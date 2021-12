O evlilikte tuzağa düşürülmüş gibiydim: Birbirimizin boğazına sarılacaktık

Haberin Devamı

İLİŞKİYE TEKRAR BAŞLAMA KONUSUNDA TEREDDÜT ETMİŞ

Son dönemde Jennifer Lopez ile romantik ilişkisinde ikinci dönemi yaşayan Ben Affleck, eski eşi Jennifer Garner ile 10 yıl süren evliliğini işte bu sözlerle değerlendirdi. Howard Stern'in sohbet programına konuk olan 49 yaşındaki Affleck, eski nişanlısı Jennifer Lopez ile yıllar önce sonlandırdığı ilişkisine yeniden başlama konusunda da bazı tereddütler duyduğunu itiraf etti.

10 YILLIK EVLİLİK

Ben Affleck, 2005'te evlendiği 2015'te boşandığı eski eşi Jennifer Garner ile ilişkisi hakkında da şunları söyledi. "Muhtemelen birbirimizin boğazına sarılarak ilişkimizi bitirirdik. Ben hala alkol bağımlısı olurdum." Affleck, 2018'de resmi olarak Jennifer Garner'dan boşanmış ve ardından kötü alışkanlığından kurtulmak için tedavi olmaya başlamıştı.

Haberin Devamı

'İÇİP İÇİP KANEPEDE UYUYAKALIYORDUM'

Ben Affleck, alkol bağımlılığının nedenlerinden birini şöyle açıkladı programda: "Çünkü bu evlilikte kendimi tuzağa düşürülmüş, kapana kısılmış hissediyordum. Sürekli olarak 'Ayrılamam, çünkü çocuklarım var. Ama mutlu değilim, ne yapmalıyım?' diye soruyordum. Yaptığım şey bir şişe alkollü içki tüketmek ve sonunda kanepede uyuyakalmaktı" diye konuştu. Aslında alkolün, sorunlarının çözümü olmadığının farkında olduğunu da sözlerine ekledi Affleck.

'İKİMİZ DE ÇABALADIK, ÇABALADIK, ÇABALADIK'

Jennifer Garner ile kendisinin, evliliklerinin sürmesi için defalarca çaba harcadığını da vurguladı Affleck. "Çabaladık, çabaladık, çabaladık. Çünkü çocuklarımız vardı. Ama ikimiz de bu durumun çocuklarımıza iyi bir evlilik örneği sunmadığını hissediyorduk" diyerek sözlerini.

10'UNCU EVLİLİK YILDÖNÜMÜNDE AYRILIK KARARI ALDILAR

2005 yılında evlenen Ben Affleck ile Jennifer Garner'ın, 16 yaşında Violet Anne, 12 yaşında Seraphina Rose Elizabeth ve 9 yaşında Samuel adında ikisi kız biri erkek üç tane çocuğu bulunuyor. Bir dönem Hollywood'un örnek çifti olarak gösterilen Ben Affleck ile Jennifer Garner, 2015'te, evlilik yıldönümlerinden bir gün sonra yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıklamıştı.

Haberin Devamı

ÇOCUKLARININ DADISIYLA ALDATMA İDDİASI

Jennifer Garner ile ayrılık sürecinde Affleck'in, çocuklarının dadısı Christine Ouzounian ile eşini aldattığı iddiaları basına yansımıştı. Hatta çiftin ayrılığı konusunda bardağı taşıran son damlanın da bu olay olduğu öne sürülenler arasındaydı. Affleck, Lopez ile ilişkisine yeniden başlamadan önce adı kısa süreli aşk ilişkilerine karıştı. Fakat eski nişanlısı JLo'ya dönmesi ise kelimenin tam anlamıyla büyük olay oldu.

'BİR DEĞİL İKİ KEZ DÜŞÜNDÜM'

Her ne kadar çift yeniden bir araya geldikten sonra mutluluk tablosu sergilese de Affleck, bu ilişkiye adım atmadan önce bir değil iki kez düşündüğünü itiraf etti. Howard Stern'in kendisine yönelttiği "Lopez ile ilişkisine yeniden başlamada önce bu konuda şüphelerin var mıydı?" sorusuna Affleck şöyle yanıt verdi: "Kesinlikle aklımdan geçti. Hayattaki en büyük sorumluluğum; çocuklarıma karşı olan sorumluluğum. Onları üzecek bir şey yapmak istemedim." Bu şekilde Ben Affleck, Jennifer Lopez ile ilişkisine yeniden başlamadan önce bazı tereddütleri olduğunu da saklamadı.

Haberin Devamı

'ÇOCUKLARIM TÜM BUNLARDAN ETKİLENİYOR'

Kendi özel hayatının üç çocuğunun hayatını etkileyip etkilemediği sorusuna yanıt verirken de "Evet, etkiliyor" dedi Affleck. Hem kendisinin hem de Garner'ın tanınmış insanlar olduğunu belirten Affleck, çocuklarının da hayatlarını meraklı bakışlar ve spot ışıkları altında yaşadığını belirtti. Affleck "Benim hayatım onları etkiliyor. Ben de anneleri de ünlü. Bu zor bir durum" diyerek sözlerini sürdürdü. Affleck, eski eşi Jennifer Garner'ın iyi bir anne olduğunu vurgulayarak "Umarım o da benim iyi bir baba olduğumu biliyordur" dedi.

Haberin Devamı

'BENNIFER' KALDIĞI YERDEN DEVAM

Ünlüler dünyasında son günlerin gündemdeki ikilisi Jennifer Lopez ile Ben Affleck. Nasıl olmasınlar ki? Yıllar önce nişanlanıp ayrılan çiftin hayatlarına sonradan başkaları girdi. Hatta her ikisi de uzun süren evlilikler yaşadı. Ama döndüler, dolaştılar tekrar birbirlerini buldular. Bir dönem Bennifer olarak anılan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yılında birlikte dol aldıkları Gigi adlı filmin setinde tanıştılar. Her ne kadar bu Film, her ikisinin kariyerinde de pek övünülmeyecek bir iç bıraksa da onlar bir süre nişanlı kaldılar. Fakat sonra yolları ayrıldı.

Haberin Devamı

HER İKİSİ DE BAŞKALARIYLA AİLE KURDU

Ben Affleck, 2005 yılında Jennifer Garner ile evlendi ve üç çocuk sahibi oldu. Çift, 2015'te yollarını ayırmaya karar verdi. Bu arada Jennifer Lopez de Marc Anthony ile 2004 yılında evlendi. 2014'te boşanan çiftin ikiz çocukları oldu. Bu evliliğin ardından Lopez, Alex Rodriguez ile uzun bir ilişki yaşadı. Hatta çift, nişanlandı. Fakat bir süredir ortalıkta dolaşan ayrılık söylentilerini önce yalanlasalar da sonradan bunu doğrulayan bir açıklama yaptılar.

'HAYATIMIN EN BÜYÜK KALP KIRIKLIĞI'

Daha önce üç kez evlenip boşanan Lopez, Ben Affleck ile ayrılığını "Hayatımın ilk gerçek kalp kırıklığıydı" diye anlatmıştı. Görünüşe göre Lopez ve Affleck, aşklarına bir şans daha verme kararı aldı.