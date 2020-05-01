O düetin hikayesi ortaya çıktı! Bana Instagram'dan mesaj attı

Rafet El Roman’la da nasıl tanıştığını da anlatan Derya Ürkmez, “Bana Instagram üzerinden mesaj attı. ‘Düet yapmaya ne dersin?’ dedi. Bende ‘neden olmasın’ deyince bir araya geldik. Beraber şarkı söyledik, konserlere çıktık. Benim için unutulmaz sahnelerden birisi Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki konser olmuştur. Bendeki yeri çok özel” dedi.

Şarkının önemine de değinen Derya Ürkmez "İnsanları eğlendirebilecek bir şarkı olabilir. Zor zamanlarında sırdaş olabilecek şarkılar olabilir. Bence iyi veya kötü şarkı yok zaten. Bir şarkıyı ya hissedersin ya da hissetmezsin." dedi.

Dijitalleşen dünyada müzik piyasasının dijitaldeki yeri hakkında da konuşan Derya Ürkmez, "Bence böylesi daha iyi. Müzik artık ulaşılmaz değil, istediğin şarkıyı dinleyebiliyorsun. Dinleyici olarak da şarkıcı olarak da çok avantajı var. Eminim meslektaşlarım da öyle düşünüyor." ifadelerini kullandı.