O başka kimseye benzemiyor… Tarihin göreceği en muhteşem kraliçe yola çıktı: Herkesin ona hayran olmasının sebebi belli!

Haberin Devamı

Bunu da aileyle ilgili haberler her gündeme geldiğinde dilleri döndüğünce dile getirmeye çalışıyorlar. Ancak İngiliz kraliyet ailesi tüm bu eleştirilere rağmen İngiltere devletinin başında yer almaya ve ülkenin en tanınmış ve önemli parçası olmaya devam ediyor.

Ve bu aileyle ilgili olarak eleştirilen şeyler olsa da bir isim geri kalan herkesten ayrılıyor ve herkes onu görünce ya da ismi geçince bambaşka bir tavra bürünüyor…





KÖKLÜ GAZETE GELECEĞİN KRALİÇESİNİ ANALİZ ETTİ

İngiltere’nin en çok okunan köklü gazetelerinden The Times yeni yılın hemen başında Galler Prensesi Kate Middleton’la ilgili kapsamlı bir makale yayınladı ve hem onun bu kadar sevilmesinin nedenlerini analiz etti hem de kraliçelik günleri için tahminlerde bulundu.

Haberin Devamı

İster sevgi ve insan bağları hakkındaki kamuoyuna yönelik mesajları olsun, ister kanser tedavisi sonrasında gösterilen genel saygı ve sempati olsun, 2025 boyunca Kate Middleton kesinlikle halkın kalbine dokundu.





HALKTAN GELEN PRENSES HALKIN KALBİNİ KAZANDI, AİLEDEKİ HERKESİ GERİDE BIRAKTI

Kraliçe II. Elizabeth 2022'de öldüğünde, Kate'in kayınpederi Charles tahta geçti, ancak kamuoyu yoklamalarında Elizabeth'in yerini Prens William devraldı. Galler Prensesi ise ikinci sırada yer alıyordu. Şimdiye kadar. Yapılan son anket Kate'in bugün kraliyet ailesinin en popüler üyesi olduğunu ve halkın %68'inin ona olumlu baktığını, %62'lik oranla William'ın önünde olduğunu gösterdi.

İngiliz kraliyet ailesinin tarihindeki en çalkantılı yıllardan birinin ardından, Windsorlar “orta sınıftan” bir kızın en değerli varlıkları haline gelmesiyle karşı karşıya kaldılar.

Haberin Devamı

Bir zamanlar soylu bir aileden gelmediği için acaba William’a uygun bir eş mi diye düşünülen Kate Middleton’ın kanserle mücadelesi, onu aşk, maneviyat ve daha iyi bir yaşam sürmenin yolları hakkında konuşmaya teşvik etmiş gibi görünüyor.

"İNGİLTERE'Yİ EN İYİ TEMSİL EDEN KİŞİ"

Makalede 9 Ocak'ta 44 yaşına girmeye hazırlanan Kate’in nasıl bir Kraliçe olmayı planladığı sorusuna cevap aranıyor.

“Kanser tedavisi görürken bile artık bir efsane haline gelen uzun, gür saçları hiç bozulmamış” diye tarif edilen Galler Prensesi “İngiltere markası” için mükemmel bir elçi gibi görünüyor.

Sürekli halkın gözü önünde olmasına rağmen aslında bir yanıyla da hep gizemli olarak anılan Kate içinde kopan fırtınalar hakkında ser verip sır vermeyen ve her zaman çok güçlü ve dimdik duran bir figür olarak tanımlanıyor.

Haberin Devamı

Birçok iletişim uzmanı, kraliyet yazarı ve gazeteciye Kate Middleton’la ilgili sorulan soruların ortak cevabı “O yürek dolu. Gerçekten dinleyen, ilgilenen, olan bitenin çok farkında olan bir kraliçe olacak. Değişim için toplumla birlikte çalışacak. Ve halk da onu kraliçe olarak şimdiden benimsemiş ve bağrına basmış durumda” oldu.





HİÇBİR KRALİÇEYE BENZEMEYECEK

William’ın tahta çıkınca kraliyette birçok değişiklik yapacağı ve kurumu modernleştireceği konuşuluyor. Kate Middleton da bu isteğe tam destek veriyor ve ona her konuda arkadaşında olacağı konusunda söz verdi.

Ancak Kate için, özellikle de kanser tedavisinden sonra kraliyet görevleri ve kraliçelik hayali çocuklarından geride kalıyor. Onun üç çocuğunu bir yandan sıkı kraliyet kurallarına bağlı kalarak bir yandan da şefkatli bir anne olarak yetiştirmesi de çok büyük takdir topluyor.

Haberin Devamı

Kate ve William yakın zaman önce üç çocuklarıyla birlikte Windsor’da bulunan yeni evleri Forest Lodge'a taşındılar. Bu malikane, 1990'larda Kraliçe II. Elizabeth tarafından Kraliyet Mülküne iade edilmiş olsa da Kate ve William buraya piyasa koşullarına uygun bir kira ödüyorlar.

TAÇ TAKINCA BİLE SARAYDA YAŞAMAYACAKLAR

Galler Prensi olarak William, kamu görevini finanse etmek ve özel gelir sağlamak için Cornwall Dükalığı'ndan elde edilen kârları kullanma hakkına sahiptir. Geçen yıl bu rakam 23,6 milyon sterlindi ve bunun üzerinden vergi ödüyor (ancak kesin miktar kamuoyuna açıklanmadı).

Haberin Devamı

Kate'in ebeveynlerinin de yakında oturması nedeniyle Windsor'da hayat onlar için güvenli ve rahat görünüyor. Çiftin William kral olduğunda Buckingham Sarayı'na taşınma planları olmadığı söyleniyor.

Prensesin yakın çevresi, kanserle ilgili yaşadığı hayat değiştirici deneyimden bahsederken "Çok insani bir düzeyde, böyle bir deneyimden geçerseniz, bu sizi değiştirir. Ve bu sizi iyi yönde değiştirebilir. Özünde, ikisi de iyi, düzgün insanlar. Bunu asla onlara dilemezdiniz, ancak bu onları bir çift olarak ve bireyler olarak daha güçlü kıldı ve muhtemelen daha önce sahip olduklarından daha fazla bilgelik kazandırdı” şeklinde konuşuyor.





BAŞINDA TAŞIDIĞI TACIN AĞIRLIĞININ FARKINDA

Kate Middleton tüm bunlar bir yana doğa sevgisiyle tanınıyor. Ama makaleye göre geleceğin kraliçesini başında çiçekten taçlarla görmek imkansız olacak. Bu yıl kraliyet ailesinin resmi davetlerinde birçok farklı taçla ortaya çıkan Kate bunun sembolik öneminin farkında ve etrafındakileri büyülemesi gerektiğinde bunu kolayca başarabiliyor.

Vogue, 2025'in en iyi giyinenler listesini yayınladığında, Galler Prensesi'ni “ebedi bir etkileyici” ve “kültür şekillendirici” olarak tanımladı ve “sessiz desteğinin bir markanın gidişatını değiştirebileceğini” belirtti.

Kate Middleton tüm bu yönlerinin yanı sıra kraliyet ailesinin bir üyesi olarak üstlendiği görevlerde de büyük başarı kazanıyor. Ve halkın gözünde de bu işleri sadece “görüntü” vermek için yapmadığı, elini attığı her hayır işinde canı gönülden çalıştığına dair sağlam bir inanç var.

"HER ŞEYDEN ÖNCE ÇOCUKLARIM GELİR"

Kate, bu görevlerde kendi annelik deneyiminden de faydalanıp en çok kadınlar ve çocuklar üzerine eğiliyor, zor durumdaki annelere yardım topluyor, toplumun her kesiminden çocukların hayatına dokunmayı başarıyor.

Galler Prensesi kendi çocuklarını yetiştirmek konusunda da kimi zaman geleceğin kralı olacak kocası William’a kafa tutacak kadar kararlı davranmayı başarıyor. Çiftin en büyük çocuğu olan Prens George konusunda William’a diş geçiremeyen ve onu kralların okulu olarak bilinen yatılı okula göndermek zorunda kalacak olan Kate çocuklarına halkın önünde bile kuralları çiğneme pahasına büyük bir sevgi ve şefkatle yaklaşıyor.





"ONLAR TIPKI BECKHAM'LAR GİBİ"

Makaleye göre William ve Kate'in kraliyet ailesindeki herkesten belki de daha iyi anladığı bir şey varsa, o da kendi markalarının değeri. “Tamamen saçma bir karşılaştırma gibi görünse de “William ve Kate markası” biraz sevgili David ve Victoria Beckham'ı hatırlatıyor” diyen uzmanlar “Halk, gerçek bir ilişkiyi, gerçekten güçlü bir evliliği ve birbirine çok yakışan iki insanı fark edebiliyor. Hem bireysel olarak hem de çift olarak ne kadar güçlü olduklarını görebiliyorlar. Ve bu büyük bir avantaj.” diyorlar.