Nusret, Cipriani’yi getiriyor

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Nusr-Et markasıyla dünya çapında şöhret kazanan Nusret Gökçe, turizm ve gıda sektöründe yatırımlar yapmaya devam ediyor.

2010 yılında Edition Hotel içinde hizmete giren dünyaca ünlü restoran markası Cipriani, yaz ayında da Yalıkavak Marina’da ikinci şubesini açmıştı.

Beklenen ilgiyi görmeyen İtalyan restoranı kısa süre sonra geldiği gibi geri dönmüştü. Nusret Gökçe, şimdi markayı yeniden İstanbul’a geri kazandırıyor.



2019 yılında Nusret Turizm Yatırım A.Ş olarak, Park Hyatt İstanbul - Maçka Palas’ı satın alan Gökçe, Nusr-Et’in Nişantaşı şubesini bu tarihi binaya taşımıştı. Şimdi İstanbul’un ikonik binasında, İtalya’nın ikonik restoranı da açılıyor.Dünyaca ünlü yıldızların müdavimi olduğu; New York, Hong Kong, Los Angeles, Miami, İbiza, Monte Carlo, Porto Cervo, Abu Dhabi, Venedik ve Londra’da hizmet veren Cipriani’yle masaya oturan Nusret Gökçe, çok yakında inşaata başlayacak.İlkbaharın ortalarına yetiştirilmesi hedeflenen restorana görkemli bir açılış yapmayı planlayan Gökçe, Giuseppe Cipriani’yi de Türkiye’de ağırlayacak.

Güney Kore yolcusu

Çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi’nin yeni video çalışmaları, ekim ayında hem Türkiye’de hem de Güney Kore’de sanatseverlerle buluşuyor.



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Geçtiğimiz hafta Fashion Week İstanbul kapsamında gerçekleşen “İstanbul State of Mind” sergisine üç farklı video çalışmasıyla katılan Kamhi, Daeki Shim ile ortaklaşa hayata geçirdiği tasarımıyla ise, Güney Kore’deki East Sea International Art Pre-Biennale 2021 sergisinde yer alıyor.

Ata’ya ziyaret

Cemiyetin ünlü isimleri, 10 Kasım öncesi çocuklarıyla birlikte Ankara’ya giderek Anıtkabir’i ziyaret etti. Melda-Sinan Kosif, Hande-Mehmet Gamgam, Sanem-Ralf Tezman ve Moris Kohen’in yanı sıra Nazlı Çelik de kızı Kayra’yla Ata’nın huzuruna çıkan isimler arasındaydı.



Başarılı haber spikerini bu anlamlı ziyarette, Ankaralı iş insanı Kemal Mit de yalnız bırakmadı. Anıtkabir’de yaşadıkları duygu yüklü anları “Atam izindeyiz” diye paylaşan ünlü isimlere, çok sayıda kalp emoji’li mesaj geldi.

Yeni tasarımlarını tanıttı

Mücevher sektörünün dünya arenasında yükselen markalarından Melis Goral Jewelry, tasarımları ve projeleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken, İstanbul Bebek’teki showroom’unda yeni koleksiyonu “Reflection”ı tanıttı. Yakın arkadaşları ile moda camiasından isimlerin katıldığı davette Melis Goral Salargil’e; Hande Yontunç, Duygu Tarablus, Mirba Alp, Nur Bilen Yavuzer, Rüya Büyüktetik, Merve Üründül, Gonca Ünsal, Yasemin Sadıkoğlu gibi isimler eşlik etti.



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Boğaz’ın yeni incisi

İstanbul’un büyüleyici manzarasıyla beraber eğlence ve lezzeti bir arada sunan Ena Kuruçeşme kapılarını açtı.



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Burak Beştaş’ın sahibi olduğu, Ersan Kaşıkara ve Teo Matteo Zimaridis’in işletmeciliğini yaptığı ve yeni nesil modern meyhane anlayışıyla hizmet verecek olan mekan, şık atmosferiyle misafirlerine konfor ve lüksü bir arada yaşatacak. Ena Kuruçeşme, haftanın iki günü ünlü isimlerin canlı performansı ve Türkçe 80’ler, 90’lar konseptiyle misafirlerini ağırlayacak.