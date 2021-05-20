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Haber Giriş: 20.05.2021 - 07:17 | Son Güncelleme:

Nusret Gökçe’nin hayali gerçek oldu

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Nusret Gökçe’nin hayali gerçek oldu

Nusret Gökçe’nin dünyaca ünlü aktör Al Pacino ile tanışma hayali gerçek oldu.

Kelebek yazarı Barbaros Tapan’a verdiği bayram röportajında Al Pacino’ya duyduğu hayranlığı dile getiren Gökçe, ünlü aktörle özel bir davette bir araya geldi.

Nusret Gökçe’nin hayali gerçek oldu

 Nusret Gökçe, hayranı olduğu Hollywood yıldızı Al Pacino ile bir araya geldi. Gökçe, 13 Mayıs’ta Kelebek’te çıkan röportajında “The Godfather”ın yıldızı aktöre hayranlığını dile getirmişti: “Benim hayat mücadelem, yetişme tarzım, yaptıklarım filmde anlatılan hislerle eşleşiyor. Aile bağı olsun, iş kültürü olsun, işi sahiplenmesi olsun. Bizim yetiştiğimiz ortamda da bu değerler ön plandaydı.”

Nusret Gökçe’nin hayali gerçek oldu

15 KİŞİLİK ÖZEL DAVET

Nusret Gökçe röportajın yayımlanmasının ardından önceki gün Al Pacino’nun verdiği özel bir davete katıldı. Usta aktörün yapımcılığını üstlendiği “Chinese Coffee” filmini izleyen 15 kişilik grupta bulunan Gökçe, o buluşmadan kareleri Instagram’ında yayınladı.

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