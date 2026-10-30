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'O adam baban yaşında, sana yar olmaz' dediler... İyi ki o sözlere kulak asmamış... Aşkı da anneliği de doyasıya yaşıyor

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#Nadia Ferreira#Marc Anthony#Jennifer Lopez
O adam baban yaşında, sana yar olmaz dediler... İyi ki o sözlere kulak asmamış... Aşkı da anneliği de doyasıya yaşıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 16:00

Artık sadece gösteri dünyasında değil sıradan insanlar arasında da aşk söz konusu olduğunda çiftler arasındaki yaş farkının lafı bile olmuyor. Yine de bu duruma alışamayanlar bu türden yaş farkı olan aşklara düşenleri uyarıyor.

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İşte Paraguaylı taçlı güzel Nadia Ferreira da bunlardan biriydi bir süre öncesine kadar.

27 yaşındaki Ferreira, kendisinden 31 yaş büyük olan 58 yaşındaki Marc Anthony ile aşk yaşamaya başladığında kimse bunun uzun ömürlü olacağına inanmadı.

Daha doğrusu gönül defterinde Jennifer Lopez dahil bir dizi ünlü güzelin adı yazılı olan Anthony'nin gencecik Nadia'yı üzüp kalbini kıracağını düşündü herkes.

O adam baban yaşında, sana yar olmaz dediler... İyi ki o sözlere kulak asmamış... Aşkı da anneliği de doyasıya yaşıyor
GÖNÜL DEFTERİNDE NİCE YÜZELİN ADI YAZILI
Sonuç olarak sadece yaş farkı değildi söz konusu olan. ünlü şarkıcı Marc Anthony nam salmış bir çapkındı.

Ama Nadia Ferreira bütün bu uyarılara hiç kulak asmadı. Marc Anthony de kendisiyle ilgili söylenenlere gülüp geçti. Sonuç olarak çift, 2023 yılında evlendi.

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Aşklarının yürümeyeceğini ileri sürenleri şaşırtan bir yaşam sürüyorlar şimdi... Üç yaşındaki oğulları Marco ya da aile arasındaki adıyla Marquito ve bu yıl doğan kızları Myla ile gayet mutlu bir aile oldular.

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HEM AŞKI BULDU HEM ANNELİĞİ TATTI
Nadia Ferreira da sosyal medya sayfasından her ne kadar çocuklarının yüzlerini göstermese de aile hayatlarına dair paylaşımlar yapıyor.

Bunun bir örneğini de Cadılar Bayramı kutlaması için yaptı. Çocuklarıyla bir örnek giyinen Nadia Ferreira, oğlu yanında, kızı kucağında çekilen pozlarını sosyal medya sayfasından paylaştı.

O adam baban yaşında, sana yar olmaz dediler... İyi ki o sözlere kulak asmamış... Aşkı da anneliği de doyasıya yaşıyor
Ferreira'nın "Benim inanılmaz küçüklerim" mesajı eşliğinde paylaştığı aile pozlarına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
O adam baban yaşında, sana yar olmaz dediler... İyi ki o sözlere kulak asmamış... Aşkı da anneliği de doyasıya yaşıyor
AŞKLARINA ŞANS VERİLMEMİŞTİ
Her ne kadar birlikte oldukları ilk duyulduğunda aşklarına şans verilmese de Ferreira ile gerçek adı Marco Antonio Muniz olan ünlü şarkıcı böyle düşünenleri yanılttı.

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2023 yılının ilk ünlü düğününe imza atan Nadia Ferreira ile Marc Anthony, aynı yıl oğulları Marquito'ya kavuştu. Bu yıl temmuz ayında da kızları Myla'yı kucaklarına aldı.

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2002'DE NİŞAN... 2023'TE HEM DÜĞÜN HEM BEBEK
Anthony ile Ferreira nişanlandıkları haberini 2022'nin yılın mayıs ayında duyurdu. O zamana kadar da çiftle ilgili bu konuda söylentiler çoktan yayılmıştı bile.

Sonunda aşıklar, kamera karşısına geçti ve nişanlandıklarını doğruladı. O anlarda Ferreira'nın parmağındaki iri taşlı yüzük de dikkatli gözlerden kaçmadı.

Mutlu haberi doğruladıkları gece çift, yakın dostlarıyla birlikte bir gece kulübünde kutlama yaptı.

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2023'ÜN İLK GÖSTERİŞLİ DÜĞÜNÜ OLDU:  Marc Anthony ile Paraguay Güzeli seçilen ve ülkesini Kainat Güzeli yarışmasında temsil eden Ferreira, 2023'ün ocak ayında Miami'de gösterişli bir törenle evlendi. Çiftin hayatını birleştirdiği törene gösteri dünyasının çok sayıda ünlüsü de katıldı. Bu tören, 2023 yılının ilk büyük düğünü olarak tarih sayfalarında yerini aldı.

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ÜNLÜ ŞARKICININ TOPLAM SEKİZ ÇOCUĞU VAR: Nadia Ferreira, genç yaşında üst üste iki kez annelik sevincini yaşadı. Ama kendisinden 31 yaş büyük kocası Marc Anthony'nin boy boy çocukları var. Gerçek adı Marco Antonio Muniz olan şarkıcının Jennifer Lopez'den doğan ikizleri Max ve Emme ile çeşitli ilişki ve evliliklerinden toplam sekiz çocuğu bulunuyor.

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#Nadia Ferreira#Marc Anthony#Jennifer Lopez

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