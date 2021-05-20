Nusret Gökçe’nin hayali gerçek oldu

Kelebek yazarı Barbaros Tapan’a verdiği bayram röportajında Al Pacino’ya duyduğu hayranlığı dile getiren Gökçe, ünlü aktörle özel bir davette bir araya geldi.



Nusret Gökçe, hayranı olduğu Hollywood yıldızı Al Pacino ile bir araya geldi. Gökçe, 13 Mayıs’ta Kelebek’te çıkan röportajında “The Godfather”ın yıldızı aktöre hayranlığını dile getirmişti: “Benim hayat mücadelem, yetişme tarzım, yaptıklarım filmde anlatılan hislerle eşleşiyor. Aile bağı olsun, iş kültürü olsun, işi sahiplenmesi olsun. Bizim yetiştiğimiz ortamda da bu değerler ön plandaydı.”

15 KİŞİLİK ÖZEL DAVET

Nusret Gökçe röportajın yayımlanmasının ardından önceki gün Al Pacino’nun verdiği özel bir davete katıldı. Usta aktörün yapımcılığını üstlendiği “Chinese Coffee” filmini izleyen 15 kişilik grupta bulunan Gökçe, o buluşmadan kareleri Instagram’ında yayınladı.

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