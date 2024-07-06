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O günü heyecanla bekleyenler vardı: Para gitmesin diye onlara taç yok!

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#Galler Prensi#Galler Prensesi#Kate Middleton
O günü heyecanla bekleyenler vardı: Para gitmesin diye onlara taç yok
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 15:01

Takvimler 1 Temmuz 1969 gününü gösteriyordu... Ülkenin başındaki orta yaşlı kadın, yani Kraliçe 2. Elizabeth, önünde diz çöken büyük oğlu Charles'ın başına tacını yerleştirdi. Bu öyle basit bir gün değildi. Sırf o an için özel bir tören düzenlenmişti.  Askeri birlikler, kameralar herkes hazırdı ve yerini almıştı...

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Kraliçe, başına tacını kendi elleriyle yerleştirdiği oğlunu tebrik etti ve böylece dokuz yaşından beri taşıdığı unvan da resmileştirmiş oldu. Hem de kalabalık bir izleyici topluluğunun gözleri önünde.

Elbette Elizabeth, daha sağlığı yerindeyken ve enerjisinin doruğundayken oğlu Charles'ı ülkenin kralı ilan etmedi. Veliahtların taşıdığı Galler Prensi unvanını oğluna bu şekilde verdi.

Artık herkesin bildiği gibi Kraliçe'nin ölümünden sonra yıllarca veliaht prens olan oğlu Charles da 70'li yaşlarında tahta oturdu.

Onun yıllarca taşıdığı Galler Prensi unvanı da kendisinden sonra tahtın sahibi olacak oğlu William'a geçti. Karısı Kate Middleton doğal olarak Galler Prensesi unvanını aldı. Zaten Charles, kral olarak ilk konuşmasında da bunu açıkladı.

O günü heyecanla bekleyenler vardı: Para gitmesin diye onlara taç yok

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BU TÖRENİ BEKLEYEN O KADAR ÇOK KİŞİ VARDI Kİ! 
Geçen yıl Charles'ın gösterişli kaç giyme töreni sırasında, özellikle de Kate'in hayranları arasında bir sonraki törenin beklentisi vardı.

Herkes, tıpkı bundan 55 yıl önce Charles'a yapıldığı gibi William ve Kate'e de törenle Galler Prensi ve Galler Prensesi tacı takılmasını beklemeye başladı. Hatta bu konuda hayallere kapılanlar da oldu.

Sonuç olarak Charles da yıllar önce böylesine bir törenle Galler Prensi unvanını almıştı.

Şu sıralar Kate Middleton kanserle boğuşuyor ama yine de bir gün böylesine bir tören olacağını umanların hevesi de kursağında kaldı.

Kensington Sarayı, Galler Prensi ve Galler Prensesi unvanını taşıyan William ve Kate için böyle bir törenin "masada olmadığını" açıkladı.

Bir başka deyişle William babasının önünde diz çökmeyecek, babası da ona Galler Prensliği tacını takmayacak.

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O günü heyecanla bekleyenler vardı: Para gitmesin diye onlara taç yok

Kraliçe'nin Charles'ı Galler Prensi olarak resmen atadığı bu tören Galler'deki Caernarfon Şatosu'nda düzenlendi. 

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O günü heyecanla bekleyenler vardı: Para gitmesin diye onlara taç yok

EKONOMİK SEBEPLER YÜZÜNDEN... İLK TÖRENE DE 'TİYATRO' DİYENLER VARDI
Bunun nedeni ise tamamen ekonomik...

Çünkü belirtilenlere göre böylesine bir taç töreni düzenlemenin maliyeti epey yüksek. Üstelik Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra monarşi karşıtlarının seslerini eskiye göre daha çok duyurduğu, enflasyonun da yükseldiği bir dönemde böyle bir tören yapmak ailenin tepsi almasına neden olur.

Bu arada aradan geçen yılların ardından bile 1969 yılındaki o törenle ilgili konuşulanlar unutulmadı.

Tam da renkli TV'nin yaygınlaşmaya başladığı dönemde yapılan bu tören aslında Snowdon Kontu'nun fikriydi.

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O günü heyecanla bekleyenler vardı: Para gitmesin diye onlara taç yok

GERÇEK KRAL OLANA KADAR BEKLEYECEKLER 
Amacı da halkı eğlendirmekti. Zaten o dönemde de sonrasında da özellikle monarşi karşıtları, Charles'ın Galler Prensi tacı giydiği o töreni "tiyatro" olarak nitelendirdi.

Charles'ın kral olduğu dönemde William ile Kate'e de Galler Prensi ve Prensesi unvanının törenle verilmesini bekleyenlerin umudu başka bir güne kaldı. Kate iyileştikten ve aradan yıllar geçtikten sonra William'ın kral, Kate'in de kraliçe olarak taç giyeceği o törene!

 

 

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#Galler Prensi#Galler Prensesi#Kate Middleton

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