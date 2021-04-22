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Haber Giriş: 22.04.2021 - 16:15 | Son Güncelleme:

Son dakika: Nusret Gökçe'nin Etiler'deki dükkanında yangın paniği yaşandı

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr

Nusret Gökçe’nin sahibi olduğu restoran zincirinin Etiler şubesinde öğlen saatlerinde yangın çıktı.

Ünlü etçi Nusret Gökçe'nin restoranında yangın paniği yaşandı. İzolasyon çalışması sırasında binanın yan cephesi alev aldı.

Yangına Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı dört itfaiye aracı müdahale etti.

Ekipler binanın tutuşan yan cephesini sökerek yangını söndürdü. 2017 yılında da Nusret’in çatısında yağın çıkmış, kısa sürede kontrol altına alınmıştı. 

Son dakika: Nusret Gökçenin Etilerdeki dükkanında yangın paniği yaşandı

Dünyanın birçok bölgesinde dükkanı bulunan Nusret Gökçe, 'saltbae' hareketiyle ününe ün kattı. Instagram hesabından 34 milyondan fazla takipçisi olan Nusret, bu alanda Türkiye'de birinci konumda.

 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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