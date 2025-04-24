O evde birlikte yaşlanacaklardı… Rüya malikane kâbusları oldu…

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İkisinin de hayranları bir peri masalını izlediklerini sanmıştı. Çünkü ünlü çift haklarında ayrılık dedikoduları çıkana dek sürekli aşk pozları paylaşıyor, dışarıdan bakıldığında büyük bir mutluluk yaşadıkları sanılıyordu.

AYRILIK GELİYORUM DEDİ

Oysa kendileri farkında değilken çekilen görüntülerinde yüzleri asılmaya başlamış, hatta kimi zaman hararetli kavgalar ettikleri de ortaya çıkmıştı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in bu aşk dolu mutlu günleri çoktan gerilerde kaldı...

En sonunda söylentilerin boşa olmadığı Jennifer Lopez’in tam da ikinci evlilik yıl dönümlerinde mahkemeye koşup Ben Affleck’e boşanma davası açmasıyla ortaya çıktı.

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Bir zamanların büyük aşıkları Lopez ve Affleck ya da hayranlarının isimlerini birleştirerek onlara taktığı “Bennifer” adıyla anılan ünlü çift en sonunda yollarını tamamen ayırdı.

Ayrılık sonrası bir süre suskun kaldıktan sonra birbirleri ve ayrılıkları hakkında kırıcı olmayan açıklamalar yapan eski çift artık kendilerine yeni hayatlar kurmuş olsalar da büyük bir dertleri var…

YOLLARI DOSTÇA AYRILDI AMA BAŞLARINDA “BÜYÜK” BİR DERT VAR

Ve bu dertten de bir türlü kurtulamıyorlar.

Üstelik şimdi başlarına kelimenin tam anlamıyla bela olan bu dert daha sadece birkaç yıl önce bu ünlü çift için bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi anlamına geliyordu.

Los Angeles'ın en lüks semtlerinden Beverly Hills'de yer alan ev adeta bir saray yavrusunu andırıyor

Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in evlenmeye karar verdiklerinde aldıkları, Beverly Hills’deki 68 milyon dolarlık malikaneleri bir türlü satılamadı.

O RÜYA EV ŞİMDİ KÂBUSLARI OLDU

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Lopez ve Affleck’in arası bozulmaya başlayınca çift evlerini satışa koymuş, birlikte yaşlanmayı hayal ettikleri bu saray yavrusu gibi evi bir an önce ellerinden çıkarıp parayı bölüşmek istemişlerdi.

Evi daha ayırlmadan satışa koyan Lopez ve Affleck bir türlü alıcı bulamadı... Buldukları alıcılar da evi almaktan hemen vazgeçti

Dokuz aydan fazladır satışta olan eve hâlâ talip çıkmış değil. Söylenenlere göre evi daha kolay satabilmek için Ben Affleck fiyatını indirmek istiyor ancak Jennifer Lopez buna yanaşmıyor.

KİMSE EVİ ALMAYA YANAŞMIYOR

Çift ocak ayında ayrılmıştı ama ev daha önce satışa çıkarıldı. Başlarda eve teklifler verildiği ancak çiftin ayrılık haberinden sonra ortada potansiyel bir alıcı bile kalmadığı söyleniyor.

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Ben Affleck ve Jennifer Lopez eve geçtiğimiz eylül ayında 64 milyon dolarlık bir teklif almışlar ve bunu kabul etmişlerdi ancak alıcı sonradan bu teklifini geri çekti.

Jennifer Lopez kimi zaman mutfaktan kimi zaman yatak odasından olmak üzere bu muhteşem malikanede çekilmiş fotoğraflarını hayranlarıyla paylaşıyor ve evinin içini gösteriyordu

55 yaşındaki Lopez ve 52 yaşındaki Affleck, 2022’de Las Vegas'ta evlendikten neredeyse bir yıl sonra, Haziran 2023'te 12 yatak odası ve 24 banyosu bulunan evi 60,85 milyon dolara satın aldı.

ÇOK HAYALLER KURDULAR AMA ASLINDA O EVİ İKİSİ DE SEVEMEDİ

Saray yavrusu denilen evin tüm lüksüne rağmen iki tarafın da aslında orada yaşamaktan mutlu olmadığı söyleniyordu.

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Jennifer Lopez lükse meraklı olmasına rağmen evi gereğinden büyük bulmuş, Ben Affleck ise evi çocuklarının yaşadığı yere uzak olması yüzünden bir türlü benimsememişti. İkisi de çoktan kendilerine yeni birer ev satın alan ikili bu ellerinde kalan malikaneden de bir an önce kurtulmak istiyor... Ben Affleck ev çabuk satılsın diye fiyatı düşürmek isterken para kaybetmek istemeyen Jennifer Lopez buna yanaşmıyor

AYRILIR AYRILMAZ YENİ EVLER ALDILAR

Orada yaşlanacaklarını ve mutlu mesut yaşayacaklarını düşünen çift yollarını ayırınca hemen hayatlarını baştan kurdu.

Jennifer Lopez boşanma davası açtıktan sonra Los Angeles yakınlarında 18 milyon dolarlık bir eve taşındı.

İkili bu evi orada birlikte yaşlanma hayali kurarak satın almış olsa da aslında hiç sevemedi... Ünlü şarkıcı evi fazla büyük buldu, Ben Affleck ise çocuklarının yaşadığı yere uzak olduğu için orada kalmayı istemedi

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Ben Affleck ise üç çocuğuna yakın olmak için eski eşi Jennifer Garner’ın mahallesine yakın 20 milyon dolarlık bir ev satın aldı.