini annesinden Ã¶dÃ¼nÃ§ almÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ KraliÃ§e Silvia, 1995'te yine Nobel tÃ¶reninde kameralar karÅŸÄ±sÄ±na aynÄ± kÄ±yafetle Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.