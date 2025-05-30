'Kız tarafı' biraz ağır konuştu: Düğün gecesi, gelinliği üzerinde ağlayarak odadan kaçtı!

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Elbette bunun tersi örnekler de vardır... Kimi gelin kaynanasını kendi annesi yerine koyar, kimi kaynana da gelinini kendi öz kızı gibi bağrına basar.



Ama yine de bu aile ilişkisi, oğlunu evlendiren annelerin, gelinleri ile gerilim yaşaması üzerine kurulu genel olarak.

Üstelik insanlık tarihi kadar eski bu durumdan çok ünlü ve çok zengin insanlar da muaf değil...

Zaten bir örnek de bütün dünyanın gözleri önünde yaşanıyor.

GELİNİYLE BİR TÜRLÜ YILDIZI BARIŞMADI

Victoria Beckham ile ilk göz ağrısı, dört çocuğunun en büyüğü Brooklyn'in karısı Nicola Anne Peltz de bu durumdan nasiplerini aldı.



Brooklyn ile Nicola'nın 2022'de evlenmesine kadar geçen sürede Beckham ailesinin gözbebeğiydi gelinleri. Sık sık sosyal medyada da aralarındaki samimiyeti yansıtan paylaşımlara yer veriyorlardı.



Ama düğünden sonra işler değişti.

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Belki de o zamana kadar da aralarında bir gerilim vardı. Yine de bunu güler yüzleriyle gizliyorlardı, düğünden sonra ise artık gerçekler saklanamaz hale geldi.



Öyle ya da böyle David ve Victoria Beckham çiftinin, Londra'da yanlarında kalan üç çocukları bir cephe oldu, ABD'de yaşayan oğulları Brooklyn ile karısı Nicola başka bir cephe...

Kısacası ünlü Beckham ailesi ikiye bölündü.

NICOLA AĞLAYARAK SALONU TERK ETMİŞ

Tam da bu gelişmeler olurken 2022'deki düğünün hemen sonrasında "şöyle bir" konuşulan bir konu bir kez daha gündeme geldi.



Bu iddiaya göre Victoria Beckham, daha düğü gecesinde gelini Nicola'dan "rol çalıp" onun ağlayarak odadan kaçmasına neden oldu...

Nicola Peltz'in ailesine yakın bir kaynağın söylediğine göre nikahın ardından verilen resepsiyon sırasında Victoria, yeni evli çiftin ilk dansında oğlunu gelininden "çaldı."

Peltz ailesine yakın bazı kaynakların anlatımına göre gelin Nicola ile damat Brooklyn, düğünde sahneye çıkan ünlü şarkıçı Marc Anthony'nin kendilerini anons etmesini ve ardından da onun söylediği şarkı eşliğinde ilk danslarını yapmayı bekliyordu.

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İLK DANSI ANNESİYLE YAPMAK ZORUNDA KALDI

Fakat Marc Anthony, öncesinde hiçbir açıklama yapmadan bu şarkıyı Victoria ve Brooklyn'in anne- oğul dansı için seslendirdi. Hatta sahnedeki konuşması sırasında "Burada bulunan en güzel kadın... Victoria Beckham" diyerek gelin Nicola'yı bir anda saf dışı bıraktı.

İddialara göre bu değişiklik de Victoria Beckham'ın ricasıyla olmuştu.

Bunun üzerine gelin Victoria, üzerinde bembeyaz elbisesiyle öylece kaldı. Sonra da Victoria'nın, düğününü mahvettiğini düşünüp ağlayarak salondan dışarı çıktı.

Düğünde yaşanan gerilim bununla da bitmedi. Mini bir konser veren Marc Anthony konuşmasında da Victoria Beckham'a övgüler yağdırdı, ağırlıklı olarak onun hakkında konuştu. Victoria'nın "ne kadar harika biri" olduğunu anlattı.

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İşte bu durum da gelin Nicola Anne Peltz'e ağır geldi. İleri sürülenlere göre annesi ve kız kardeşi Brittany eşliğinde salonu terk etti.

Düğün konuklarının anlattığına göre bu olup bitenler Brooklyn Beckham'ı da rahatsız etti ve kendini arada kalmış hissetmesine yol açtı.

YERE İĞNE DÜŞSE SESİ DUYULURDU

People dergisine konuşan kaynaklara bakılırsa "Nicola, kaynanası Victoria'nın bunu bilerek yaptığını düşünüyor.

Karı- koca olarak yapacakları ilk dansın onun için ne kadar önemli olduğunu bildiği halde neden böyle davrandığını anlayamıyor" diye konuştu.



Söz konusu kaynaklara bakılırsa gelin Nicola'nın ağlayarak odadan çıkması üzerine bütün davetliler dondu kaldı.

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Kaynak "O anda o kadar büyük bir sessizlik vardı ki, yere iğne düşse sesini duyardınız" diye anlattı.

VICTORIA İDDİALARA ÇOK ŞAŞIRDI

Diğer yandan bu iddialara Beckham cephesinden de yanıt geldi.

Victoria Beckham'a yakın kaynaklar da geliniyle bir türlü yıldızı barışmayan kaynananın bu iddialar karşısında büyük bir şaşkınlığa düştüğünü belirtti.

Onların söylediğine göre Brooklyn ile Nicola, karı- koca olarak ilk danslarını yaptı. Sonra da gelin Nicola geleneksel olarak babasıyla dans etti.

O gece Marc Anthony bir dizi şarkı söyledi. Bir sürü insan da piste çıkıp dans etti. David Beckham hem karısıyla hem de kızı Harper ile dans etti.

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Bu kaynak da "İnsanlar bu durumun Nicola'yı neden üzdüğünü anlayamıyor" diye yorum yaptı.