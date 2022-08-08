O geceden sonra migrenim tuttu 50 iğne oldum!

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Nuh’un Gemisi Otel’deki konserinde izleyicilere “Doğum günü olan varsa şampanyayla kutlamayalım, yanlış anlaşılıyorum. Yıllarca yaptığım espriler başka yere çekiliyor” diyen Akalın, “Boşver” diyen hayranına şöyle yanıt verdi:

“Birtakım insanlar boş vermiyor. Gazino kültüründen gelen biriyim. Çalıştığım sezonun bir gününü mekândaki emekçilere bırakırım. Hülya Avşar’ın rahmetli annesi Emral Avşar’dan böyle gördüm. O gazino kültürünü biliyordu.”

YANLIŞ ANLAŞILDI

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Demet Akalın, tepkilerin kendisini üzdüğünü söyledi: “Konu yanlış anlaşıldı. O yüzden migrenim tuttu ve bir türlü geçmedi. 50 tane iğne oldum.”

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Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Keşke babam da olsaydı

Seray Sever, eşi Eray Sünbül ve ikiz bebekleriyle tatilde çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada yayınladı.

Oyuncu paylaşımında kısa süre önce kaybettiği babası Tamer Sever’i de andı: “Hayat su gibi akıp geçiyor. Bizi mutlu eden anlar ne kadar kıymetli. Bebeklerle paylaştığım bu fotoğraflarda keşke canım babam da olsaydı, böyle eksik hissetmezdim. Yine de sağlıkla, mutlulukla, sevdiklerimizle geçen her saniyeye şükürler olsun.”

Oyunculuğu kalbinize dokunuyor

Oyuncu çift Aslıhan Güner ve Mert Kılıç önceki gün Etiler’de bir iş toplantısından çıkarken görüntülendi. Güner, “Mert ile ‘Komutan’ filminde rol aldık” dedi. Kılıç ise eşinin “Komutan”daki sahnesinden tüyolar verdi: “Aslıhan’ın ağıt sahnesi çok etkileyici oldu. Her dinlediğimde tüylerim diken diken oluyor. İnsanın kalbine dokunan bir sahne oldu.” (Behlül AYDIN)

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Acun abiyle sıkıntımız yok

Survivor yarışmacıları Barış Özbek ve Batuhan Karacakaya önceki gün Aqua Florya AVM’de buluştu. Karacakaya, “Acun Ilıcalı ile aranızda bir probleminiz var mı?” sorusuna şu cevabı verdi: “Hayır, Acun abi ile dün beraberdik. Dava olayları yalan. Bir sıkıntımız yok çok şükür. Acun abiyi seviyorum.”

Okan Karacan ve eşi eşi Zeynep Kadıoğlu önceki gün Nişantaşı Ctiy’s çıkışı görüntülendi. Karacan, yapımcılığını üstlendiği ve barşollerinde Erkan Petekkaya, Fırat Doğruloğlu, Levent Ülgen, Çiçek Dilligil, Tolga Güleç’in yer aldığı “Filme Gel”in vizyona hazır olduğunu söyledi: “Sete ziyarete gitmiştim. Biri çatıdan atlayacaktı. Erkan abi sanıp çok korktum ama dublörmüş.” (Behlül AYDIN)

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