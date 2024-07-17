O gün etrafına gülücükler dağıtıp durdu... Ama göründüğü kadar iyi değilmiş

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Belki de onun başına gelenler eşine az rastlanır türden olduğu için. Aslına bakılırsa biraz da öyle...

Kaderi herkese nasip olmayacak şekilde yazılan Catherine Elizabeth Middleton, resmi adıyla Galler Prensesi Catherine ya da basında ve halk arasında anıldığı şekliyle Kate Middleton, yıllar boyunca "masal prensesi" olarak anıldı.

Sıradan bir ailede dünyaya gelmiş ama ülkesinin gelecekteki kralı William ile büyük bir aşkın kahramanı olmuştu.

Sonrasında da evlenip yuvalarını kurdular ve birbirinden güzel, sağlıklı üç tane çocukları oldu. Hiç de azımsanmayacak yoğunlukta eleştiri alan ailelerinin geleceğini de bir anlamda kurtarmış oldular.

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BAŞINA KÖTÜ BİR ŞEY GELMEZ SANILIYORDU

Bütün bunlar olup biterken Kate, milyonlarca meraklı bakışı da üzerinde topladı. Güzeldi, gençti, zarifti...

Sadece kendi ülkesinin halkı tarafından değil dünyanın dört bir yanında onu hiç tanımayan onun da hiç tanımadığı ve asla tanışmayacağı insanlar tarafından seviliyordu.

Üstelik gelecekte kraliçe olarak taç da giyecekti. Yaşadığı gösterişli hayat da cabası...

Durum böyleyken herkes onun ne kadar da ayrıcalıklı olduğuna inandı. Sanki başına hiç kötü, olumsuz bir olay gelmeyecek kadar şanslıydı.

Ama son yaşananlar öyle olmadığını gösterdi.

Bütün ilerlemeye rağmen hala çağımızın en rahatsız edici hastalıklarından biri olan kansere yakalandı. Tedavisi sırasında da aylarca kendisini merak edenlerin gözlerinden uzak kaldı.

Fakat son bir aydır belli ki işler yoluna girmeye başladı Kate de yeniden usul usul da olsa görevlerinin başına döndü.





AYLAR SONRA 'USUL USUL' GERİ DÖNDÜ

Aylar sonra halkın karşısına çıktığında aklından neler geçtiğini, neler hissettiğini kimse bilemez...

Ama Kate yine eskisi gibi gülümsemeye, kendisine yönelik sevgi gösterilerine sıcak bir şekilde karşılık vermeye devam etti...

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İlk bakışta da sanki iyileşmiş gibi görünüyordu. Yine de dikkatli gözler onun eski halinin yanına henüz yaklaşmamış olduğunu anlamakta gecikmedi.

Önce geçtiğimiz ay yapılan ve İngiliz kraliyet ailesi için çok önemli bir etkinlik olan Trooping The Colour'da altı ay sonra halkın karşısındaydı Kate.

Aradan çok da uzun bir zaman geçmedi ki bu kez de Wimbledon Açık'ta erkekler finalindeydi. Yanında kızı Charlotte ve kardeşi Pippa vardı.

İLK BAKIŞTA İYİLEŞMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYORDU

Mor elbisesi içinde yine eskisi gibi herkese gülümsüyor, kibarca el sallıyordu. Böyle bakınca sanki Kate hiç kansere yakalanmamış, ocak ayında açıklanan o karın bölgesi operasyonunu hiç geçirmemiş ya da tamamen iyileşmiş gibi görünüyordu.

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Üstelik herkesin merakını uyandıracak şekilde birçok kanser tedavisinin yan etkisi onda ortaya çıkmamış, saçlarını da kaybetmemişti.

Özellikle de bu durum Kate için farklı bir tedavi uygulandığı iddialarının ortaya atılmasına neden oldu. Hatta belki de kanser tedavisi için henüz tam açıklanmayan bambaşka bir tedavi yöntemi bulunduğunu düşündürdü.

DİKKATLİ GÖZLER O AYRINTIYI KAÇIRMADI

Bunlar bir yana Wimbledon erkekler finaline Kate damgasını vurdu. İlk bakışta işleri yolundaydı. Kate sağlıklı ve mutlu görünüyordu.

Ama dikkatli gözler onun aslında göründüğü kadar iyi olmadığını, eski haline dönmesi için daha zaman gerektiğini fark etti.

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Bunlardan biri de özellikle İngiliz kraliyet ailesi üyeleriyle ilgili yaptığı yorumlarla tanınan vücut dili uzmanı Judi James...

Onun değerlendirmesine göre Kate, Wimbledon'a ulaşıp halkın karşısına çıktığında her zamanki özgüvenini gözler önüne serdi. İlk anda görünen buydu, eskisinden farklı değildi.

Etrafta toplanan hayranlarının aşırı ilgisi onu şaşırtsa da çok sevindiğini saklamadı beden diliyle. Kendisine adıyla seslenen, alkışlayanlara el sallayıp gülümseyerek karşılık verdi.





KENDİNE GÜVENİ TAM OLARAK GERİ GELMEMİŞ

Yine James'e göre kraliyet ailesine özgün renklerden biri olan mor kumaştan dikilmiş bir elbise giyen Kate, her zamanki gibi şık ve asil bir görünüm sergiledi.

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Ayrıca kendisini karşılayan görevlilerle de sporcularla da sohbet ederken hiç acelesi yoktu. Bir an önce kraliyet locasında kendisine ayrılan koltuğun güvenli kollarına koşmak ister gibi değildi.

Ama Judi James'in bir başka değerlendirmesine göre Kate bu ilk izlenime rağmen eski haline henüz tam olarak geri dönmemişti.

Bunu da yaptığı bazı küçük jestlerle göz önüne serdi. En çarpıcısı da bir an elini kolunu nereye koyacağını bilemeyip gerekmediği halde saçını düzeltmesiydi uzmana göre.

İlk bakışta sıradan gibi görünen bu jestler, Kate'in aslında kendine güveninin tam olarak yerine gelmediğinin, eskisi gibi formunun zirvesinde olmadığının göstergesiydi.

Bu arada Kate Middleton 'ın aynı gün çekilen ve sosyal medyada dolaşan bir videosu var ki o da Prenses'in aslında gerçekten de tam olarak iyileşmediğinin bir işareti olarak görüldü.

Söz konusu videoda Kate, profilden görüntülenmiş. Yüzünde neredeyse ağlamak üzere olan bir ifadeyle gözlerini kısarak ve arada derin nefes alarak çevreye bakıyor.

O görüntüler de Kate'in aslında hiç hali olmadığı halde belki de kendini zorlayarak Wimbledon'a katıldığı yorumlarına neden oldu. Hatta Kate'i oraya gitmesi için İngiliz kraliyet ailesinin zorladığını ileri sürenler bile çıktı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da Kate'in belki de canının yandığını ama bunu gülümsemesinin ardına sakladığını iddia etti.

Galler Prensesi Kate'in gördüğü tedaviye rağmen az da olsa bazı görevlerine geri dönmesi de onun görev bilincinin ne kadar gelişmiş olduğunun bir kanıtı sayıldı bazıları tarafından da.