O dava sonuçlandı: Zaruri ihtiyaç, suç değil!
Hazal Mesudiyeli, kapısını çaldığı kadına “Çok sıkıştım, tuvaletinizi kullanabilir miyim?” diye sordu. “Hayır” yanıtını alan Mesudiyeli, dairenin önündeki paspasa çişini yapınca karakola şikayet edildi. Savcılık soruşturma sonucu “Suç yok, zaruri ihtiyaç nedeniyle olmuş” dedi
EYVAH! KUAFÖR KAPALI
Bir dönem Ali Ağaoğlu ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran Hazal Mesudiyeli, Sarıyer'deki kuaförüne gitti. O an çok sıkışan genç kadın, kuaförü kapalı görünce komşu dairenin kapısını çaldı. Mesudiyeli, komşuya "Tuvaletinizi kullanabilir miyim?" diye sordu.
SPONTANE GELİŞMİŞ
Günaydın'da yer alan habere göre; komşu 'Hayır' deyince genç kadın, paspasa çişini yaptı. Sinirlenen komşu, Mesudiyeli'yi polise şikayet etti. Savcılık yaptığı soruşturma sonucu, "Olay, zaruri ihtiyaç nedeniyle spontane gelişmiş, suç işleme kastı yok" dedi. Dosya, tehdit suçu nedeniyle uzlaşma bürosuna gönderildi.
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