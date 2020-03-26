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Haber Giriş: 26.03.2020 - 09:28,Son Güncelleme:/

O görüntülere Sıla'dan açıklama geldi: Teknoloji kabiliyetli biri değilim

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Online konser yayınının sonunda talihsiz bir kaza yaşayan Sıla, o görüntüyle ilgili Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

Corona virüs salgını nedeniyle online konser veren sanatçılar arasında Sıla da vardı. Sıla, yayının sonunda izleyicilere son mesajını verdi ve yayının bittiğini zannederek ilginç bir harekete imza attı. Bu yayın kazası izleyenleri güldürdü. Bazıları ise Sıla’yı samimiyetsizlikle suçladı.

Sıla, Instagram hesabından o görüntülerle ilgili bir açıklama yaptı;

'Güldük geçtik'
“Heyecanla, şevkle en çok da şifa niyetine yaptığım o canlı yayına türlü çirkinlik yaraştırılıyormuş. Elbet bazıları tarafından. Teknoloji kabiliyetli biri değilim, hep başka heveslerim oldu bu hayatta. Canlı yayını kapatmadığımı fark ettiğimde kötü niyet içermediği, aslen heyecanımdan kurtulduğumu içerdiği için ve gırgır olduğundan güldük geçtik buna. Ama ah o fesat beri durur mu fesat! İşte, biz o fesattı her daim fırsata çevirmek için burada olacağız. Yeni bir şarkı üstündeydik biz mesela iki gün önce. Dün başka bir şarkının temeli atıldı. Bugün iki satır var yeni, defterde. Yan yana olmak gerekmiyor bunları yapmak için. Üstelik Türkçe’de yan yana ayrı yazılıyor. Bırakın kendi dört duvarınızdan taşanı, içeride kim bilir neler var! Salın biz de şahit olmayalım mı?”

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