O demansla boğuşup her şeyi unuturken ailesi perişan halde… Bu öyle derin bir acı ki!

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Ancak o ve ailesi için son birkaç yıldır sadece Babalar Günü değil tüm özel günler artık çok zor geçiyor.

2022’de Afazi denen ve konuşmasını ve dış dünyayla iletişim kurmasını engelleyen nörolojik bir hastalığa yakalanan Bruce Willis istemese de oyunculuğu bırakıp emekli olmuştu.

Yakalandığı zor hastalıkla birlikte usta aktörün etrafını sadece karısı Emma Heming ve iki küçük kızı değil eski eşi Demi Moore ve ondan doğan üç yetişkin kızı da sardı.

O gün bugündür Bruce Willis’i hiç yalnız bırakmayan ve birbirlerine de destek olan büyük aile 2023’te bir kötü haber daha aldılar ve Bruce Willis’in Frontotemporal demansa yakalandığını öğrendiler.

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Sadece konuşma ve iletişim yetisini kaybetmekle kalmayıp bir de hafızası giderek zayıflamaya başlayan ve yakında tüm sevdiklerinin hatıralarını unutacak olan Bruce Willis kendisi durumunun çok farkında olmasa da sevdikleri büyük üzüntüler yaşıyor.

Babalar Günü’nde Bruce Willis için duygu dolu bir paylaşım yapan eşi Emma Heming mesajında “her şeyi geri istiyorum” itirafında bulundu.

2009’da evlenen çiftin 13 yaşında Mabel ve 11 yaşında Evelyn adında iki kızları var.

Kocasının hastalığı ortaya çıktığından beri onun sadece eşi değil bir yandan da bakıcısı haline gelen Emma Heming Babalar Günü paylaşımında “Engelli veya hastalığı olan tüm babalara, ellerinden gelen şekilde yanlarında olan çocuklara ve onlar için yanlarında olan çocuklara mutlu Babalar Günü” mesajını verdi.

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“Bruce'un kızlarımıza öğrettikleri kelimelerle ifade edilemeyecek kadar derin. Dayanıklılık, koşulsuz sevgi ve sadece var olmakla elde edilen sessiz güç. Sevgi derinleşir. Uyum sağlar. Her şey değişse bile kalıcıdır” diyerek eşi Bruce Willis’i öven Emma Heming duygularını saklayamayarak mesajını “Bugün çok üzgünüm. Tüm kalbimle, onun için her şeyin farklı olmasını ve ailemiz için daha hafif olmasını diliyorum. Hepsini geri istiyorum” itirafında bulundu.

Bruce Willis’in eski eşi Demi Moore’dan da 36 yaşında Rumer, 33 yaşında Scout ve 31 yaşında Tallulah adında üç kızı var.

Bruce Willis’in en büyük kızı Rumer Willis de Babalar Günü'nde yürek burkan bir mesajla babası Bruce Willis'in demansla mücadelesine ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

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“Bugün zor bir gün, sana her şeyi anlatmak ve hayatımda neler olup bittiğini söylemek için göğsümde derin bir acı hissediyorum” diye yazan Rumer Willis de paylaşımına “Sana sarılmak, hayatın, hikayelerin, mücadelelerin ve başarıların hakkında sorular sormak istiyorum. Keşke bana hala her şeyi anlatabiliyorken sana daha fazla soru sorsaydım,” diye devam etti ve artık babasının konuşma ve hafızasının neredeyse tamamen yok olduğunu ima etti.