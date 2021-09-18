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'O dövmeyi asla görmeyeceksiniz' demiÅŸti: Önce saç rengini sonra tarzÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi

#Billie Eilish#Met Gala#Grammy Ödülleri

KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya da çÄ±ksa sahneye de onu milyonlarca hayranÄ± hep üzerine birkaç beden bol gelen giysileri, genellikle gülmeyi unutmuÅŸa benzeyen yüz ifadesi, rengini maviden mora bazen de siyaha deÄŸiÅŸtirdiÄŸi saçlarÄ± ve kendine özgü makyajÄ±yla tanÄ±rdÄ±.

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YENÄ° TARZIYLA DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°
Sonra geÃ§en mart ayÄ±nda sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla hayranlarÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. O artÄ±k sarÄ± saÃ§lÄ±ydÄ±. GeÃ§en hafta katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinlikte de sadece saÃ§ rengiyle deÄŸil giyim tarzÄ±yla da bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã¼zerinde topladÄ±.

O dÃ¶vmeyi asla gÃ¶rmeyeceksiniz demiÅŸti: Ã–nce saÃ§ rengini sonra tarzÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi

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GENÃ‡ KUÅžAÄžIN YILDIZLARINDAN
GenÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± mÃ¼zisyenlerinden Billie Eilish, geÃ§en hafta dÃ¼zenlenen MET Gala gecesinin en Ã§ok dikkat Ã§eken konuklarÄ±ndan biriydi. Bunun en Ã¶nemli nedeni de deÄŸiÅŸtirdiÄŸi giyim tarzÄ± ve saÃ§ ÅŸekliydi elbette.

O dÃ¶vmeyi asla gÃ¶rmeyeceksiniz demiÅŸti: Ã–nce saÃ§ rengini sonra tarzÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi

ELBÄ°SEYLE YÃœRÃœMEK KOLAY OLMADI
Eilish, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya masal prenseslerini andÄ±ran uÃ§uk pembe renkli tÃ¼l bir elbiseyle Ã§Ä±ktÄ±. Elbisenin kabarÄ±k etekleriyle yÃ¼rÃ¼mek ve hatta oturmak iÃ§in de birkaÃ§ kiÅŸiden yardÄ±m aldÄ±. Bu arada kÄ±salttÄ±ÄŸÄ± saÃ§larÄ±yla da eski ekol Hollywood ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± yansÄ±ttÄ± genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ±.

O dÃ¶vmeyi asla gÃ¶rmeyeceksiniz demiÅŸti: Ã–nce saÃ§ rengini sonra tarzÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi

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ÃœÃ‡ KIYAFET DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°
Daha sonra etkinlik sÄ±rasÄ±nda da farklÄ± bir kÄ±yafet giydi. Bu kez tercihi bordo renkli derin yÄ±rtmaÃ§lÄ± ve pelerinli yine uÃ§uÅŸan etekleriyle dikkat Ã§eken bir elbise oldu. Eilish'in bu elbisesinin en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸi ise saÄŸ bacaÄŸÄ±nÄ±n Ã¼st kÄ±smÄ±ndaki dÃ¶vmeyi gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren derin yÄ±rtmacÄ±ydÄ±.

O dÃ¶vmeyi asla gÃ¶rmeyeceksiniz demiÅŸti: Ã–nce saÃ§ rengini sonra tarzÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi

"DÃ–VMEYÄ° ASLA GÃ–RMEYECEKSÄ°NÄ°Z"Â  DEMÄ°ÅžTÄ°
GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re daha geÃ§en yÄ±l bir rÃ¶portajda bu dÃ¶vmeyi kimsenin gÃ¶rmeyeceÄŸini sÃ¶yleyen Eilish, fikrini deÄŸiÅŸtirmiÅŸti. Eilish, geÃ§en yÄ±l Vanity Fair'e verdiÄŸi rÃ¶portajda bu dÃ¶vmesiyle ilgili olarak "Asla gÃ¶rmeyeceksiniz" diye konuÅŸmuÅŸtu. Fakat gala gecesinde o dÃ¶vmeyi gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

O dÃ¶vmeyi asla gÃ¶rmeyeceksiniz demiÅŸti: Ã–nce saÃ§ rengini sonra tarzÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi

GECEYÄ° SÄ°YAH ELBÄ°SEYLE TAMAMLADI
Eilish, galanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen partide ise bu kez Ã¼st kÄ±smÄ± transparan siyah mini bir elbise giydi.

O dÃ¶vmeyi asla gÃ¶rmeyeceksiniz demiÅŸti: Ã–nce saÃ§ rengini sonra tarzÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi

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194 MÄ°LYONDAN FAZLA DÄ°NLENDÄ°
2001 ABD Los Angeles doÄŸumlu Billie Eilish mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n genÃ§ yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri. Ä°lk teklisi Ocean Eyes ile bir anda dikkatleri Ã¼zerine Ã§eken Eilish'in bu ÅŸarkÄ±sÄ± 2019 yÄ±lÄ±nda dijital mÃ¼zik platformunda 194 milyondan fazla kez dinlendi.

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O dÃ¶vmeyi asla gÃ¶rmeyeceksiniz demiÅŸti: Ã–nce saÃ§ rengini sonra tarzÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi

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GRAMMY Ã–DÃœLLERÄ°NÄ° EVÄ°NE GÃ–TÃœRDÃœ
AynÄ± yÄ±l Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" adlÄ± albÃ¼mÃ¼ on beÅŸ Ã¼lkede bir numaralÄ± albÃ¼m oldu. AynÄ± albÃ¼mde yer alan "Bad Guy" adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ± da birÃ§ok Ã¼lkede bir numaralÄ± ÅŸarkÄ± haline geldi. 62. Grammy Ã–dÃ¼lleri'nde altÄ± dalda aday gÃ¶sterilip beÅŸ dalda Ã¶dÃ¼lÃ¼ evine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

O dÃ¶vmeyi asla gÃ¶rmeyeceksiniz demiÅŸti: Ã–nce saÃ§ rengini sonra tarzÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi

ANNE VE BABASI OYUNCU
Tam adÄ± Billie Eilish Pirate Baird O'Connell olan genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n annesinin oyuncu ve senarist Maggie Baird, babasÄ±nÄ±n da oyuncu Patrick O'Connell olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.

O dÃ¶vmeyi asla gÃ¶rmeyeceksiniz demiÅŸti: Ã–nce saÃ§ rengini sonra tarzÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi


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#Billie Eilish#Met Gala#Grammy Ödülleri