Annesinin cenazesinde bile gözyaşı dökmemişti... O duygularını hep içine atan adam karısı için ilk kez dile geldi

Aslında evlerinde yatıp dinlenmek isterken bir toplantıya katılmak ve zinde görünmek zorunda kalabilirler... Bazen acı içinde olduklarında ya da eşleriyle tartıştıklarında bile bunu kendilerine saklamaları gerekir... Yüzlerinde kibar bir gülümsemeyle sanki her şey yolundaymış gibi davranmak görevlerinin bir parçasıdır.

İngiliz kraliyet ailesinin göz önünde üyeleri Galler Prensi William ile karısı Galler Prensesi Kate Middleton da bunlar arasında...

GEÇEN YIL ZOR BİR DÖNEM ATLATTILAR

Hayatın insana çok büyük gibi görünen o sıradan sorunları bir yana Galler çifti geçen yıl çok zor bir dönem atlattı... Önce karın bölgesinden bir operasyon geçiren Kate Middleton sonra da kanser tedavisi görmek zorunda kaldı.

O, sağlığı için mücadele ederken kocası William da kısa bir süre dışında genellikle işlerinin başındaydı... Elbette karısının hastalığı onu çok etkiledi. Üstelik çiftin üç tane küçük çocuğu da var...

Ama yine de William duygularını fazla dışa vurmadı... Katıldığı etkinliklerde sanki her şey çok sıradanmış gibi davrandı.





HİÇ BU KADAR SAMİMİ KONUŞMAMIŞTI

Konumu gereği bunu yapmak zorundaydı ama o anlarda içinde nasıl fırtınalar koptuğunu bir kendisi bilir bir de Tanrı!

Zorlu günlerinde epey kilo veren William, yine karısının tedavisi sürerken sakal bıraktı. Görünüşe göre o sakalından vazgeçmeye de şimdilik niyeti yok.

Öyle ya da böyle Kate iyileşti ve eski hayatına dönmeye başladı. Geçen yaz katıldığı bir etkinlikte tedavinin etkilerini samimi bir şekilde anlattığı anlar dışında da hastalığını çok göz önüne çıkarmadı.

O süreçte kocası William da fazla konuşmadı. Sadece zaman zaman gittiği yerlerde karısını soranlara "iyiye gidiyor" tarzı yanıtlar verdi.

İLK KEZ İTİRAF ETTİ

Henüz 15 yaşındayken annesi Diana'yı toprağa veren William, o zaman da acısını dışarıya çok yansıtmamıştı.

Ama karısı Kate'in hastalığıyla ilgili dile geldi... Kate hastalığı ve onun getirdiği zorlu tedavi sürecinde güçlü durmaya çalışırken neler hissettiğini ilk kez anlattı. 2024 yılının kendisi ve ailesi açısından bir değerlendirmesini yaptı.

Galler Prensi William, bir dijital yayın kuruluşu için hazırlanan The Reluctant Traveler adlı programda Eugene Levy'nin konuğu oldu. Orada da Kate'in hastalığı sırasında yaşadıklarını belki de bugüne kadar örneğini görülmeyen bir şekilde açıkça anlattı.

Prens William, karısının kanser tedavisi gördüğü 2024 yılını değerlendirirken "Şimdiye kadar geçirdiğim en zor yıl olduğunu söyleyebilirim" dedi. William'ı en çok zorlayan ayrıntı ise karısı Kate'in kanserle mücadelesini izlemek zorunda kalması.

Hayatın herkesi zaman zaman sınadığını belirten William "Bunun üstesinden gelebilmek de bizi biz yapan şeydir" diye sürdürdü sözlerini...





EVDE NE YAPTIĞIYLA İLGİLİ SORUYA ÇARPICI YANIT: Prens William, Eugene Levy'nin "Evde olduğunuz zaman ne yapıyorsunuz?" sorusuna da uyuduğunu söyleyerek yanıt verdi. Bu konuda " Üç küçük çocuğunuz olduğunda uyku hayatınızın önemli bir parçası oluyor" dedi.





KATE'İN HASTALIĞI DÜNYAYI ŞOKE ETMİŞTİ

Kate Middleton ameliyatının ardından uzun süre ortadan kaybolmuş sonra da geçen yılın mart ayında kanser tedavisi göreceğini açıklamıştı.

Galler Prensesi Kate Middleton, aylar sonra tedavinin tamamlandığını sosyal medyadan açıklarken de zorlu süreçte kocasının çok büyük desteğini gördüğünü söylemişti.

Kate "Bu zorlu süreçte William ve ben her şeyin üstesinden gelmeye çalışırken sessizce bize eşlik eden herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuşmuştu.

Türü açıklanmayan bir kanser tedavisi gören Kate Middleton geçen yaz yaptığı bir hastane ziyareti sırasında da bu süreçte nasıl etkilendiğini ilk kez anlattı.

Kate Middleton bu yılın temmuz ayında Colchester Hastanesi'ni ziyaret etti... Orada da hem sağlık görevlileriyle hem de kendisi gibi kanser tedavisi gören hastalarla ve hastane görevlileriyle buluştu.

Geçen yılın ocak ayında Kate Middleton'ın karın bölgesinden ameliyat geçirdiği açıklandı. O sırada kanser gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi. Fakat sonrasında Kate iki ayı aşkın bir süre ortada görünmedi. Bu durum da Kate ile ilgili birçok söylentiye neden oldu. Sonra Galler Prensesi, sosyal medyadan paylaşılan bir videoyla kanser tedavisi göreceğini açıkladı. Bütün dünyayı şoke etti.





Yine geçen yılın eylül ayında bu kez duygu dolu bir aile videosuyla tedavisinin tamamlandığını duyurdu Kate. Hastalığının gerileme sürecine girdiği bilgisini paylaştı videoda.





PRENSES İLK KEZ O ZİYARETTE İÇİNİ DÖKTÜ

Galler Prensesi Kate Middleton, hastanenin kanser hastalarına yönelik olarak hizmet veren bahçesini de gezdi.

Daha önce sosyal medya paylaşımlarında da birkaç kez ifade ettiği bir konuyu yine gündeme getirdi bu arada. Doğanın, toprakla haşır- neşir olmanın iyileştirici gücünü hatırlattı.

Kate ziyaret sırasında hastaların ve hastane personelinin yanı sıra gönüllülerle de buluştu. İşte o anlarda da kendi kanser serüvenine değindi.

Hastalığın da iyileşmenin de bazı unsurlarının "gerçekten zor" olduğunu anlattı Kate Middleton.

'CESUR BİR İFADE TAKINMAK ZORUNDASINIZ'

Tedavi sürecinde yeni bir "normal" bulmak gerektiğini ve bu sürecin çok inişli çıkışlı olduğunu sözlerine ekledi.

Daha da ötesinde Kate "Eskiden olduğu gibi evde normal işlevlerini bile göremediğinden" yakındı.

Kate Middleton "Tedavi boyunca cesur bir yüz ifadesi takınıp gerçekten metanetli oluyorsunuz. 'Yapabilirim, normale dönebilirim' diye düşünüyorsunuz. Ama aslında bunun sonrasındaki aşama gerçekten zor" dedi.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Tedaviden sonraki aşamada size yardımcı olacak, rehberlik edecek birilerinin olmasının değerli olduğunu düşünüyorum. Bu hastalık, hem hastalar hem de aileleri için hayatlarını değiştiren bir deneyim. Yeni normalinizi bulmanız gerekir. Bu süreç biraz inişli çıkışlı olur... Hiç pürüzsüz değil.. Gerçek şu ki zor zamanlardan geçiyorsunuzdur."