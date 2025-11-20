×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2025 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ° EKRANDA MUCÄ°ZE LEZZETLER SAÄžLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

O anda bütün kurallar buhar olup uçtu... AynÄ± kaderi paylaÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±... Size sarÄ±lmak istiyorum!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Kate Middleton#Jessie J#Prens William
O anda bÃ¼tÃ¼n kurallar buhar olup uÃ§tu... AynÄ± kaderi paylaÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±... Size sarÄ±lmak istiyorum
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 20, 2025 11:00

DÃ¼nyadaki her insanÄ±n hayata bakÄ±ÅŸÄ± farklÄ±dÄ±r elbette. Bu ÅŸekilde de yaÅŸar gider... Ama gÃ¼nÃ¼n birinde baÅŸÄ±na Ã¶yle olaylar gelir ve Ã¶yle tecrÃ¼beler yaÅŸar ki bÃ¼tÃ¼n her ÅŸey deÄŸiÅŸir.

1 /21
Galler Prensesi Katein kadifeli dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼
2 /21
Galler Prensesi Katein kadifeli dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼
3 /21
Galler Prensesi Katein kadifeli dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼
4 /21
Galler Prensesi Katein kadifeli dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼TÃ¼m FotoÄŸraflar
Haberin DevamÄ±

Bazen bÃ¼yÃ¼k mutluluk veren bir olay olur bu, ama genelde de insanÄ± Ã¶lÃ¼mle burun buruna getiren bir tecrÃ¼be. Ä°ÅŸte ondan sonra da insanÄ±n o gÃ¼ne kadar dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼, inandÄ±ÄŸÄ± birÃ§ok ÅŸey yer deÄŸiÅŸtirir... Ã–ncelikleri farklÄ±laÅŸÄ±r. Belki de aslÄ±nda hayatta baÅŸka ÅŸeylere anlam yÃ¼klemesi gerektiÄŸini gÃ¶rÃ¼r.

O anda bÃ¼tÃ¼n kurallar buhar olup uÃ§tu... AynÄ± kaderi paylaÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±... Size sarÄ±lmak istiyorum

KANSER ONUN DA HAYATINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°
TÄ±pkÄ± Ä°ngiltere'nin gelecekteki kralÄ± Galler Prensi William'Ä±n karÄ±sÄ± Galler Prensesi Kate Middleton gibi.

GeÃ§en yÄ±lÄ± kanser tedavisiyle geÃ§irdi Kate Middleton. Tedavi sÃ¼resince de pek ortada gÃ¶rÃ¼nmedi. KocasÄ± Prens William ile katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± birÃ§ok Ã¶nemli etkinliÄŸi kaÃ§Ä±rdÄ±. Ä°ÅŸte bunlardan birine bir yÄ±llÄ±k aradan sonra yine geri dÃ¶ndÃ¼.

Ama ne dÃ¶nÃ¼ÅŸ!

Haberin DevamÄ±

GeÃ§en yÄ±l kanser tedavisi olduÄŸu iÃ§in gidemediÄŸi Royal Variety Show etkinliÄŸine bu yÄ±l damgasÄ±nÄ± vurdu Kate Middleton.

Gözden KaçmasÄ±nMilyonluk malikanede oturana yakÄ±ÅŸtÄ± mÄ± bu ÅŸimdi Ã‡ekimden sonra kimseye sormadan alÄ±p gitmiÅŸ... Bir de Ã¼Ã§ yÄ±l sonra bÃ¶yle poz verdiMilyonluk malikanede oturana yakÄ±ÅŸtÄ± mÄ± bu ÅŸimdi! Çekimden sonra kimseye sormadan alÄ±p gitmiÅŸ... Bir de üç yÄ±l sonra böyle poz verdiHaberi görüntüle

O anda bÃ¼tÃ¼n kurallar buhar olup uÃ§tu... AynÄ± kaderi paylaÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±... Size sarÄ±lmak istiyorum

ZÃœMRÃœT RENGÄ° KADÄ°FE ELBÄ°SEYLE GECEYE DAMGA VURDU
Bu etkinlikte her zaman olduÄŸu gibi en bÃ¼yÃ¼k merak konusu Kate'in ne giyeceÄŸiydi. BazÄ± gÃ¶revlerinde daha Ã¶nce giydiÄŸi Ã§ok da gÃ¶z alÄ±cÄ± olmayan kÄ±yafetleri tercih eden Kate bu kez yeni bir elbise tercih etti.

Royal Albert Hall'daki etkinlik iÃ§in zÃ¼mrÃ¼t rengi kadife bir elbise giydi Kate... Talbot Runhof imzalÄ± kÄ±sa kollu ve hafif gÃ¶ÄŸÃ¼s dekoltesi elbise Galler Prensesi'nin bedenini sÄ±msÄ±kÄ± sarÄ±yordu.

Bu ayrÄ±ntÄ± da onun aslÄ±nda ne kadar zayÄ±f olduÄŸunu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. Bu durum hayranlarÄ±nÄ± endiÅŸelendirse de saÃ§larÄ±, yÃ¼zÃ¼ ve gÃ¶zlerinin Ä±ÅŸÄ±l Ä±ÅŸÄ±l olmasÄ± yÃ¼reklere su serpti.

Kate, gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ elbiseyle aynÄ± renkte yÃ¼ksek Ã¶kÃ§eli ayakkabÄ±larla tamamladÄ±.
Â

O anda bÃ¼tÃ¼n kurallar buhar olup uÃ§tu... AynÄ± kaderi paylaÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±... Size sarÄ±lmak istiyorum

NADÄ°R KULLANILAN BÄ°LEKLÄ°ÄžÄ° TAKTI: SaÃ§larÄ±nÄ± genellikle tercih ettiÄŸi gibi aÃ§Ä±k bÄ±rakan Kate, bir zamanlar KraliÃ§e 2. Elizabeth'in kullandÄ±ÄŸÄ± sallantÄ±lÄ± kÃ¼peleri taktÄ±.Fazla takÄ± kullanmayan Kate'in bileÄŸinde de kraliyet ailesinin koleksiyonundaki en Ã¶zel parÃ§alardan biri vardÄ±. KraliÃ§e Mary'nin bu kalÄ±n bilekliÄŸi sadece Ã§ok Ã¶zel etkinliklerde kullanÄ±lÄ±yor.

Haberin DevamÄ±

O anda bÃ¼tÃ¼n kurallar buhar olup uÃ§tu... AynÄ± kaderi paylaÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±... Size sarÄ±lmak istiyorum

Kate Middleton gece iÃ§in kulaklarÄ±na, KraliÃ§e 2. Elizabeth'in de Ã¶nemli etkinliklerde kullandÄ±ÄŸÄ± sallantÄ±lÄ± kÃ¼peleri taktÄ±.

O anda bÃ¼tÃ¼n kurallar buhar olup uÃ§tu... AynÄ± kaderi paylaÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±... Size sarÄ±lmak istiyorum

KANSER TEDAVÄ°SÄ° GÃ–REN ÃœNLÃœ ÅžARKICIYLA DUYGUSAL ANLAR
Royal Variety Show'da Ã¶zellikle de Kate Middleton aÃ§Ä±sÄ±ndan duygusal anlar yaÅŸandÄ±. Kendisi de meme kanserini atlatan Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Jesse J ile bir araya geldi Kate.

TÄ±pkÄ± Kate gibi 43 yaÅŸÄ±nda olan Jessie J, Ã¶nce elini Kate'in omuzuna koyarak onunla konuÅŸtu.

Sonra da Galler Prensesi'ne "Ben de daha yeni meme kanserine yakalandÄ±. Sadece size sarÄ±lmak istiyorum. Kanser gerÃ§ekten de hayata farklÄ± bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± saÄŸlÄ±yor" dedi.

Haberin DevamÄ±

Bunun Ã¼zerine Kate Middleton ile Jessie J, birbirlerine sÄ±msÄ±kÄ± sarÄ±ldÄ±. Bu aynÄ± zamanda kraliyet ailesi Ã¼yelerinin bu tÃ¼r etkinliklerde uymasÄ± gereken protokol kullarÄ±nÄ± da yerle bir etti.

Bu tÃ¼r etkinliklerde aile Ã¼yeleri genellikle katÄ±lÄ±mcÄ±larla bu kadar yakÄ±n temas kurmuyor. Sadece el sÄ±kmakla yetiniyorlar.

Ä°kili daha sonra Jessie J'nin gecede seslendirdiÄŸi I'll Never Know Why adlÄ± ÅŸarkÄ± hakkÄ±nda sohbet etti.

Gözden KaçmasÄ±nHayranlarÄ± yayÄ±n kuruluÅŸunu dize getirdi: CanlÄ± yayÄ±n hatasÄ±ydÄ±... Ã–zÃ¼r dilerizHayranlarÄ± yayÄ±n kuruluÅŸunu 'dize getirdi': CanlÄ± yayÄ±n hatasÄ±ydÄ±... Özür dileriz!Haberi görüntüle

O anda bÃ¼tÃ¼n kurallar buhar olup uÃ§tu... AynÄ± kaderi paylaÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±... Size sarÄ±lmak istiyorum

TEDAVÄ° Ä°Ã‡Ä°N BIÃ‡AK ALTINA YATTI: Jessie J. kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce meme kanseri teÅŸhisi almÄ±ÅŸ ve mastektomi iÃ§in bÄ±Ã§ak altÄ±na yatmÄ±ÅŸtÄ±. ÅžarkÄ±cÄ±, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ± zaman zaman.

Royal Variety Show Nedir? Her yÄ±l kraliyet ailesi üyelerinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla renklenen etkinliÄŸin geçmiÅŸi 1912 yÄ±lÄ±na uzanÄ±yor. AslÄ±nda ilk bakÄ±ÅŸta gösteri dünyasÄ±nÄ±n pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± etkinliklerini andÄ±rsa da yardÄ±m amacÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor. Bu gösteriÅŸli gecenin amacÄ±, yardÄ±ma ihtiyacÄ± olan eÄŸlence dünyasÄ± profesyonellerine destek saÄŸlamak.

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Kate Middleton#Jessie J#Prens William

BAKMADAN GEÇME!