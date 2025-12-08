O duvarların dili olsa da anlatsa! Eski aşk yuvası satışa çıktı!

Haberin Devamı

Bu durumda Banuelos'un gösteri dünyasından bir isim olmamasının da büyük etkisi var elbette. Kendisi de at binmeyi seven Hadid, yoğun programından arta kalan zamanlarda Banuelos'un çiftliğinde hem aşkın hem de huzurun keyfini çıkarıyor.

Ama 29 yaşındaki Bella Hadid, bundan yıllar önce tıpkı kendisi gibi ünlü biriyle aşk yaşıyordu: O sırada müzik dünyasını kasıp kavuran The Weeknd.

ÇALKANTILI BİR AŞK YAŞAMIŞLARDI

Gerçek adı Abel Makkonen Tesfaye olan 35 yaşındaki The Weeknd ile Bella Hadid, 2015 yılından başlayarak dört yıl boyunca çalkantılı bir ilişki yaşadı.

Flört etmeye başladıktan bir yıl sonra yollarını ayırdılar ve sonra yeniden barıştılar. Aşkları 2019 yılında kesin olarak tamamen bitti.

İşte o sırada Bella Hadid ile The Weeknd, New York'un gözde semtlerinden Tribeca'da lüks bir çatı katı dairesinde yaşadılar.





AŞK YUVALARI YENİ SAHİBİNİ BEKLİYOR

The Weeknd, Bella Hadid ile yollarını ayırdıktan sonra da bir süre daha orada aşkının anılarıyla yaşadı. Ama şimdi gösterişli dairesini satmaya karar verdi.

Bir zamanlar Bella Hadid ile The Weeknd'in aşk yuvası olan bu çatı katı dairesi 35 milyon dolara yeni sahibini bekliyor.

Sakinlerine 460 metrekarelik bir yaşam alanı sunan dairenin dört yatak odası ve beş tane banyosu bulunuyor.

Kapalı alandaki her tür lüks imkanın yanı sıra bir de geniş açık hava terası ve orada da her tür olanağa sahip bir mutfağı yer alıyor.

Bu terasın manzarası ise kelimenin tam anlamıyla New York'a tepeden bakıyor.



Bir zamanlar Bella Hadid ile The Weeknd'in aşk yuvası olan çatı katı dairenin ömre bedel bir terası var.

Dairenin her tür olanağı bulunan mutfağı son derece geniş bir oturma odasına açılıyor.

Dubleks daire bol güneş ışığı alıyor.





SAHNEDE YANINDAN GEÇİP GİDERKEN GÖZLERİNİ ONDAN ALAMAMIŞTI

Bella Hadid ile The Weeknd, ilk kez 2015 yılındaki Coachella Müzik Festivali'nde birlikte görüldüler. O sırada bir açıklama yapmasalar da aynı yılın eylül ayında ilk kez el ele görüntülediler.

Bir yıl sonra yollarını ayırdı Hadid ve The Weeknd. Hatta o yılın Victoria's Secret defilesinde Hadid podyumda yürürken The Weeknd de şovun konuk sanatçılarından biriydi.

The Weeknd'in, bir yandan şarkı söylerken diğer yandan da podyumda salınan Bella Hadid'e bakışları da defileye damgasını vurdu.

O defilenin ardından Bella ile The Weeknd yeniden bir araya geldiler. Üç yıl daha birlikte olduktan sonra yollarını kesin olarak ayırdılar.