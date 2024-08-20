Ä°hanetle baÅŸlayan aÅŸkÄ±n bedeli aÄŸÄ±r oldu: O artÄ±k babasÄ±nÄ±n kÄ±zÄ± deÄŸil!

Haberin DevamÄ±

Bir zamanlar Brangelina adÄ±yla anÄ±lan eski Ã§iftin Ã¼Ã§Ã¼ biyolojik Ã¼Ã§Ã¼ evlatlÄ±k altÄ± Ã§ocuÄŸundan en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Maddox, Brad Pitt ile baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± tamamen koparmÄ±ÅŸtÄ±.

DiÄŸer evlatlÄ±klarÄ± VietnamlÄ± Pax Thien, babasÄ±yla arasÄ±nÄ±n nasÄ±l olduÄŸunu, sonradan ortaya Ã§Ä±kan bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

EtiyopyalÄ± evlatlÄ±ÄŸÄ± ile biyolojik ikizlerinden Vivienne de babalarÄ±ndan gelen Pitt soyadÄ±nÄ± kullanmayÄ± reddetti.

Â

BABASININ SOYADINI RESMEN SÄ°LDÄ°RDÄ°

Fakat Brad Pitt'e asÄ±l bÃ¼yÃ¼k darbe Angelina Jolie ile aÅŸkÄ±ndan doÄŸan ilk biyolojik Ã§ocuÄŸu Shiloh'dan geldi. 18 yaÅŸÄ±ndaki Shiloh'nun bir sÃ¼re Ã¶nce artÄ±k babasÄ±nÄ±n soyadÄ± olan Pitt'i kullanmamak iÃ§in aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava sonuÃ§landÄ±.

Haberin DevamÄ±

DoÄŸumu bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada olay olan Shiloh, dava sonucuna gÃ¶re Pitt soyadÄ±nÄ± resmen sildirdi.

Bundan bÃ¶yle sadece annesinden gelen Jolie soyadÄ±nÄ± kullanacak. Bir baÅŸka deyiÅŸle Shiloh ile babasÄ± Brad Pitt arasÄ±ndaki bu resmi baÄŸ da artÄ±k ortada kalktÄ±.

YASAL YOLLARA BAÅžVURDU

Tam adÄ±yla Shiloh Nouvelle Jolie Pitt, geÃ§tiÄŸimiz mayÄ±s ayÄ±nda resmen mahkemeye baÅŸvurdu ve soyadÄ±ndaki Pitt kÄ±smÄ±nÄ±n Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± istedi!

Talibe bundan bÃ¶yle yasal olarak Shiloh Jolie olarak anÄ±lmak. Konuyla ilgili mahkeme dokÃ¼manlarÄ±nÄ±, internetteki TMZ adlÄ± site ele geÃ§irdi.

Son dÃ¶nemde dans konusundaki yeteneÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren videolarla konuÅŸulan Shiloh'nun bu isteÄŸi, babasÄ± Brad Pitt'in Ã§ocuklarÄ±yla bozulan iliÅŸkilerini dÃ¼zeltmek istediÄŸinin duyulmasÄ±ndan hemen sonra geldi.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in geÃ§en mayÄ±s ayÄ±nda 18 yaÅŸÄ±na giren ilk biyolojik Ã§ocuÄŸu Shiloh, babasÄ±nÄ±n soyadÄ±nÄ± resmen sildirdi. ArtÄ±k sadece annesinden gelen Jolie soyadÄ±nÄ± kullanacak.Â

Haberin DevamÄ±





Bu arada Shiloh, bu anlamda annesinin izinden gitmiÅŸ oldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼nlÃ¼ oyuncu Jon Voight ile Marcheline Bertrand'Ä±n kÄ±zÄ± olan gÃ¼zel yÄ±ldÄ±z da babasÄ±nÄ±n soyadÄ±nÄ± resmen adÄ±ndan Ã§Ä±karttÄ±. Bunun yerine ikinci adÄ± olan Jolie'yi soyadÄ± olarak kullanmaya baÅŸladÄ±.

HÄ°Ã‡BÄ°R KARDEÅžÄ° BU KADAR CÄ°DDÄ° BÄ°R ADIM ATMADI

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Shiloh'nun kÄ±z kardeÅŸleri Zahara ve Vivienne de arka arkaya gÃ¶rev aldÄ±klarÄ± bazÄ± etkinliklerde Jolie Pitt olan soyadlarÄ±nÄ±n ikinci kÄ±smÄ±nÄ± kullanmamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Bu da onlarÄ±n babalarÄ±na olan bir tepkisiydi.

Ama ikisi de bu konuda resmi bir baÅŸvuruda bulunmadÄ±. Bu tÃ¼r bir davranÄ±ÅŸÄ± sergileyen ilk kardeÅŸ Shiloh oldu. Hatta babalarÄ±yla aralarÄ±nÄ±n iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±k herkesin bildiÄŸi Maddox, Pax Thien ve Zahara da Shiloh kadar kararlÄ± bir davranÄ±ÅŸ sergilemedi.

Haberin DevamÄ±

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in EtiyopyalÄ± evlatlÄ±k kÄ±zÄ± 19 yaÅŸÄ±ndaki Zahara Jolie Pitt, okuduÄŸu okulda dÃ¼zenlenen bir etkinlikte kendini "Merhaba, Ben Zahara Jolie" diyerek tanÄ±tmÄ±ÅŸ, babasÄ±nÄ±n soyadÄ±nÄ± kullanmamÄ±ÅŸtÄ±.

ALTI Ã‡OCUÄžU BÄ°RER BÄ°RER ONDAN YÃœZ Ã‡EVÄ°RÄ°YOR

GeÃ§en yÄ±l meydana gelen bu olayÄ±n ardÄ±ndan yakÄ±n zamanda da annesi Angelina Jolie'nin Broadway'de sahneye koyduÄŸu The Outsiders adlÄ± yapÄ±mda sahne arkasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan 15 yaÅŸÄ±ndaki Vivienne Jolie Pitt de aynÄ± davranÄ±ÅŸÄ± sergiledi.

Oyunda gÃ¶rev alanlar listesine adÄ±nÄ± Vivienne Jolie olarak yazÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

GeÃ§en yÄ±l bir zamanlarÄ±n Brangelina'sÄ±nÄ±n altÄ± Ã§ocuÄŸundan biri olan VietnamlÄ± Pax Thien'in sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± da kelimenin tam anlamÄ±yla ortalÄ±ÄŸÄ± ayaÄŸa kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. 20 yaÅŸÄ±ndaki Pax Thien, Brad Pitt'den 'DÃ¼nya Ã§apÄ±nda bir pislik' olarak sÃ¶z etmiÅŸti.

Haberin DevamÄ±

Â Jolie'nin daha Brad Pitt ile evlenmeden Ã¶nce ailesine kattÄ±ÄŸÄ± ilk evlatlÄ±k Ã§ocuÄŸu KamboÃ§yalÄ± Maddox'un da babasÄ±yla iyi geÃ§inemediÄŸini artÄ±k bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya biliyor.

22 yaÅŸÄ±ndaki Maddox, daha boÅŸanmanÄ±n ilk dÃ¶nemlerinde bu mÃ¼cadelede annesinin yanÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belli etmiÅŸti.

Ä°KÄ°ZLERDEN KNOX ÅžÄ°MDÄ°LÄ°K SESSÄ°Z

HenÃ¼z reÅŸit olmayan Vivienne hariÃ§, eski Ã§iftin diÄŸer Ã§ocuklarÄ± 18 yaÅŸÄ±nÄ± geÃ§tiÄŸi halde Shiloh gibi Pitt soyadÄ±nÄ±n Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in resmi yola baÅŸvurmamÄ±ÅŸtÄ±.

Bu yÃ¼zden de Angelina Jolie ile Brad Pitt'in ilk biyolojik Ã§ocuÄŸunun bu adÄ±mÄ± ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yarattÄ±.

Annesi ile babasÄ± arasÄ±nda bitmek bilmeyen boÅŸanma savaÅŸÄ±nda ÅŸu ana kadar aldÄ±ÄŸÄ± tavÄ±r bilinmeyen tek kardeÅŸ olarak Vivienn'in ikizi Knox Leon kaldÄ±.

Haberin DevamÄ±

Shiloh'nun soyadÄ±ndan Pitt kÄ±smÄ±nÄ±n Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in mahkemeye baÅŸvurmasÄ± ise birÃ§ok kiÅŸi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir sÃ¼rpriz oldu.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ yÄ±llardÄ±r Shiloh'nun annesine asilik yaptÄ±ÄŸÄ±, hatta kimi zaman babasÄ±yla yaÅŸamak istediÄŸini sÃ¶ylemesi magazin dÃ¼nyasÄ±nda konuÅŸuluyordu.

ARTIK TARÄ°HE KARIÅžAN AÅžKIN Ä°LK MEYVESÄ°

Shiloh Nouvelle, 27 MayÄ±s 2006'da Namibya'da dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±. O dÃ¶nemde aÅŸklarÄ±yla Ã§ok konuÅŸulan Jolie ile Pitt'in ilk biyolojik Ã§ocuÄŸu olduÄŸu iÃ§in de daha annesinin karnÄ±ndayken milyonlarca kiÅŸinin ilgi odaÄŸÄ± oldu.

DoÄŸduktan sonra Shiloh'nun anne ve babasÄ±yla Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± 4.1 milyon dolara satÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca bebekken annesi ve babasÄ±yla bir mumya heykeli de yapÄ±ldÄ±.

BRANGELINA'NIN YUVASI JENNIFER'IN GÃ–ZYAÅžLARI ÃœZERÄ°NE KURULMUÅžTU

Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin aÅŸkÄ± daha ilk dÃ¶neminde bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n ilgisini Ã§ekmiÅŸti. Bunun tek nedeni de birinin dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±nÄ±, diÄŸerinin yaÅŸÄ± ilerlese de yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan zerre kaybetmeyen erkeÄŸi olmasÄ± deÄŸildi.

Jolie ve Pitt'in iliÅŸkisi baÅŸlangÄ±Ã§ta aradan geÃ§en yÄ±llara raÄŸmen hiÃ§ unutulmayan bir yasak aÅŸktÄ±. Pitt, Jolie ile 2005 tarihli Mr and Mr Smith filminin setinde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda Jennifer Aniston ile 5 yÄ±llÄ±k evliydi.

Ä°ki baÅŸrol oyuncusunun set aÅŸkÄ±nÄ±n gerÃ§ek hayata taÅŸÄ±nmasÄ± iÅŸte bu yÃ¼zden Ã§ok konuÅŸuldu. Her ne kadar sonradan Pitt'in evliliÄŸinin zaten bitme noktasÄ±na gelmiÅŸ olduÄŸunu sÃ¶yleseler de iÅŸin aslÄ± Brangelina'nÄ±n beraberliÄŸi Jennifer Aniston'Ä±n kalp kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¶zyaÅŸlarÄ± Ã¼zerinde yÃ¼kseldi.

Aniston baÅŸkalarÄ±yla romantik iliÅŸkiler yaÅŸasa da sonradan Justin Theroux ile kÄ±sa bir evlilik yaÅŸasa da "aldatÄ±lan en Ã¼nlÃ¼ kadÄ±n" olarak anÄ±lmaktan hiÃ§ kurtulamadÄ±.

AÅžKLARI FÄ°LM SETÄ°NDE BAÅžLADIÂ

Sonradan Brad Pitt ile yeri geldiÄŸinde arkadaÅŸÃ§a bir araya gelseler de Angelina Jolie, Brad Pitt ve Jennifer Aniston, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda modern zamanlarÄ±n en Ã¼nlÃ¼ yasak aÅŸk Ã¼Ã§geninin kahramanlarÄ± olarak hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±.

Ama bu bÃ¼yÃ¼k aÅŸk uzun sÃ¼rmedi... Bir zamanlar birbirlerinin gÃ¶zlerinin iÃ§ine bakan Brad Pitt ile Angelina Jolie, aralarÄ±ndaki sorunlarÄ± hala Ã§Ã¶zemeden bu kez de "gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en olaylÄ± boÅŸanma davasÄ±nÄ±n" kahramanlarÄ± olarak hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Â

Â