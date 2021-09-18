O dÃ¶vmeyi asla gÃ¶rmeyeceksiniz demiÅŸti: Ã–nce saÃ§ rengini sonra tarzÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi

Haberin DevamÄ±

YENÄ° TARZIYLA DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°

Sonra geÃ§en mart ayÄ±nda sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla hayranlarÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. O artÄ±k sarÄ± saÃ§lÄ±ydÄ±. GeÃ§en hafta katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinlikte de sadece saÃ§ rengiyle deÄŸil giyim tarzÄ±yla da bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã¼zerinde topladÄ±.

Â

GENÃ‡ KUÅžAÄžIN YILDIZLARINDAN

GenÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± mÃ¼zisyenlerinden Billie Eilish, geÃ§en hafta dÃ¼zenlenen MET Gala gecesinin en Ã§ok dikkat Ã§eken konuklarÄ±ndan biriydi. Bunun en Ã¶nemli nedeni de deÄŸiÅŸtirdiÄŸi giyim tarzÄ± ve saÃ§ ÅŸekliydi elbette.

ELBÄ°SEYLE YÃœRÃœMEK KOLAY OLMADI

Eilish, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya masal prenseslerini andÄ±ran uÃ§uk pembe renkli tÃ¼l bir elbiseyle Ã§Ä±ktÄ±. Elbisenin kabarÄ±k etekleriyle yÃ¼rÃ¼mek ve hatta oturmak iÃ§in de birkaÃ§ kiÅŸiden yardÄ±m aldÄ±. Bu arada kÄ±salttÄ±ÄŸÄ± saÃ§larÄ±yla da eski ekol Hollywood ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± yansÄ±ttÄ± genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ±.

Haberin DevamÄ±

Â

Â

ÃœÃ‡ KIYAFET DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°

Daha sonra etkinlik sÄ±rasÄ±nda da farklÄ± bir kÄ±yafet giydi. Bu kez tercihi bordo renkli derin yÄ±rtmaÃ§lÄ± ve pelerinli yine uÃ§uÅŸan etekleriyle dikkat Ã§eken bir elbise oldu. Eilish'in bu elbisesinin en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸi ise saÄŸ bacaÄŸÄ±nÄ±n Ã¼st kÄ±smÄ±ndaki dÃ¶vmeyi gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren derin yÄ±rtmacÄ±ydÄ±.

"DÃ–VMEYÄ° ASLA GÃ–RMEYECEKSÄ°NÄ°Z"Â DEMÄ°ÅžTÄ°

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re daha geÃ§en yÄ±l bir rÃ¶portajda bu dÃ¶vmeyi kimsenin gÃ¶rmeyeceÄŸini sÃ¶yleyen Eilish, fikrini deÄŸiÅŸtirmiÅŸti. Eilish, geÃ§en yÄ±l Vanity Fair'e verdiÄŸi rÃ¶portajda bu dÃ¶vmesiyle ilgili olarak "Asla gÃ¶rmeyeceksiniz" diye konuÅŸmuÅŸtu. Fakat gala gecesinde o dÃ¶vmeyi gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

GECEYÄ° SÄ°YAH ELBÄ°SEYLE TAMAMLADI

Eilish, galanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen partide ise bu kez Ã¼st kÄ±smÄ± transparan siyah mini bir elbise giydi.

Â

Â

194 MÄ°LYONDAN FAZLA DÄ°NLENDÄ°

2001 ABD Los Angeles doÄŸumlu Billie Eilish mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n genÃ§ yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri. Ä°lk teklisi Ocean Eyes ile bir anda dikkatleri Ã¼zerine Ã§eken Eilish'in bu ÅŸarkÄ±sÄ± 2019 yÄ±lÄ±nda dijital mÃ¼zik platformunda 194 milyondan fazla kez dinlendi.

Â

Haberin DevamÄ±

GRAMMY Ã–DÃœLLERÄ°NÄ° EVÄ°NE GÃ–TÃœRDÃœ

AynÄ± yÄ±l Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" adlÄ± albÃ¼mÃ¼ on beÅŸ Ã¼lkede bir numaralÄ± albÃ¼m oldu. AynÄ± albÃ¼mde yer alan "Bad Guy" adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ± da birÃ§ok Ã¼lkede bir numaralÄ± ÅŸarkÄ± haline geldi. 62. Grammy Ã–dÃ¼lleri'nde altÄ± dalda aday gÃ¶sterilip beÅŸ dalda Ã¶dÃ¼lÃ¼ evine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

ANNE VE BABASI OYUNCU

Tam adÄ± Billie Eilish Pirate Baird O'Connell olan genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n annesinin oyuncu ve senarist Maggie Baird, babasÄ±nÄ±n da oyuncu Patrick O'Connell olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.





Â