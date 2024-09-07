Bakışları olay olmuştu... Ünlü oyuncu hakkında şok iddia: Yeni karısını bıraktı, eskisine döndü

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İlk olarak yolları 2002 yılında kesişen o sıra nişanlanıp ayrılan Lopez ile Affleck, 17 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelmişti.

Üstelik bununla yetinmeyip evlenmişlerdi... Önce sade bir nikah, ardından gösterişli bir düğünle taçlanan bu evlilik sadece iki yıl sürdü. Çiftin evliliği yıkıldı.

Magazin basınının taktığı isimle Bennifer çiftinin evliliği bitti, Lopez boşanma davasını açtı.

Şimdi büyük olasılıkla herkes hem Lopez'in hem de Affleck'in hayatına girecek yeni kişileri merak ediyor.

ŞİMDİDEN HAKKINDA AŞK SÖYLENTİSİ ÇIKTI BİLE

Bu konuda Ben Affleck ise önde..

Önce Kennedy ailesinden Kick Kennedy ile ilişki yaşadığı ileri sürüldü. Bu söylentiler başladığı gibi bitti...

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Bu bir yana şimdi Affleck hakkında kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatan bir söylenti dolaşıyor ortalıkta.

Radar adlı internet sitesinin haberine göre Ben Affleck, Jennifer Lopez ile yollarını ayırdıktan sonra eski karısı ve üç çocuğunun annesi Jennifer Garner'a geri döndü!

ESKİ KARISINA DÖNDÜĞÜ İLERİ SÜRÜLÜYOR

Sitenin iddiasına göre 2005 ile 2018 arasında evli kalan ve bu süreçte üç çocuk sahibi olan Garner ile Affleck, birkaç aydır yeniden romantik bir birliktelik yaşıyor...

Hatta siteye konuşan kaynaklar, yeniden bir araya geldiği ileri sürülen eski çift hakkında "Bu ilişki aylar önce başladı. Sadece onlara bir bakın, ne kadar da mutlu görünüyorlar. Aşklarına ikinci bir şans daha tanımaya karar verdiler" diye iddialı açıklamalarda bile bulundu.

Bu kaynaklara bakılırsa, Jennifer Garner, eski eşi Ben Affleck'in, Lopez'den ayrılıp yerleştiği kiralık evine girip çıkarken defalarca görüldü.

Gözden Kaçmasın Düğününde başkasının kolunda görünce ağlamıştı... Eski sevgilisinin okul arkadaşından ikinci bebeğini doğurdu Haberi görüntüle

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Bir süre önce birlikte çıktıkları bir yemekte Garner'ın eski kocasına sevgi dolu bakışı da olay olmuştu.





EN ZOR GÜNLERİNDE YANINDA O VARDI

Ben Affleck ile Jennifer Garner'ın yeniden bir araya geldiği iddialarının arkasında da bazı nedenler var.

Radar'a konuşan kaynaklara göre Garner, eski kocasının Lopez ile evliliği sarsıldığında ona büyük destek verdi.

Kelimenin tam anlamıyla Affleck'in sırtını dayadığı bir kaya gibiydi.

Onun kendisine bu kadar büyük destek vermesi de Ben Affleck'in eski karısı hakkında samimi duygular hissetmesini sağladı.

Onun ne kadar da iyi bir insan olduğunu ve kendisini ne kadar sevdiğini bir kez daha gördü.

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Lopez ile ayrılık sürecinde de Garner'ın fikirlerine hep saygı duydu Affleck ve ondan akıl almayı sürdürdü.

BİRLİKTE JAPONYA'YA GİTTİKLERİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Bu arada eski çiftin yeniden bir araya gelmesiyle ilgili başka söylentiler de ortalıkta dolaşıyor.

Buna göre Garner, eski eşi Affleck'in 15 Ağustos'taki doğum günü kutlamasında da yanındaydı.

Hatta iddialara bakılırsa Garner'ın Japonya'ya yaptığı gezi sırasında her ne kadar sosyal medya hesabında sadece kendi pozlarını paylaşsa da yayında eski kocası Affleck de vardı.

Bu kaynaklara göre Garner ile Affleck'in birbirlerine tekrar romantik hisler beslemesine üç çocuklarının en büyüğü olan Violet'in üniversiteye başlaması da etken oldu.

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LOPEZ ONLARI KISKANIYORDU

Diğer yandan geçmişte de eski eşler Garner ile Affleck, sık sık birlikte görüntüleniyor ve samimi tavırlar sergiliyorlardı...

Üç çocukları için sık sık bir araya gelmeleri de Affleck'in o sırada evli olduğu Lopez'in canını sıkıyordu.

Hatta o dönemde ortada dolaşan iddialara bakılırsa Lopez, kocasının eski karısıyla sergilediği bu samimiyetten rahatsız oluyordu. Daha açık bir şekilde söylersek Affleck'in gönlünün yeniden Garner'a kayabileceğini düşünüp kıskançlığa kapılıyordu.

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Ben Affleck ile Jennifer Garner 'ın yeniden bir araya gelmeleri şu anda sadece magazin basınında dolaşan bir iddia. İşin asıl yüzü ise bir süre sonra mutlaka ortaya çıkacak.

Özetle Lopez'in en büyük korkusunun gerçekleşip gerçekleşmediğini zaman gösterecek.

Bu arada Garner'ın bir süredir iş insanı John Miller ile mutlu bir beraberliği olduğunu da hatırlatalım.