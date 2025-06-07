O bikiniyi bu yÃ¼zden rahatÃ§a giymiÅŸ... Salata yiyen kÄ±zlardan deÄŸilim demiÅŸti... MeÄŸer 13 kilo vermiÅŸ

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Ama sonunda hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ±nÄ± buldu... Onunla uzun bir flÃ¶rt dÃ¶neminden sonra evlendi.

O kadar mutlu ki artÄ±k kilolarÄ±yla ilgili takÄ±ntÄ±sÄ±ndan tamamen kurtuldu. Ya da herkes Ã¶yle sanÄ±yordu! Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

GeÃ§en hafta yaptÄ±ÄŸÄ± bikinili paylaÅŸÄ±mla dikkat Ã§eken yÄ±ldÄ±z, meÄŸer evlendikten sonra kendine bakmÄ±ÅŸ ve 13 kilo vermiÅŸ!Â

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BÄ°KÄ°NÄ°LÄ° POZU Ã‡OK DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼nlÃ¼ Kelly Brookâ€¦ 2022 yÄ±lÄ±nda Jeremy Parisi ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtiren Kelly Brook, geÃ§en hafta kocasÄ±nÄ±n 40'Ä±ncÄ± yaÅŸÄ±nÄ± kutlamak iÃ§in bir Fransa tatiline Ã§Ä±ktÄ±.

Bunun iÃ§in de Fransa'yÄ± seÃ§ti aÅŸÄ±k Ã§ift. Orada hem Parisi'nin ailesiyle buluÅŸtular hem de denizin ve gÃ¼neÅŸin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±lar.

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Aktif bir sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± olan Kelly Brook da o tatil sÄ±rasÄ±nda Ã§ekilen bir dizi fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Bunlar arasÄ±nda yer alan bikinili bir pozu ise hepsinden daha fazla dikkat Ã§ekti.

Brook, o pozunda bir iskeleden denize girerken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu... Ãœzerinde de kÄ±rmÄ±zÄ± ve beyaz Ã§izgili bir bikini vardÄ±. YÃ¼zÃ¼nden de neÅŸesi belli oluyordu Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n.

MEÄžER Ä°KÄ° YIL Ä°Ã‡Ä°NDE 13 KÄ°LO VERMÄ°Åž!

Ä°ÅŸte Brook'un Ã¶yle gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ gere gere verdiÄŸi bikinili pozunu sosyal medyadan paylaÅŸmasÄ± da onunla ilgili bir gerÃ§eÄŸi ortaya Ã§Ä±kardÄ±.

Kendisinin ve kocasÄ± Jeremy Parisi'nin de yemek yemeyi sevdiÄŸini sÃ¶yleyen Kelly Brook, meÄŸer uyguladÄ±ÄŸÄ± "aceleci olmayan" bir program sayesinde ki yÄ±l iÃ§inde 13 kilo vermiÅŸ!

Bunun sonucu olarak da iki beden kÃ¼Ã§Ã¼lmÃ¼ÅŸ.

Kelly Brook, aslÄ±nda verdiÄŸi kilolarÄ± daha Ã¶nce de kocasÄ±yla birlikte Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir tatilde yine bir bikinili pozuyla gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermiÅŸti.

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'KÄ°LO VERMEK Ä°STÄ°YORDUM... SONUNDA VERDÄ°M'

Bir zayÄ±flama markasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olan 44 yaÅŸÄ±ndaki Kelly Brook, bu konuda Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na verdiÄŸi rÃ¶portajda "Bedenimle mutlu deÄŸildim. Kilo vermek istiyordum ve sonunda verdim" diye konuÅŸtu.

YÄ±ldÄ±z, kilo verdikten sonra geri almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kilosunu kontrol altÄ±nda tuttuÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Kelly Brook, her ne kadar kilo verse de genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndaki incecik gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne gÃ¶re dÃ¶nmÃ¼ÅŸ deÄŸil.

Zaten sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bÃ¶yle bir amacÄ± da yok gÃ¼zel yÄ±ldÄ±zÄ±n. Åžu anda sahip olduÄŸu kÄ±vrÄ±mlÄ± bedeninden hem kendisi hem de kocasÄ± Jeremy Parisi gayet memnun.

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SÃœREKLÄ° SALATA YEMÄ°YOR

Daha Ã¶nce verdiÄŸi rÃ¶portajlarda sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re her ikisi de yemek yemeyi seviyor. Brook, iÅŸtahlÄ± olan kocasÄ±nÄ±n yanÄ±nda kalori hesabÄ± yapmak istemediÄŸini de anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Brook; bir kÄ±r dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼yle evlendiÄŸi Jeremy Parisi'nin de onun fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nden memnun olduÄŸunu sÃ¶yledi o rÃ¶portajda. "Jeremy, onunla oturup onunla birlikte yemek yememi seviyor. Ben tabaÄŸÄ±nÄ± salatayla dolduran kÄ±zlardan deÄŸilim" diyerek yemek yemeye bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± da anlattÄ±.

Zaten defalarca sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re 20'li yaÅŸlarÄ±ndaki incecik gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne dÃ¶nmeyi de hayal etmiyor Brook.

Bunu da yine daha Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajÄ±nda en zayÄ±f haliyle Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde hep kÃ¶tÃ¼ anÄ±larÄ±nÄ± hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

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Brook bu konuda "AyrÄ±lÄ±klar ve bunun gibi kalp kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda bu, beslenme dÃ¼zeninizi de etkiler. Benim en zayÄ±f olduÄŸum zamanlar, en mutsuz olduÄŸum zamanlardÄ±" diye konuÅŸmuÅŸtu.

Kelly Brook, Ã§ok zayÄ±f olduÄŸu dÃ¶nemde Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±nda hayatÄ±nÄ±n Ã¼zÃ¼ntÃ¼lÃ¼ dÃ¶nemlerini hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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