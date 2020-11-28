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Haber Giriş: 28.11.2020 - 11:56 | Son Güncelleme:

Nusret’ten Maradona için duygusal paylaşım!

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Maradona, Nusret Gökçe’nin Dubai’deki işletmesinde 2 yıl önce yemek yemişti. Nusret ünlü futbolcunun yemek yediği masayı ömür boyu rezerve etti.

Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona, Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in Maradona'nın ölümü dolayısıyla ülkede 3 gün ulusal yas ilan etti.

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe de, iki yıl önce Dubai'deki restoranında yemek yiyen Maradona ile ilgili paylaşımda bulundu.

Nusret, efsane futbolcunun yemek yediği masayı kalıcı olarak rezerve ettiğini paylaştığı videoyla duyurdu.

 

 

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