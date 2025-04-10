O çapkın bakışlarını herkes gördü… Aşk acısı dindi, döktüğü gözyaşları kurudu… Kalbinde yeni bir heyecan filizleniyor

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Bu ayrılığın ardından çok gözyaşı döken yıldız isim en sonunda toparlanıp kendine geldi, artık işine ve çocuklarına adayacağını söylediği hayatının kontrolünü yeniden ele aldı.

Şimdilerde sette ter döken ve yeni filmi “Office Romance” filmi için çalışan Jennifer Lopez için yeni heyecanlar da kapıda gibi görünüyor…

Bir süredir devam eden dedikodulara göre ünlü şarkıcı ve filmdeki rol arkadaşı İngiliz oyuncu Brett Goldstein arasında bir yakınlaşma var.

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Sette çekilen fotoğraflara bakılınca da bu yakınlaşma gözlerden kaçmıyor.

Rol gereği kamera önünde yakınlaşmaları zaten gerekecek olan ikilinin molalardaki samimiyeti, sohbetleri, gülüşmeleri setteki herkesin önünde yaşandı.

Jennifer Lopez Ben Affleck’ten ayrıldıktan bir süre sonra kalbini yeni aşklara açabileceğini ancak bunun önceliği olmadığını söylemişti.

Daha sonra da Lopez için birçok söylenti ortaya atıldı.

Kimileri onun herkesi Ben Affleck’le karşılaştırdığını ve bu yüzden de kimseleri beğenemediğini söyledi.

Kimileri de kendisini büyük bir yıldız, tam anlamıyla bir “diva” olarak kabul eden Jennifer Lopez’in yanına kimseleri yakıştıramadığını iddia etti.

Jennifer Lopez bu söylentiler hakkında ne düşünür bilinmez ama rol arkadaşı Brett Goldstein onunla ilgili fikirlerini çok önceden söylemişti, söylemeye de devam ediyor.

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Yıllar sonra bir araya geldiği popun kraliçesiyle aynı filmde oynadığı Jennifer Lopez’e olan hislerini saklamayan Goldstein kendisine uzanan her mikrofona “Ben ona zaten yıllardır çok hayranım” demeye devam ediyor…