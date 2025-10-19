‘O bir canavar!’ Gelini oğlunu elinden aldı… Gizlice ağlayarak evladının geri döneceği günü bekliyor…

Haberin Devamı

Hem de aşkların saman alevi gibi yanıp söndüğü, evliliklerinin ömrünün kısa olduğu bu ışıltılı dünyada 26 yıldır göreni kıskandıran bir mutluluk yaşıyordu.

Victoria Beckham’ın bu mutlu hayatına geçen yıldan beri düşen kara gölge kalkmak bilmiyor ve dışarıya karşı hep başı dik gözükmeye çalışsa da aslında içi kan ağlıyor.

Dört çocuk annesi yıldız ismin bu buhranının sebebi ise ilk göz ağrısı oğlu Brooklyn Beckham’ın ailesine sırt çevirmesi ve onlarla görüşmeyi bırakması.

Başta iki kardeş Brooklyn ve Romeo Beckham arasında başlayan soğukluk en sonunda bütün aileye sirayet etmiş, Beckham çiftinin en büyük çocukları olan Brooklyn en sonunda ailesine mesaj yollayıp “Beni artık arayıp sormayın” bile demişti.

Brooklyn Beckham en başta kardeşi Romeo’nun kendisiyle de geçmişte aşk yaşamış olan Kim Turnbull’la sevgili olmasına kızıp kardeşine küsmüştü. Ama sonra anne babasıyla ve diğer kardeşleriyle de bağını tamamen kopardı.

Bunun ardında da 2022’de evlendiği eşi vardı… Brooklyn Beckham, karısı Nicola Peltz için “Karım benim tek ailemdir” demiş, onun uğruna David ve Victoria Beckham’la kalmayıp kardeşlerini bile gözden çıkarmıştı.

Paris Moda Haftası’nda yeni koleksiyonunu başarıyla tanıtan ve ardından da Netflix’te hayatını anlatan belgesel yayına giren Victoria Beckham hep bir kutlama içinde görünse de aslında oğlu yanında olmadığı için son aylarda kendini hep eksik ve kalbi kırık hissediyor…

Ve onu en büyük çocuğundan koparanın da Nicola Peltz olduğunu çok iyi bildiği için içinde tutup saklamaya çalıştığı tüm öfkesi gelinine yöneliyor.

ABD’nin en zengin iş insanlarından Nelson Peltz’İn oyuncu kızı Nicola, Brooklyn Beckham’la büyük bir aşk yaşayıp evlense de onun ailesine hep mesafeli durmuş, onlardan pek hoşlanmadığını hep belli etmiş ya da bir diğer değişle saklayamamıştı…

Ünlü çift evlenirken Nicola Peltz ve Victoria Beckham’ın yaşadığı gelinlik kavgası da her şeye tuz biber ekmiş oldu. Victoria Beckham gelininden düğünde kendi tasarımı bir gelinlik giymesini istedi.

Nicola Peltz de buna önce evet deyip sonra vazgeçerek kayınvalidesini üzdü. Nicola ve Brooklyn’in düğününde ilk dansı gelinine bırakmayıp oğluyla piste çıkan Victoria Beckham da kendince intikam almış oldu.

Ancak gelin ve kayınvalidenin arası bundan sonra hiç düzelmedi. Ele güne karşı birlikte mutluluk pozları verseler de iki kadın aslında birbirlerinden hiç hoşlanmıyordu.

En sonunda da iki kardeşin kavgasını fırsat bilen Nicola Peltz kocası Brooklyn’i ailesinden çekip kopardı ve onlarla artık görüşmemesinin baş sebebi oldu.

Victoria Beckham’ın bu konuda hiç yorum yapmadığı hatta ara sıra hayatından bahsederken ya da özel günlerde oğlu Brooklyn’den bahsettiği ortada. Ancak ünlü yıldızın artık öfkesini ve nefretini içinde tutmakta çok zorlandığı söyleniyor.

İddialara göre oğlunu çok özleyen Victoria Beckham artık deyim yerindeyse bu küslük yüzünden “aklını oynatmak” üzere ve gelininden “O bir canavar” diye bahsediyor.

Bu gizli konuşmaları da bir şekilde dışarı sızıp basına yansıyor…

Söylenenlere göre Victoria Beckham 26 yaşındaki oğlu Brooklyn ve 30 yaşındaki Nicola'nın, kendisine ve 50 yaşındaki eşi David'e haber vermeden, ABD'de gösterişli bir törenle gizlice evlilik yeminlerini yenilediklerini öğrendikten sonra iyice "yıkıldı".

Beckham ailesine yakın olanlar, Victoria’nın duygusal olarak çok zorlandığını ancak kamuoyu önünde soğukkanlılığını korumaya kararlı olduğunu söylüyor.

"Bu, şüphesiz Victoria’nın şimdiye kadar karşılaştığı en zor dönem. Özel hayatında perişan durumda. Gelini Nicola'nın davranışlarının annelik rolüne kişisel bir saldırı gibi hissettirdiğini arkadaşlarına itiraf etti."

Kimi iddialara göre ünlü bir milyarderin şımarık kızı olarak büyüyen Nicola Peltz Beckham ailesini ve kayınvalidesi Victoria’yı “avam” buluyor ve onları yeterince zengin olmadıkları ve kendi ailesi gibi “havalı” olmadıkları için aşağılıyor ve kendince zorbalıyor…

Victoria Beckham’ın ise nefret ettiği ve canavar gibi gördüğü gelini Nicola’ya rağmen oğlu Brooklyn’in bir gün evine ve ailesine döneceğine emin olduğu ve sabırla bu günü beklemeye başladığı söyleniyor.