‘O benim ilk aşkım’ demişti… Küllenen ateş yeniden yanmaya başladı… Artık kalbi daha hızlı çarpıyor

Tüm bunların üzerinden neredeyse 30 yıl geçti ve gençlik günlerinde dizi aşıklarını oynayan iki ünlü yıldız yeni bir film için tekrar bir araya geldi.

Basına yansıyan dedikodulara göre Dawson's Creek'in eski başrol oyuncuları Joshua Jackson ve Katie Holmes'un arasında bu kez rol icabı değil gerçekten bir aşk doğmak üzere!

Yolları uzun yıllar önce kesişen Katie Holmes ve Joshua Jackson efsane gençlik dizisi Dawson's Creek'te aşıkları canlandırmıştı

Birlikte başrolünü oynayacakları yeni filmleri Happy Hour setinde ayrılmaz bir şekilde görüntülenen iki yalnız kalp hakkında epeydir aşk dedikoduları var.

46 yaşındaki Holmes ve 47 yaşındaki Jackson, 1990'ların sonlarında hit gençlik dizisinin çekimleri sırasında gizlice sevgili olmuş, ancak bir yıl sonra ayrılmışlardı.

İkilinin dizideki karakterleri Joey Potter ve Pacey Witter olarak ekranda yakaladıkları uyum, ekran dışındaki ilişkilerine de yansımıştı.

Holmes, 1998'de Rolling Stone dergisine verdiği röportajda "Geçen yıl biriyle tanıştım, aşık oldum, ilk aşkımı yaşadım ve bu inanılmaz ve tarif edilemez bir şeydi. Kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü o artık en iyi arkadaşlarımdan biri” demiş, isim vermese de herkes Joshua Jackson’dan bahsettiğini anlamıştı.

İkili şimdi yine kamera karşısına, bu kez bir film için birlikte geçiyor

Joshua Jackson da filmin çekimleri başlamadan önce verdiği röportajda "Katie ve ben çok yakınız" diyerek hayranlarının yıllardır gizliden hayalini kurduğu bu aşkın ilk sinyallerini vermişti.

Dawson's Creek dizisinde ikisi de gencecik birer yıldız adayı olan Katie Holmes ve Joshua Jackson için bu gizli aşkın devamı uzun yıllar sonra yine bir sette bir araya geldiklerinde sanki kaldığı yerden devam edecek gibi görünüyor…

Dizi çekilirken aralarında bir aşk doğan Katie Holmes ve Joshua Jackson gizlice ilişki yaşamış, Katie Holmes daha sonra bunun ilk aşkı olduğunu itiraf etmişti

Ünlü ikilinin etrafından bir kaynak ismini vermeden Katie Holmes’un Joshua Jackson’dan etkilendiğini söyledi ve "Birlikte geçirdikleri uzun geçmiş, Katie'nin Joshua'yı bu kadar çekici bulmasının en büyük sebeplerinden biri. Ayrıca, sete geldiğinde (kızı) Suri'ye karşı harika davranıyor ve Katie için anne olmak her şeyden önce geliyor” dedi.

Katie Holmes Tom Cruise’la yaptığı evlilik 2012’de olaylı bir şekilde sona erdiğinden beri aşk konusunda temkinli davranıyor.

Holmes Cruise’dan boşandıktan sonra 2019’a kadar ünlü oyuncu Jamie Foxx’la aşk yaşamış, bu uzun ilişkisinden sonra ise ciddi bir aşk yaşamamıştı.

Joshua Jackson ise 10 yıl bir başka ünlü oyuncu Diane Kruger’la aşk yaşamış, 2019’da evlendiği eşi Jodie Turner-Smith’ten 2023’te ayrılmıştı.

İkili yeni filmleri için bir araya geldiklerinden beri yeniden yakınlaştılar ve söylentilere göre aralarında bu eski aşk küllerinden yeniden doğmak üzere olabilir...

Katie Holmes bu ilk aşkın yıllar sonra yeniden alevlenmesinden mutlu olsa da yakın dostları onun için biraz endişeli…

Söylenenlere göre Katie Holmes kendini aşka kaptırmaya hazır olsa da boşandıktan sonra pek çok farklı isimle görüntülenen Joshua Jackson henüz bir ilişki için hazır olmayabilir ve bu da Holmes’un kalbini çok kırabilir…

İkisi de birer kez evlenip boşanan Holmes ve Jackson'ın kalpleri bir süredir boştu