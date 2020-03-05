Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
Nusret Gökçe annesiyle fotoğrafını paylaşıp Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Gökçe, ayrıca kadınları restoranına davet etti.
İşte Nusret Gökçe'nin mesajı:
Bu benim annem. Eğer sen olmasaydın ben de olmazdım. Kalbimin derinliklerinden, yaptığın her şey için sana teşekkür ederim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için bütün kadınları öğlen saat 12:00 ile 19:00 arasında Nusr-et Steak House'a davet ediyorum. Bir meşrubat, bir adet lokum, bir baklava. Uluslararası Kadınlar Günü olsun.
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