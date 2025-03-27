O iş benden geçti artık... Bu yaşta aşık olduğuma kim inanır!

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İşte işin bu kısmıyla ilgili bir ünlünün sözlerini aktaracağız şimdi size...

Öyle ki bu ünlü yıllardan bu yana defalarca "yaşayan en çekici erkek" seçildi... Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kadın hayranı var.

Yaşı artık kemale erse de saçlarına aklar dolsa da fiziksel özelliklerinden zerre kaybetmedi bu ünlü.

Hayranları onun her tür filmini izler ama bazıları için bu ünlü oyuncuyu romantik rollerde görmenin keyfi bambaşka.

Ama kötü haber! Bu ünlü oyuncu artık kendisi için romantik roller döneminin çoktan kapandığını söyledi.

ARTIK ROMANTİK ROLLER İSTEMİYOR

Bu anlattığımız ünlü George Clooney…

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Gençlik yıllarından bu yana kamera karşısında olan George Clooney, artık oyunculuğun yanı sıra yönetmen ve yapımcı olarak da Hollywood'un en nüfuzlu isimleri arasında yer alıyor.

Arada haklarında ayrılık söylentileri çıkıyor olsa da karısı Amal Clooney, ikiz çocukları Ella ve Alexander ile uyumlu bir hayat sürdürüyor 63 yaşındaki yıldız.

George Clooney geçtiğimiz günlerde 60 Minutes (60 Dakika) adlı sohbet programına konuk oldu.

Clooney orada kendisine yöneltilen bir soru üzerine artık romantik filmlerde rol almak gibi bir amacı olmadığını söyledi.





'25 YAŞINDAKİ GENÇLERLE YARIŞMAYA ÇALIŞMIYORUM'

Clooney "Bakın, ben artık 63 yaşındayım. 25 yaşındaki erkek başrol oyuncularıyla rekabet etmeye çalışmıyorum. Bu artık benim işim değil. Artık romantik rollerde oynamıyorum" dedi.

Aslına bakılırsa George Clooney aralarında 1996 yapımı One Fine Day, 2003 tarihli Intolerable Cruelty olmak üzere bazı filmlerde romantik aşık rolünde kamera karşısına geçti.

Hatta daha yakın bir geçmişte bundan iki yıl önce Julia Roberts ile birlikte A Ticket To Paradise filminde de rol aldı.

O zaman hem Clooney hem de Roberts artık olgunluk çağlarında olsa da seyirci onları romantik halleriyle görmekten mutlu oldu.

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Ama buna rağmen George Clooney, artık bu tür rollere yanaşmayacağını ısrarla tekrarladı.

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'AŞK SADECE 25 YAŞINDAKİLERE ÖZEL BİR DUYGU DEĞİL Kİ'

Bu durum Clooney'in hayranlarını da sosyal medyada harekete geçirdi. Birçok kişi "Aşk sadece 25 yaşındakiler için değil" diyerek aktörü romantik rollerde görmek istediklerini belirtti.

"Yaşlı insanlar da romantik olabilir" diyen bazı kullanıcılar da oldu.

Belli ki Clooney ile yakın yaş kuşağından olan bir kullanıcı "Haydi George, sen bu çağın Cary Grant'ısın. Daha fazla romantik rolüne ihtiyacımız var" diyerek görüşünü belirtti.

Clooney'e "Eğer karşındaki kadın oyuncunun yaşı da sana uygunsa romantik rollerde oynamanın ne sakıncası var" diye seslendi.

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George Clooney'in, Michelle Pfeiffer ile birlikte kamera karşısına geçtiği One Fine Day filmi hala hayranlarının hafızasında.





Clooney, 2022 yılında da Julia Roberts ile birlikte A Ticket To Paradise adlı yapımda rol almıştı.