O anlarda kim olduklarını bile unutuyorlar... Kate ile William'ın gizli tutkusu

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William daha dünyaya gelmeden milyonların ilgisini üzerinde toplamıştı... İlerleyen hayatında da bu durum değişmedi.

Aslında dünyaya geldiği ailenin koşullarına göre yaşasaydı Kate'in varlığını da sadece yakın çevresi bilecekti.

Ama St. Andrews Üniversitesi'nde tanışıp flört etmeye başladığı Prens William sayesinde onun da hayatı tamamen değişti.

İngiltere'nin gelecekteki kralı William'ın sevgilisi olduğu duyulduğu andan itibaren hemen "masal prensesi" unvanı verildi kendisine ve o zamandan bu yana da bütün hayatı mercek altında...

Tabii ki Galler çifti üç çocuklarıyla birlikte evlerinin kapalı kapıları ardında hayatlarının özel bölümünü de yaşıyor.

Ama bu kadar değil...

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Kate ile William, herkesin çok da bilmediği ortak bir tutkulu paylaşıyorlar. Buldukları her fırsatta el ele kendilerini o tutkunun kollarına bırakıyorlar... Söylenenle göre bu tutkuları da onların arasındaki aşkı daha fazla ateşliyor.

Aslında Kate ile William bu tutkularını çok fazla göz önünde yapmamaya çalışıyorlar. Ama elbette çiftin bu ortak tutkusunu da bilen biliyor.

Hatta birlikte çıktıkları bir uluslararası gezide de daha fazla direnemeyip yine birlikte keyifli dakikalar yaşadılar.

Kate ile William'ın bu ortak tutkusunun ne olduğuna gelirsek...

İkisi da okyanusların ya da denizlerin derinliklerine dalmayı seviyor... Hatta gittikleri aile tatillerinde de bu tutkularının peşinden koşuyorlar.

Geçtiğimiz 16 Kasım'da nişanlanmalarının 14'üncü yıl dönümünü kutlayan Kate ile William'ın bu tutkusu bundan iki yıl önce gittikleri bir uluslararası gezide bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Kate ile William, bazı bölümlerine İngiliz kraliyet ailesi karşıtı protesto gösterilerinin damgasını vurduğu Karayipler Gezisi'nde bütün tatsızlıkları da okyanusun derinliklerinde unuttu. Galler çifti derinlere daldığında, yakınlarında bulunan en ateşli hayranları bile onları tanıyamadı.

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Aslında o gezinin her saati hatta her saniyesi bile önceden planlanmıştı. Ama Kate ile William, elbette güvenliklerinden sorumlu ekiple birlikte önceden anons edilmeyen bir dalışa katıldı. Bu durum da daha sonra çiftin resmi sosyal medya sayfasından duyuruldu.

Kate ile William'ın, çıktıkları Karayipler gezisinde bir tekneden okyanusa atladı. Birbirlerine her şeyin yolunda olduğunu belirten el işaretini yaptıktan sonra da kendilerini su altının büyülü dünyasına bıraktı. Çiftin o anlarını da fotoğrafçı Mark Porteous görüntüledi.

O görüntülerde aslında ilk bakışta Kate'in de William'ın da kim olduğu belli değildi. Ama Kate'in kimliğine dair ipucunu veren de hiç tanıyamadığı kayınvalidesi Prenses Diana'nın mirası olan o safir taşlı ünlü nişan yüzüğü oldu.

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Kate o gün dalış sırasında bile o ünlü yüzüğü parmağından çıkarmamıştı.

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Bu arada Kate ile William, dalış tutkularını her yıl çıktıkları yaz tatilinde gideriyorlar. Kate'in ailesi düzenli olarak Mustique'da yaz tatiline gidiyor. Kate ile William da sık sık onlara katılıyor ve aile tatillerinde de dalıyorlar.

Yeri gelmişken Prens William'ın karısından daha deneyimli bir dalgıç olduğunu da not düşelim. Üç çocuk babası Prens, Britanya Su Altı Kulübü'nün de başkanlığını yürütüyor.