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Haber Giriş: 27.01.2021 - 11:46 | Son Güncelleme:

O görüntüler başına iş açtı! Nusret Gökçe'ye soruşturma...

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O görüntüler başına iş açtı! Nusret Gökçe'ye soruşturma...
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Dünyaca ünlü iş insanı ve sosyal medya fenomeni Nusret Gökçe’nin geçtiğimiz aylarda yayınladığı videoda cinsel organı gözükmüştü. Bir takipçisi ‘Halkın ahlakını bozuyor’ diyerek şikâyette bulundu. Savcılık Nusret Gökçe hakkında soruşturma başlattı.

Nusret Gökçe, geçtiğimiz aylarda 33 milyon takipçisi bulunan sosyal medya platformunda bir video paylaşımı yapmıştı. Video içerisinde yatağa bornoz ile atlayan Nusret'in mahrem yeri açık bir şekilde görünmüştü. Takipçisi olan bir vatandaş rahatsızlığı dile getirmek için savcılığa şikâyette bulundu.

O görüntüler başına iş açtı Nusret Gökçeye soruşturma...

'HALKIN AHLAKINI BOZUYOR'

Günaydın'da yer alan habere göre; Vatandaş dilekçesinde, paylaşılan video görüntünün halkın ahlakını bozacak şekilde olduğunu dile getirerek video görüntü ile birlikte şikâyetçi oldu. Savcılık, şikayetin ardından fenomen Nusret hakkında soruşturma başlattı.

 

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