O evde birlikte yaşlanacaklardı… Rüya malikane kâbusları oldu…

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İkisinin de hayranları bir peri masalını izlediklerini sanmıştı. Çünkü ünlü çift haklarında ayrılık dedikoduları çıkana dek sürekli aşk pozları paylaşıyor, dışarıdan bakıldığında büyük bir mutluluk yaşadıkları sanılıyordu.
AYRILIK GELİYORUM DEDİ
Oysa kendileri farkında değilken çekilen görüntülerinde yüzleri asılmaya başlamış, hatta kimi zaman hararetli kavgalar ettikleri de ortaya çıkmıştı.
En sonunda söylentilerin boşa olmadığı Jennifer Lopez’in tam da ikinci evlilik yıl dönümlerinde mahkemeye koşup Ben Affleck’e boşanma davası açmasıyla ortaya çıktı.
Bir zamanların büyük aşıkları Lopez ve Affleck ya da hayranlarının isimlerini birleştirerek onlara taktığı “Bennifer” adıyla anılan ünlü çift en sonunda yollarını tamamen ayırdı.
Ayrılık sonrası bir süre suskun kaldıktan sonra birbirleri ve ayrılıkları hakkında kırıcı olmayan açıklamalar yapan eski çift artık kendilerine yeni hayatlar kurmuş olsalar da büyük bir dertleri var…
YOLLARI DOSTÇA AYRILDI AMA BAŞLARINDA “BÜYÜK” BİR DERT VAR
Ve bu dertten de bir türlü kurtulamıyorlar.
Üstelik şimdi başlarına kelimenin tam anlamıyla bela olan bu dert daha sadece birkaç yıl önce bu ünlü çift için bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi anlamına geliyordu.
Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in evlenmeye karar verdiklerinde aldıkları, Beverly Hills’deki 68 milyon dolarlık malikaneleri bir türlü satılamadı.
O RÜYA EV ŞİMDİ KÂBUSLARI OLDU
Lopez ve Affleck’in arası bozulmaya başlayınca çift evlerini satışa koymuş, birlikte yaşlanmayı hayal ettikleri bu saray yavrusu gibi evi bir an önce ellerinden çıkarıp parayı bölüşmek istemişlerdi.
Dokuz aydan fazladır satışta olan eve hâlâ talip çıkmış değil. Söylenenlere göre evi daha kolay satabilmek için Ben Affleck fiyatını indirmek istiyor ancak Jennifer Lopez buna yanaşmıyor.
KİMSE EVİ ALMAYA YANAŞMIYOR
Çift ocak ayında ayrılmıştı ama ev daha önce satışa çıkarıldı. Başlarda eve teklifler verildiği ancak çiftin ayrılık haberinden sonra ortada potansiyel bir alıcı bile kalmadığı söyleniyor.
Ben Affleck ve Jennifer Lopez eve geçtiğimiz eylül ayında 64 milyon dolarlık bir teklif almışlar ve bunu kabul etmişlerdi ancak alıcı sonradan bu teklifini geri çekti.
55 yaşındaki Lopez ve 52 yaşındaki Affleck, 2022’de Las Vegas'ta evlendikten neredeyse bir yıl sonra, Haziran 2023'te 12 yatak odası ve 24 banyosu bulunan evi 60,85 milyon dolara satın aldı.
ÇOK HAYALLER KURDULAR AMA ASLINDA O EVİ İKİSİ DE SEVEMEDİ
Saray yavrusu denilen evin tüm lüksüne rağmen iki tarafın da aslında orada yaşamaktan mutlu olmadığı söyleniyordu.
Jennifer Lopez lükse meraklı olmasına rağmen evi gereğinden büyük bulmuş, Ben Affleck ise evi çocuklarının yaşadığı yere uzak olması yüzünden bir türlü benimsememişti.
AYRILIR AYRILMAZ YENİ EVLER ALDILAR
Orada yaşlanacaklarını ve mutlu mesut yaşayacaklarını düşünen çift yollarını ayırınca hemen hayatlarını baştan kurdu.
Jennifer Lopez boşanma davası açtıktan sonra Los Angeles yakınlarında 18 milyon dolarlık bir eve taşındı.
Ben Affleck ise üç çocuğuna yakın olmak için eski eşi Jennifer Garner’ın mahallesine yakın 20 milyon dolarlık bir ev satın aldı.