O kadar kusur Kate Middleton'da da olur: Meraklı gözlerden köşe bucak saklıyor

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GÜZELLİĞİNE KUSUR BULAMIYORLAR AMA...

Masallardaki "prenses" tanımının vücut bulmuş hali birçok kişi için İngiliz kraliyet ailesinin gelini Cambridge Düşesi Catherine ya da halkın kullandığı ismiyle Kate Middleton. Sıradan bir ailenin kızıyken ülkesinin veliaht prensi ile aynı okula gider, orada onunla tanışır. Hatta tanışmakla kalmayıp prensi kendine aşık eder. Dile kolay, tam sekiz yıl inişli- çıkışlı bir ilişki yaşarlar, Prens bir ara onu bırakıp başka kızlarda vakit geçirir. Ama o sabırla bekler ve sonunda "muradına erer." Prens ona, bir zamanlar, artık hayatta olmayan annesinin narin parmaklarını süsleyen aile yadigarı yüzüğü hediye eder. Çiftimiz artık nişanlanmıştır. Ondan sonra da dünyanın izlediği görkemli bir düğün, birbirinden güzel çocuklar, gösterişli bir hayat. İlk anda masal gibi geliyor değil mi?

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ONUN DA KUSURU VAR

Üstelik bu masalın prensesi Kate Middleton, gerçekten bakımlı ve güzel bir kadın. İnci gibi dişleri, pürüzsüz cildi ve pırıl pırıl parlayan saçlarıyla güzellik abidesi gibi. Üstelik pek çok kişinin hemfikir olduğu asaleti de cabası. Bir de üç çocuk dünyaya getirdiği halde asla kaybetmediği incecik fiziği var ki o da sık sık masaya yatırılan bir konu. Nasıl? Kate Middleton ya da resmi adıyla Cambridge Düşesi Catherine kusursuz bir güzellik ve sağlık görüntüsü sergiliyor değil mi? Tam olarak değil. Çünkü onun da bir çok insana göre "çirkin" bir noktası var. Middleton'ın görüldüğü anda eleştiri oklarını üzerine çeken onun da çok göz önüne çıkarmadığı sorunlu bir yanı var.

O KADAR KUSUR KATE MIDDLETON'DA DA OLUR

Yani "o kadar kusur Kate Middleton'da da olur!" Neresi mi bu masal prensesinin bedenindeki en kusurlu ayrıntı: Ayakları! Kate Middleton, genellike kapalı ayakkabılar giyiyor ya da nadiren açık ayakkabı giydiğinde da ayaklarını çok da ayrıntılı şekilde gözler önüne sermeyecek modelleri tercih ediyor. Çünkü Middleton'ın ayakları gerçekten iyi bir görüntü sergilemiyor.

O GÖRÜNTÜ OLAY OLDU

Düşes'in nadir olarak ayaklarını gözler önüne serdiği anlardan biri birkaç yıl önce katıldığı bir judo turnuvasıydı. Çıplak ayakla mindere çıkan Middleton yine çok güzel görünüyordu. Ama ayakları bu görüntüye pek de uymuyordu. Şekli bozulmuş kemikleri, bir prensese yakışmayan ayak parmakları hemen dikkat çekiyordu. Ardından da yine birkaç yıl önce kocası Prens William ile çıktığı Malezya ve Hindistan gezilerinde cami gezerken ayakkabılarını çıkardı. O zaman da bu görüntüsü olay oldu.

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YÜKSEK TOPUKLU AYAKKABI GİYMEYİ SINIRLANDIRMAK GEREK

Uzmanlara göre 39 yaşındaki Kate Middleton'un ayaklarının bu kötü görüntüsünün en önemli nedeni yüksek topuklu ayakkabılara karşı olan sevgisi. Belki biraz da konumu gereği vazgeçemediği yüksek topuklu ayakkabılar Middleton'ın ayaklarının deforme olmasına yol açıyor. Bir dönem dolgu topuk giyen Düşes, sonradan ince ve yüksek topuklu stilettolara yöneldi. Hatta öyle ki bunları hamileyken ya da doğum yaptıktan sonra hastaneden çıkarken bile giydi. Şimdi de çocuklarını kucağında taşırken bile ayağından bu yüksek ökçeli ayakkabıları çıkarmıyor. İşte bu durum da onun ayaklarının daha çok genç yaşta sanki ağır bir sağlık sorunu varmışçasına deforme olmasına yol açıyor. Uzmanlara göre Düşes, ayakkabı seçimi konusunda daha titiz davranmalı ve böylece ayaklarının gelecek yıllarda daha büyük zarar görmesini engellemeli.

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ONLAR DA KUSURSUZ DEĞİL

Sinema, müzik ya da TV dünyasındaki ünlülere baktığınızda hepsi ilk anda kusursuz görünüyor değil mi. Ama gerçek pek de öyle değil. Onların da kendilerine göre büyük ya da küçük kusurları var. Hele aralarında bazıları var ki ne tür fiziksel deformasyonlara sahip olduklarını okuduğunuzda dudaklarınız uçuklayacak. İşte ünlüler ve şoke eden fiziksel deformasyonları.

HASTALIK, GÖRÜNTÜSÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Dinleyenleri büyüleyen sesiyle tanınan şarkıcı Seal da lupus hastalığından muzdarip. Şarkıcının yüzündeki izler Diskoid Lupus Eritematozus ya da kısaca DLE diye anılan bu hastalıktan kaynaklanıyor. Bu izler erken ancak erken evrede tedavi edilirse tamamen ortadan kaldırılabiliyor.

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KOLUNDA YARA İZİ VAR

Ekranın güzel yüzlerinden Padma Lakshmi'nin kolundaki yara izi de oldukça belirgin. Bunun nedeni ise Lakshmi ile ailesinin geçirdiği bir Trafik kazası. Lakshmi'nin öyküsü yıllar öncesine uzanıyor. Padma Laskhmi, henüz 14 yaşındayken Stevens Johnson sendromu nedeniyle üç hafta hastanede yattı. Taburcu olduğu gün ailesi arabayla onu almaya gitti. Ancak hastane döşünü Lakshmi ailesi bir trafik kazası geçirdi. Kolundaki yara izi de işte o kazadan kalan kötü bir anı. Ancak Padma Lakshmi bu izi saklama gereği duymadığını söylüyor "O yara izi benim bir parçam, onu seviyorum" diye anlatıyor.

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İŞARET PARMAĞININ BİR KISMI YOK

Ünlü oyuncu Daryl Hannah'nın da sol elinin işaret parmağının bir kısmının olmadığını biliyor muydunuz. Bunun nedeni de oyuncunun küçük bir kızken büyükannesinin bahçesinde geçirdiği kaza. Su kuyusunun makasarasına parmağını kaptıran Hannah sol elinin işaret parmağının bir kısmını kaybetti. Bazen filmlerde protez parmak kullanıyor.

HER ZAMAN YAKIŞIKLI

Joaquin Phoenix ise halk arasında "tavşan dudak" adı verilen bir şekilde dünyaya geldi. Ancak bu onun kariyer basamaklarını hızla tırmanmasını hiçbir zaman engellemedi.

KROMOZOM BOZUKLUĞU

Mila Kunis ve Kate Bosworth'in gözlerine dikkatli bakın. Büyük olasılıkla farkı hemen gördünüz. İkisinin de iki gözü birbirinden f arklı renkte. Aslında bir tür kromozom bozukluğu olsa da hem Kunis'e hem de Bosworth'a ayrı bir güzellik katıyor. Çünkü onlar "heterokromi iridium" adı verilen bir bozukluğa sahip. Kromozomlardan kaynaklanan bu durum iki gözün farklı renkte olmasına yol açıyor.

ONUN DA İKİ GÖZÜ FARKLI RENKTE

Hatta bazen tek bir gözde iki ayrı rengin görülmesi de mümkün. Ama bu durum bu ünlülerin güzelliklerine güzellik, karizmalarına karizma katıyor. Aynı kromozom bozukluğuna sahip ünlüler arasında Jayne Seymour, Demi Moore, Elizabeth Berkley ve Henry Cavill de var.

BİR ELİNDE ALTI PARMAK VARDI

Beyazperdenin James Bond kızlarından Gemma Arterton dünyaya geldiğinde ellerinde tam 12 parmak vardı. Yani Arterton altı parmaklı olarak doğdu. Ancak henüz bebekken operasyonla fazla parmaklarından kurtuldu.