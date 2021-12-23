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O bakışa ağır eleştiri: Maskesi düştü!

#Kate Middleton#Prens William#Meghan Markle
O bakışa ağır eleştiri: Maskesi düştü

Bundan birkaç yıl önce İngiliz kraliyet ailesine Meghan Markle'ın katılacağı belli olduğunda çok da şaşırtmayan bir rekabet ortaya çıktı. Aslında beklenen bir durumdu ama çok da öngörülemeyen bir yöne gitti. Öyle ki Buckingham Sarayı bazı önlemler almak zorunda kaldı. Söz konusu rekabetin kahramanları da ailenin iki gelini Kate Middleton ile Meghan Markle oldu. 

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TEK BAŞINA YILDIZDI
2018'de Meghan Markle, Prens Harry ile evleninceye kadar İngiliz kraliyet ailesinin yıldızı, Prens William'ın eşi Kate Middleton'dı. Her ne kadar aileye resmi olarak katılmadan önce zaman zaman basın tarafından acımasızca eleştirilse de Middleton, evlendiği andan itibaren halkın büyük bölümünün sevgisini kazandı. Aileye kısa sürede uyum sağlaması, giyimi kuşamı ve tavırlarıyla, gençliği ve güzelliğiyle yıldızı parladı Middleton'ın. 2018 yılında Prens Harry ile evlenen Meghan Markle'ın aileye katılmasıyla durum farklı bir çehreye büründü.

O bakışa ağır eleştiri: Maskesi düştü

YİNE TARTIŞMALARIN HEDEFİNDE
İki kardeşin eşleri, kelimenin tam anlamıyla birbirlerine rakip olarak görülmeye başladı. "Taraftarları" öylesine kesin çizgilerle birbirlerinden ayrıldı ki bu durum ortak kullandıkları sosyal medya hesaplarında sertleşen, hatta küfürleşmeye varan tartışmalara yol açtı. Kate'in "taraftarları" ile Meghan'ın "taraftarları" zaman zaman hem birbirlerine, hem de ailenin iki gelinine yönelik sert mesajlar yazdı. Bu duruma Buckingham Sarayı el koydu ve sosyal medya paylaşımlarına yapılan hakaret içerikli yorumlara karşı sert önlemler alınacağı duyuruldu. Sonra iki kardeşin sosyal medya hesapları ayrıldı. Harry ile Meghan'ın aileden ayrılıp ABD'ye taşınmasından sonra bu rekabet ve kıyaslanma biraz hafiflese de tam olarak bitmedi. Hala zaman zaman Kate Middleton ve Meghan Markle'ın hayranları yine birbirleriyle sert tartışmalara giriyor. Bunun son örneklerinden biri de yeni yaşandı.

O bakışa ağır eleştiri: Maskesi düştü

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GECENİN EV SAHİBİYDİ
Geçtiğimiz haftalarda Kate Middleton, Westminister Abbey'de düzenlenen Noel konserine ev sahipliği yaptı. Yardım amaçlı olarak gerçekleşen konserde aileyi Kate ve William'ın yanı sıra diğer üyeler Prenses Beatrice, Prenses Eugenie, Kraliçe'nin diğer torunu Zara Tindall, bir başka gelin Wessex Kontesi Sophie de katıldı. Kate Middleton'ın anne ve babası, kardeşleri ve aralarına yeni katılan gelinleri Alizee de konuklar arasındaydı. O gecenin en çok konuşulan kişisi de, Noel ruhuna uygun şekilde kırmızılara bürünen Kate Middleton oldu. İşte o konserde eşi William ile yaşadığı kısacık bir an süren bakışma aradan geçen bir haftaya rağmen sosyal medya platformlarında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yani bir başka deyişle konser çoktan bitti ama geride yankıları kaldı. Olayın başına dönersek...

O bakışa ağır eleştiri: Maskesi düştü

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O BAKIŞ TARTIŞMA YARATTI
Sahnedeki konseri yan yana oturarak izleyen Kate ile William bir an birbirlerine dönerek göz göze bakıştılar. Elbette o anları da kameralar ve objektifler kaçırmadı. Bu görüntülerin basına yansımasından hemen sonra birçok kişi Kate ile William'ın bunca yıllık birlikteliklerine rağmen hala birbirlerini ne kadar sevdiklerini savundu. Fakat buna karşı çıkanlar da bir süre sonra ortaya çıktı.

O bakışa ağır eleştiri: Maskesi düştü

'FOTOĞRAFLAR MİZANSEN' ELEŞTİRİSİ
Bazı sosyal medya kullanıcıları "Kate'in maskesi düştü. Bunlar hep prova edilmiş fotoğraflar" diye görüşlerini bildirdi. Sadece bu bakışma anının değil, gecede çekilen tüm fotoğrafların mizansen olduğunu savunan çok sayıda kişi de çıktı ortaya. Kate ile William'ın birbirlerine bakışlarını "sahte aşk bakışı" diye niteleyenler de oldu. Bazı kişiler de Middleton'ın eşine bakışını "Patronun kim olduğunu hatırlatmak istiyor" diye yorumladı.

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O bakışa ağır eleştiri: Maskesi düştü

'ASIL MİZANSEN USTASI MEGHAN'
İşte bu noktada Meghan Markle ile Prens Harry de işin içine karıştı. Yani artık geride kaldığı sanılan rekabet bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Bu iddiaları Harry iye Meghan'ın halkla ilişkiler ekibi ortaya attı" diyerek görüşünü bildirdi. Bazıları da "Asıl mizansen fotoların ustası Harry ile Meghan" diye yorum yaptı. Buna karşılık olarak "Harry ile Meghan'ın hangi fotoğrafı mizansen" diye sorarak çifti savunanlar da çıktı.

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O bakışa ağır eleştiri: Maskesi düştü

DAHA MAKUL YORUMLAR DA VAR
Bu arada daha makul yorum yapan sosyal medya kullanıcıları da ortaya çıktı. Bunlar da "Bütün fotoğraflar yapaydır, mizansendir. Herkes fotoğraflarda güzel görünmek için elinden geleni yapar. Bu normal bir durum" diyerek görüşlerini özetledi.

O bakışa ağır eleştiri: Maskesi düştü

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#Kate Middleton#Prens William#Meghan Markle

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