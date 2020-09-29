MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriNusret Gökçe'yi şoke eden karar... Restoranı kapatıldı
GeriMagazin Nusret Gökçe'yi şoke eden karar... Restoranı kapatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 29.09.2020 - 13:54 | Son Güncelleme:

Nusret Gökçe'yi şoke eden karar... Restoranı kapatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nusret Gökçe'yi şoke eden karar... Restoranı kapatıldı
Abone Olgoogle-news

Nusret Boston, koronavirüs güvenlik kurallarına uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.

ABD'de Boston Belesiyesi, kentteki Nusr-Et lokantasına, Covid-19'la ilgili kamu güvenliği standartlarına uymadığı gerekçesiyle kapatma cezası verdi. Nusr-Et'ten kararla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

CNN ve Associated Press ajanlarının haberlerine göre Boston Belediyesi, kapatma kararına gerekçe olarak müşterilerin ve çalışanların maske takmamasını ve yangın çıkışlarının kapalı olmasını gösterdi.

Restoran hakkında belediyeye çok sayıda şikâyet geldiği belirtiliyor.

Nusret Gökçe'nin geçen hafta Instagram'da yayımladığı bir videoda çok sayıda müşterinin restoranının önünde sosyal mesafe kurallarına uymadan beklediği görülüyor.

Müşterilerinin çoğu maskeli olmasına karşın bazıları maske takmıyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ünlü etçi Nusret Gökçe'nin sosyal medyada ortaya çıkan bir videosu olay olduNusret, restoranında bir kadının kendisine yaptığı dansı cep telefonuyla kayda aldı. Nusret’in önünde dans eden kadının ‘erkek arkadaşı’ o esnada küfürler savurarak içeri girdi ve olay çıkardı. Dans eden kadın hemen kendini toparlayarak kaçmaya başladı. Olayın nasıl sona erdiği bilinmiyor.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle