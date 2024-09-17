Hayalleri yÄ±kÄ±ldÄ±, ama neÅŸesi yerinde.. Ben buna alÄ±ÅŸkÄ±nÄ±m... BeÅŸinci kez soyuldum

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Bu arzusu gerÃ§ekleÅŸmeyince de kalbi kÄ±rÄ±lÄ±r sonuÃ§ olarak.

Herkesin bu durumu dÄ±ÅŸa vurma ÅŸekli de baÅŸkadÄ±r elbette. Kimi Ã¶dÃ¼l gecesinde tepkisini, sinirine hakim olamadan belli eder. Kimi de iÅŸi ÅŸakaya vurur.

TÄ±pkÄ± TV dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en saygÄ±n ve kazanana mesleÄŸinde daha iyi bir gelecek vaad eden Emmy Ã–dÃ¼lleri'nden bu yÄ±l eli boÅŸ ayrÄ±lan Sofia Vergara gibi.

Son dÃ¶nemde kocasÄ± Joe Manganiello ile ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve Justin Saliman ile baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yeni aÅŸkÄ±yla konuÅŸulan 51 yaÅŸÄ±ndaki Vergara, bu yÄ±lki Emmy Ã–dÃ¼l tÃ¶reninde de kadÄ±n oyuncu dalÄ±nda iddialÄ± isimlerden biriydi.

O gece iÃ§in de her zaman olduÄŸu gibi bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶zenle hazÄ±rlandÄ± Vergara. Ãœzerindeki kÄ±rmÄ±zÄ± elbisesiyle belki de Ã¶dÃ¼l alÄ±rsa neler sÃ¶yleyeceÄŸini bile kafasÄ±nda planlayarak tÃ¶renin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mekana gitti.

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Ama sonuÃ§ olarak Vergara, geceden eli boÅŸ dÃ¶ndÃ¼. "Ruhunu kattÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶ylediÄŸi Griselda dizisindeki performansÄ± nedeniyle Ã¶dÃ¼l kazanamadan geceden ayrÄ±ldÄ± Vergara.

Tabii ki bu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± konusunda sÃ¶yleyecekleri vardÄ±. O da bunlarÄ± kendine saklamadÄ± zaten.Â

DuygularÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden esprili bir ÅŸekilde ifade etti.

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Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not... Kolombiya'dan Hollywood'a gÃ¶Ã§ eden Sofia Vergara, Ã¶dÃ¼le aday olduÄŸu Griselda adlÄ± dizide Ã¼lkesinin yer altÄ± dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã§ok tanÄ±nan kadÄ±n yeraltÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼ liderini canlandÄ±rdÄ±.

Mini dizideki performansÄ± da hem seyirciden hem de eleÅŸtirmenlerden tam not aldÄ±.

SonuÃ§ olarak hayal ettiÄŸi Ã¶dÃ¼lÃ¼ de bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼ meslektaÅŸÄ±na True Dedective: Night Country'deki performansÄ±yla Jodie Foster'a kaptÄ±rdÄ±.

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Vergara, tÃ¶ren sonrasÄ± hamburger yerken Ã§ekilen bir videoyu paylaÅŸtÄ±. ÃœnlÃ¼ oyuncu "Emmy Ã¶dÃ¼lÃ¼m yok ama hamburgerim var" diye yazdÄ±.Â

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Sofia Vergara, Ã¶dÃ¼lÃ¼ kaÃ§Ä±rmasÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± ilginÃ§ bir paylaÅŸÄ±mla gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

Hamburger yerken Ã§ekilen bir pozunu paylaÅŸtÄ± Vergara. ArdÄ±ndan da ÅŸu satÄ±rlarÄ± yazdÄ±: "Emmy Ã–dÃ¼lleri'nde beni beÅŸinci kez soydular."

Burada ilginÃ§ olan ayrÄ±ntÄ± Vergara'nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n bu kÄ±smÄ±nÄ± Ä°spanyolca olarak yapmasÄ±ydÄ±.

Bu sÃ¶zleriyle daha Ã¶nce de kendisine Hollywood'un en Ã§ok kazanan kadÄ±n dizi oyuncusu unvanÄ±nÄ± getiren The Modern Family adlÄ± yapÄ±mla da dÃ¶rt kez Ã¶dÃ¼le aday olup hepsini kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Vergara'nÄ±n takipÃ§ileri de onu destekleyen yorumlar yaptÄ±. "Sen Emmy kazanamadÄ±n belki ama bizim kalbimizi kazandÄ±n" diyerek ona moral verdiler.

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BirÃ§ok Latin kÃ¶kenli takipÃ§isi de "Latin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n parlayan bir Ã¶rneÄŸi olduÄŸun iÃ§in teÅŸekkÃ¼rler" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini bildirdi.

Sofia Vergara, daha Ã¶nce Griselda adlÄ± yapÄ±mla ilgili olarak "Modern Family'den sonra asla bu kadar Ã¶zel bir yapÄ±mda rol almayÄ± hayal edemezdim" diyerek konuÅŸmuÅŸtu. Sonra da bu rolÃ¼n kendisini ne kadar heyecanlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸu sÃ¶zlerle anlatmÄ±ÅŸtÄ± Vergara: " Griselda benim ilk dramatik rolÃ¼mdÃ¼. Bu projeyi hayata geÃ§irmek tam 15 yÄ±l sÃ¼rdÃ¼. Bu projeye dahil olan herkese inanÄ±lmayacak kadar mÃ¼teÅŸekkirim. "

Sofia Vergara, Griselda adlÄ± mini dizideki performansÄ±yla son derece iddialÄ±ydÄ±... Ama bu kez de Ã¶dÃ¼lÃ¼ kaÃ§Ä±rdÄ±. BeklediÄŸi Emmy'yi Jodie Foster'a kaptÄ±rdÄ±.Â

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