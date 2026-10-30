'O adam baban yaşında, sana yar olmaz' dediler... İyi ki o sözlere kulak asmamış... Aşkı da anneliği de doyasıya yaşıyor

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İşte Paraguaylı taçlı güzel Nadia Ferreira da bunlardan biriydi bir süre öncesine kadar.
27 yaşındaki Ferreira, kendisinden 31 yaş büyük olan 58 yaşındaki Marc Anthony ile aşk yaşamaya başladığında kimse bunun uzun ömürlü olacağına inanmadı.
Daha doğrusu gönül defterinde Jennifer Lopez dahil bir dizi ünlü güzelin adı yazılı olan Anthony'nin gencecik Nadia'yı üzüp kalbini kıracağını düşündü herkes.
Ama Nadia Ferreira bütün bu uyarılara hiç kulak asmadı. Marc Anthony de kendisiyle ilgili söylenenlere gülüp geçti. Sonuç olarak çift, 2023 yılında evlendi.
Aşklarının yürümeyeceğini ileri sürenleri şaşırtan bir yaşam sürüyorlar şimdi... Üç yaşındaki oğulları Marco ya da aile arasındaki adıyla Marquito ve bu yıl doğan kızları Myla ile gayet mutlu bir aile oldular.
Bunun bir örneğini de Cadılar Bayramı kutlaması için yaptı. Çocuklarıyla bir örnek giyinen Nadia Ferreira, oğlu yanında, kızı kucağında çekilen pozlarını sosyal medya sayfasından paylaştı.
2023 yılının ilk ünlü düğününe imza atan Nadia Ferreira ile Marc Anthony, aynı yıl oğulları Marquito'ya kavuştu. Bu yıl temmuz ayında da kızları Myla'yı kucaklarına aldı.
Sonunda aşıklar, kamera karşısına geçti ve nişanlandıklarını doğruladı. O anlarda Ferreira'nın parmağındaki iri taşlı yüzük de dikkatli gözlerden kaçmadı.
Mutlu haberi doğruladıkları gece çift, yakın dostlarıyla birlikte bir gece kulübünde kutlama yaptı.
ÜNLÜ ŞARKICININ TOPLAM SEKİZ ÇOCUĞU VAR: Nadia Ferreira, genç yaşında üst üste iki kez annelik sevincini yaşadı. Ama kendisinden 31 yaş büyük kocası Marc Anthony'nin boy boy çocukları var. Gerçek adı Marco Antonio Muniz olan şarkıcının Jennifer Lopez'den doğan ikizleri Max ve Emme ile çeşitli ilişki ve evliliklerinden toplam sekiz çocuğu bulunuyor.